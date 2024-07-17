¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸¡¡¥Ê·³¤ÎÀèÈ¯¡¦¥¹¥¡¼¥ó¥º¤È¤ÎÂÐ·è¤Ë¡Ö¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¡×¡¡
¡¡¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸³°Ìî¼ê¡Ê32¡Ë¤¬16Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö17Æü¡Ë¡¢Âè94²ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Àï¤òÁ°¤Ë¥Æ¥¥µ¥¹½£¥¢¡¼¥ê¥ó¥È¥ó»ÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¥·¥ç¡¼¡×¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡¥¸¥ã¥Ã¥¸¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï°ìºÝÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¥µ¥¤¥ó¤Ë±þ¤¸¤ë¤Ê¤É¡¢¼þ°Ï¤Ë¾Ð´é¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¤¤¿¡£
¡¡¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤ÎËÜµòÃÏ¥Æ¥¥µ¥¹¡¦¥¢¡¼¥ê¥ó¥È¥ó¤Î¥°¥í¡¼¥Ö¥é¥¤¥Õ¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Àï¤Ç¤Ï¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¡Ö4ÈÖ¡¦Ãæ·ø¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤¹¤ëÍ½Äê¡£»î¹ç¤Ë¸þ¤±¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ÁÇÀ²¤é¤·¤¤»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ºÇ¹â¤Î¼ã¼êÅê¼ê¤Î1¿Í¡Ê¥¹¥¡¼¥ó¥º¡Ë¤ÈÂÐÀï¤Ç¤¤ë¡£²æ¡¹¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÂÇÀþ¡£¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÂÔ¤ÁÀÚ¤ì¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¼«¤éÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿ÄÌ¤ê¡¢¥Ê·³ÀèÈ¯¤Î¥¹¥¡¼¥ó¥º¤ÎÂ¸ºß¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ç¡Ö¡Ê¥¹¥¡¼¥ó¥º¤ò¸«¤Æ¤ë¤È¡ËÂç³Ø»þÂå¤ËUCLA¤Î¥Ð¥¦¥¢¡¼¤È¥³¡¼¥ë¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡£ÆÃÊÌ¤Ê¥ï¥ó¥Ä¡¼¥Ñ¥ó¥Á¤À¤Ã¤¿¡£¥¹¥¡¼¥ó¥º¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀ®¸ù¤Ï¤È¤Æ¤â¥¯¡¼¥ë¡×¤È¸µDeNA¤Î¥Ð¥¦¥ï¡¼¤ÈºòÇ¯¤Î¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾ÞÅê¼ê¤Ç¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤ÎÆ±Î½¡¦¥³¡¼¥ë¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë½Ð¤·¤Æ¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ÏÁ°È¾Àï½ªÎ»»þ¤Ç¡¢34ËÜÎÝÂÇ¡¢85ÂÇÅÀ¤Ï¤È¤â¤ËÎ¾¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¡¢ÂÇÎ¨¡¦306¤â¥ê¡¼¥°4°Ì¤È»°´§²¦¤òÁÀ¤¨¤ëÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÀ¤³¦°ì¤Ø¸þ¤±¤Æ¤â¡Ö¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤òºÇ¹â¤Î°ÌÃÖ¤ËÃÖ¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥í¥ó¥È¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ï¡¢É¬Í×¤Ê·ê¤òËä¤á¤ë¤¿¤á¤ËÆ°¤¯¡£¤¿¤À¡¢²æ¡¹¤Ïº£¤Î¤È¤³¤íÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Á¡¼¥à¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈµåÃÄ¥Õ¥í¥ó¥È¤È¤Î¶¦Æ®¤òÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£