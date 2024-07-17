¥Õ¥§¥¢¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡¦¥Ð¥¤¡¦¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦µþÅÔ¤ß¤Ê¤ß¤ä¤Þ¤·¤í¡¢¡ÖÌë¤Ë½ä¤ëº«ÃîºÎ½¸¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¡×¤ò³«ºÅ¡¡7·î19Æü¤«¤é8·î11Æü¤Þ¤Ç¤Î½µËö¤Ë
¥Õ¥§¥¢¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡¦¥Ð¥¤¡¦¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦µþÅÔ¤ß¤Ê¤ß¤ä¤Þ¤·¤í¤Ï¡¢¡ÖÌë¤Ë½ä¤ëº«ÃîºÎ½¸¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¡×¤ò7·î19Æü¤«¤é8·î11Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£
ÃÏ¸µ½Ð¿È¤Ç¡¢¡ÖÃîÊá¤ê¤ª¤¸¤µ¤ó¤Î»³¤Á¤ã¤ó¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë»³ËÜµÁ¼ù»á¤ò¾·ÂÔ¤·¤Æ¡¢¥Û¥Æ¥ë¼þÊÕ¤Î»³¤ò½ä¤ê¤Ê¤¬¤é¥«¥Ö¥È¥à¥·¤ä¥¯¥ï¥¬¥¿¥à¥·¤òºÎ½¸¤¹¤ë¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¡£ÂÐ¾Ý¼Ô¤Ï½ÉÇñ¤¹¤ë¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤Î»Ò¤É¤â¤È¤½¤ÎÊÝ¸î¼Ô¡£
ÎÁ¶â¤Ï1¿Í¤¢¤¿¤ê800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£³«ºÅÆü»þ¤Ï¶â¡ÁÆüÍË¤Î¸á¸å7»þÈ¾¤«¤é9»þÈ¾¤Þ¤Ç¡£±«Å·»þ¤ÏÃæ»ß¤È¤Ê¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤Ò¤È¤ê¤Ë¤Ä¤¥«¥Ö¥È¥à¥·¤Þ¤¿¤Ï¥¯¥ï¥¬¥¿¥à¥·¤Î1¥Ú¥¢¡Ê¥ª¥¹¡¦¥á¥¹¡Ë¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¡£