Ž¢¤¤¤¤Ê¤ê¤½¤ì¤Ï¥à¥êŽ£½é¿´¼Ô¤Î¹ø¤¬°ú¤±¤Æ¤â¡ÄÆüËÜ³ô¤è¤ê"Ìó100Ç¯¤Ç301ÇÜ"ÊÆ¹ñ³ô¤ò¿ä¤¹Åê»ñ¥×¥í¤ÎÇ¼ÆÀ¤ÎÍýÍ³
¢£Åê»ñ¿®Â÷¤òÇã¤Ã¤Æ¿²¤Æ¤¤¤ë´Ö¤ËÌÙ¤±¤è¤¦
º£¤Ï¥Í¥Ã¥È¾Ú·ô¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¹ñÆâ³ô¤òÇã¤¦¤Î¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç³¤³°³ô¤ò¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£»Ï¤á¤ë¤Ë¤Ï¡¢³¤³°³ô¤ò°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹ñÆâ¤Î¾Ú·ô²ñ¼Ò¤Ç¸ýºÂ¤ò³«Àß¤¹¤ì¤ÐOK¡£¼ê¿ôÎÁ¤¬¹â¤á¤Ç¤âÁë¸ý¤ÇÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é¹ØÆþ¤ò¿Ê¤á¤¿¤¤¤È¤¤Ï¡¢Áí¹ç¾Ú·ô²ñ¼Ò¤Ø¡£¤Þ¤¿¼ê¿ôÎÁ¤òÀáÌó¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤ÇÇä¤êÇã¤¤¤·¤¿¤¤¤È¤¤Ï¡¢¸ýºÂ³«Àß¤«¤é¹ØÆþ¤Þ¤Ç¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç´°·ë¤¹¤ë¥Í¥Ã¥È¾Ú·ô¤¬ÊØÍø¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï3¤Ä¤Î¹ØÆþÊýË¡¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¥ê¥¹¥¯¤¬¾®¤µ¤¯½é¿´¼Ô¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤¬¡¢³¤³°³ô¤ÎÅê»ñ¿®Â÷¤ò¹ØÆþ¤¹¤ëÊýË¡¤Ç¤¹¡£Åê»ñ¿®Â÷¤È¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³ô¤äºÄ·ô¤Ê¤É¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¤·¤¿¶âÍ»¾¦ÉÊ¤Î¤³¤È¡£¹ØÆþ¤·¤¿¤¢¤È¤ÏÀìÌç²È¤¬±¿ÍÑ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢Åê»ñ²È¤¬¿²¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤Ë¼ê»ý¤Á¤Î»ñ¶â¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¿Þ¼°¤Ç¤¹¡£NISA¡¢ÀÑÎ©NISA¤ËÂÐ±þ¤·¤¿ÌÃÊÁ¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤½¤ÎÏÈÆâ¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ì¤Ð¡¢ËÜÍèÍø±×¤Ë¤«¤«¤ë2³ä¤â¤ÎÀÇ¶â¤¬Èó²ÝÀÇ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
³¤³°³ô¤ò¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤·¤¿Åê»ñ¿®Â÷¤Ç¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¾Ú·ô¼è°ú½ê¤äNASDAQ¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌó500ÌÃÊÁ¤Î³ô²Á»Ø¿ô¤ÈÏ¢Æ°¤¹¤ë¡¢S¡õP500¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¡ÖeMAXIS Slim ÊÆ¹ñ³ô¼°¡ÊS¡õP500¡Ë¡×¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¤ä¥¢¥Ã¥×¥ë¡¢¥¢¥Þ¥¾¥ó¡¢¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤Ê¤É¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÍÌ¾´ë¶È¤¬¾å°ÌÌÃÊÁ¤ËÊÂ¤ÖÅê»ñ¿®Â÷¡£ÇÛÅö¶â¤Ê¤É¤ò²Ã»»¤·¤¿¤³¤³3Ç¯¤Î¾å¾ºÎ¨¤¬80¡ó¤òÄ¶¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¤â¡¢¿Íµ¤¤ÎÅê»ñ¿®Â÷¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¹ñÆâ¤Î³ô²Á»Ø¿ôTOPIX¤ËÏ¢Æ°¤·¤¿¡ÖeMAXIS Slim ¹ñÆâ³ô¼°¡ÊTOPIX¡Ë¡×¤Î¾å°Ì´ë¶È¤ËÊÂ¤Ö¤Î¤Ï¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡¢¥½¥Ë¡¼¥°¥ë¡¼¥×¡¢»°É©UFJ¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥°¥ë¡¼¥×¤Ê¤É¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤³3Ç¯¤Î¾å¾ºÎ¨¤Ï¸Þ½½¿ô¡ó¤ÈÊÆ¹ñ³ô¤ËÎô¤ê¤Þ¤¹¡£
Åê»ñ¿®Â÷¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¡¢Æ±¤¸¹ñ¤Î³ô¼°¤ò½¸¤á¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¡¢S¡õP500¤Î¤Û¤«¡¢¥¤¥ó¥É¤Î³ô¼°»ØÉ¸¤ÈÏ¢Æ°¤¹¤ë¡ÖiFreeNEXT ¥¤¥ó¥É³ô¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤é¤Ë¤·¤ÆÀ¤³¦¤Î³ô¤òÅê»ñ¿®Â÷¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2¤Ä¤á¤ÎÇã¤¤Êý¤Ï¡¢ETF¡Ê¾å¾ìÅê»ñ¿®Â÷¡Ë¤Ç¤¹¡£´ÊÃ±¤Ë¸À¤¦¤È¡Ö¼è°ú½ê¤Ç¥È¥ì¡¼¥É¤Ç¤¤ëÅê»ñ¿®Â÷¡×¤Î¤³¤È¡£°ìÈÌÅª¤ÊÅê»ñ¿®Â÷¤Ï1Æü1²ó¤À¤±·×»»¤µ¤ì¤ë¡Ö´ð½à²Á³Û¡×¤ÇÇäÇã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¸¶Â§¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢ETF¤Ï¸ÄÊÌÌÃÊÁ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¼è°ú½ê¤Ë¾å¾ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤âÇä¤êÇã¤¤¤¬²ÄÇ½¡£¤Þ¤¿¿®Â÷Êó½·¤È¤¤¤¦¼ê¿ôÎÁ¤ò°ìÈÌÅª¤ÊÅê»ñ¿®Â÷¤è¤êÄã¤¯ÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
»ÄÇ°¤Ê¤Î¤ÏÅìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¤Ë¾å¾ì¤·¤Æ¤¤¤ëETF¤ÏÌó200ÌÃÊÁ¤È¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¡£¤½¤ì¤Ç¤âÅê»ñ¿®Â÷¤ÇÅê»ñ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¿Í¤¬¡¢º£ÅÙ¤Ï¼«¿È¤ÇÅê»ñ¿®Â÷¤ÎÃÍÆ°¤¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢ETF¤â¤Ò¤È¤Ä¤Î¼ê¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¾¯¤·¤À¤±¥Ï¥¤¥ê¥¿¡¼¥ó¤òÁÀ¤¨¤ëÌÃÊÁ¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤È¤¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤¬¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼´ØÏ¢¤Î´ë¶È¤Î¥¦¥¨¡¼¥È¤¬¹â¤¤NASDAQ100¤ÎETF¤Ç¤¹¡£ÊÆ¹ñNASDAQ»Ô¾ì¤Ë¾å¾ì¤·¤Æ¤¤¤ëÌÃÊÁ¤Î¤¦¤Á¡¢100ÌÃÊÁ¤ÎÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ËÏ¢Æ°¤¹¤ëÅê»ñ¿®Â÷¤ÎETF¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£NASDAQ¤Ï¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÅê»ñ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤ª¤â¤·¤í¤¤Åê»ñÀè¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃÍÆ°¤¤Ï·ã¤·¤¤¡£
¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤ÎÇã¤¤Êý¤¬¡¢¸ÄÊÌÌÃÊÁ¤Ç³¤³°³ô¤òÇã¤¦ÊýË¡¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·ÌäÂê¤Ï¡¢²¿¤òÇã¤¦¤«¡£¥¢¥á¥ê¥«¤ÎNo.1¥Õ¥¡¥ó¥É¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤È¤¤¤ï¤ì¤¿¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥ê¥ó¥Á¤¬ÀÎ¤«¤é¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬¾ÃÈñ¼Ô¤È¤·¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤¿´ë¶È¤Î³ô¤òÇã¤¦¤Î¤¬°ìÈÖ¤¤¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ë¤Ï»ä¤âÆ±´¶¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢½é¿´¼Ô¤Ç¤âÈæ³ÓÅªÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ä¤¹¤¤¥³¥¢¡¦¥µ¥Æ¥é¥¤¥È±¿ÍÑ¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤Ç¤¹¡£
¥³¥¢ÉôÊ¬¤Ë¤Ï¡¢S¡õP500¤Î¤è¤¦¤Ê³ô²Á»Ø¿ô¤ËÏ¢Æ°¤·¡¢»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤ÎÆ°¤¤ËÄÉ¿ï¤¹¤ëÅê»ñ¿®Â÷¤äETF¤òÃÖ¤¤¤Æ¡¢»Ô¾ìÊÂ¤ß¤Î¥ê¥¿¡¼¥ó¤òÆÀ¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¤½¤Î¼þ¤ê¤Ë¡Ö¹¶¤á¡×¤ÎÌÃÊÁ¤ò5¡Á6¤ÄÃÖ¤¡¢¥Ï¥¤¥ê¥¹¥¯¡¦¥Ï¥¤¥ê¥¿¡¼¥ó¤ÎÅê»ñ¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¹½À®¤Ï¡¢¥³¥¢¤ËS¡õP500¤ä¡¢Ä¹´üÅª¤ËÁýÇÛ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌÃÊÁ¤Ç»Ô¾ì¤ÎÆ°¤¤ËÏ¢Æ°¤·¤Æ¡¢Ç¯¤Ë4²ó¤ÎÇÛÅö¶â¤â¼õ¤±¤ë¡Ö¼é¤ê¡×¤òÇÛÃÖ¡£¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¤Ë¤Ï¡¢Îã¤¨¤Ðº£¤Ê¤éAI´ØÏ¢¤Î¸µµ¤¤Î¤¤¤¤³ô¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¹¶¤á¤È¼é¤ê¤ÎÎ¾ÎØ¤Ç¡¢Ì´¤Î¤¢¤ëÅê»ñ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¶âÍø¤Î°ú¤²¼¤²¤Ê¤É¤Ç3Ç¯´Ö2·åÀ®Ä¹¤¬´üÂÔ
³¤³°³ô¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢Åê»ñ¤¹¤Ù¤ÂåÉ½Áª¼ê¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢ÊÆ¹ñ³ô¤Ç¤¹¡£Á°½Ð¤ÎÊÆ¹ñS¡õP500¤Î¿ä°Ü¡Ê¥É¥ë·ú¤Æ¡Ë¤ò¸«¤Æ¤â¡¢1928Ç¯¤«¤é¸½ºß¤Þ¤Ç¤Î100Ç¯Â¤é¤º¤Î´Ö¤Ë¡¢ÊÆ¹ñ³ô¤ÏÌó301ÇÜ¤â¤Î¿¤Ó¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤ÆÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï¿Í¸ý¤â·ÑÂ³Åª¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê·ÐºÑÂç¹ñ¤Î°ÂÄê´¶¤ò¤â¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¶½¹ñ¤Î¤è¤¦¤ÊÀ®Ä¹ÎÏ¤òÆ±»þ¤ËÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÊÆ¹ñ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
³ô²Á¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£¤É¤ì¤À¤±À®Ä¹¤·¤¿´ë¶È¤Ç¤âÀ®Ä¹¤¬»ß¤Þ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÊÆ¹ñ¤Î³ô²Á¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¾å¤¬¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï¤â¤¦À®Ä¹¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÍÌ¾´ë¶È¤Ç¤â¡¢¼Â¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀ®Ä¹¤Î¿¤Ó¤·¤í¤¬¤¢¤ê¡¢Ã»´ü´Ö¤Ç³ô²Á¤¬ÇúÈ¯¤¹¤ë²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¾ÃÈñ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¼«Ê¬¤¬¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤¿´ë¶È¤ËÅê»ñ¤·¤Æ¤â¡¢¾¡»»¤ÏÉ¬¤º¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Á¤ç¤¦¤Éº£¤ÎÊÆ¹ñ¤Ï¡¢¶âÍø¤Î¾å¾º¤¬¾å¤²»ß¤Þ¤ê¡¢¼¡¤Ï¤¤¤Ä¶âÍø¤¬²¼¤¬¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È»²²Ã¼Ô¤¬µ¤¤Ë¤·¤Æ¤ë¤È¤³¤í¡£¤«¤¿¤äÆüËÜ¤ÏµÕ¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¶âÍø¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦¶ÉÌÌ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤Á¤é¤Î¹ñ¤Î³ô²Á»Ø¿ô¤¬¾å¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤ä¤Ï¤ê¶âÍø¤¬²¼¤¬¤ë¹ñ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤ÏÊÆ¹ñ¤Î´ë¶È¶ÈÀÓ¤Ï¡¢¤³¤³3Ç¯´Ö¤Ï¡¢2·åÀ®Ä¹¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤Þ¤º¶ÈÀÓ¤¬Íî¤Á¹þ¤ß¡¢¤½¤Î¸åÂç¤¤¯¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¡£ºÆ¤Ó¶ÈÀÓ¤¬Íî¤Á¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·ÐºÑ¤¬¥Î¡¼¥Þ¥ë²½¤·»Ï¤á¤Æ¶âÍø¤â²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¶ÉÌÌ¤Ç¡¢¶ÈÀÓ¤¬Âç¤¤¯À®Ä¹¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤½¤Îº¬µò¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤È°ã¤¦ÊÆ¹ñ´ë¶È¤ÎÂÎ¼Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÊÆ¹ñ¤Î´ë¶È¤Ï¾ï¤Ë¥³¥¹¥È¥«¥Ã¥È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¡¢Ë½Íî¤·¤Æ¤â¡¢²¿¤È¤«¤·¤Æ³ô²Á¤òÌá¤½¤¦¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬Èó¾ï¤Ë¶¯¤¤¡£Îã¤¨¤ÐÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï¡¢2020Ç¯8·î¤Î¥³¥í¥Ê¤Î¿¿¤ÃÂþÃæ¤Ë¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê¥ê¥¹¥È¥é¤¬¤¢¤Á¤³¤Á¤Î´ë¶È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Ç¤âÇÉ¸¯¸Û¤¤»ß¤á¤Ê¤É¤¬ÌäÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤â¤·¤â¤¢¤Îµ¬ÌÏ¤Î¥ê¥¹¥È¥é¤òÆüËÜ¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤éÂçÌäÂê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¼«¼Ò³ô¤ò»ý¤Ä·Ð±Ä¼Ô¤¬³ô²Á¤ò¾å¤²¤ë¤Ù¤¯ÅØÎÏ
ÊÆ¹ñ¤Î´ë¶È¤ÏÎò»ËÅª¤Ë¤â¤½¤¦¤ä¤Ã¤ÆÍø±×¤òÁý¤ä¤·¡¢Â»±×¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤âÊÆ¹ñ¤Î´ë¶È¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢³ô¼ç¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£³ô¼ç¤Î¤¿¤á¤Ë¥ê¥¹¥È¥é¤ò¤·¤Æ¡¢³ô¼ç¤Î¤¿¤á¤ËÂ»±×¤òÍÞ¤¨¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿»ÑÀª¤¬¡¢¶ÈÀÓ¤Ë¤âÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï³ô¼ç¤Î´Æ»ë¤ÎÌÜ¤¬¡¢Èó¾ï¤Ë¸·¤·¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤áÉÔ¾Í»ö¤¬È¯À¸¤·¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¤Ï¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡Ö¶ÈÀÓ¥¢¥Ã¥×¡á³ô²Á¥¢¥Ã¥×¡×¤È¤¤¤¦Ë¡Â§¤â¡¢¤è¤¯¼ª¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢·Ð±Ä¼Ô¤È³ô¼ç¤ÎÍø³²¤Î°ìÃ×¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÊÆ¹ñ´ë¶È¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢·Ð±Ä¿Ø¤ÎÊó½·¤Î°ìÉô¤È¤·¤Æ¼«¼Ò³ô¤ò¼õ¤±¼è¤ë¾ì¹ç¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Èà¤é¤Î¼«¼Ò³ôÊÝÍ»Ä¹â¤Î³ä¹ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÌó3ÇÜ¤Ë¤â¾å¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¼«¼Ò³ô¤òÊÝÍ¤¹¤ë·Ð±Ä¿Ø¤¬¿¿Ùõ¤Ë»Å»ö¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢¶ÈÀÓ¤¬¾å¤¬¤ë¤È³ô²Á¤â¾å¾º¡¢¼«¿È¤Î»ñ»º¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¹¥½Û´Ä¡£È¿ÂÐ¤Ë¶ÈÀÓÉÔ¿¶¤Ë´Ù¤ì¤Ð¡¢»ñ»º¤Ï¸º¾¯¤¹¤ë¡£¤À¤«¤éÈà¤é¤Ï¤è¤¯Æ¯¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
°ìÊýÆüËÜ¤Ç¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼«¼Ò³ô¤òÊÝÍ¤¹¤ë·Ð±Ä¼Ô¤é¤Ï¾¯¤Ê¤¯¡¢³ô²Á¤ÎÊÑ²½¤Ë¤âÌµÆÜÃå¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á³ô¼ç¤òÌµ»ë¤·¤¿·Ð±Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¾ì¹ç¤â¡£¾å¾ì´ë¶È¤Ç»ö·ï¤äÉÔ¾Í»ö¤¬µ¯¤¤Æ¤â¡¢°ìÅÙ¾å¾ì¤¹¤ì¤Ð¤è¤Ã¤Ý¤É¤Î¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¾å¾ìÇÑ»ß¤Ï¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤âÊÆ¹ñ¤Î´ë¶È¤ÎÉÔ¾Í»ö¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¤½¤ì¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤³¤È¤ÈÌµ±ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Û¤«¤Ë¤âÊÆ¹ñ³ô¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¸À¤¨¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÏÂ¿¿ô¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¶î¤±Â¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¡¢¤Þ¤º»ñ¸»¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡£¤½¤ì¤«¤é¡¢¿©ÎÁ¼«µëÎ¨¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¼«µë¼«Â¤â¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¡£¤µ¤é¤ËËÉ±ÒÈñ¤¬À¤³¦¤Ç¥À¥ó¥È¥Ä¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âÂç¤¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¡¢ÊÆ¹ñ¤Ë¤Ï¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬Âç¤¤Ê¶¯¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Î¥Ù¡¼¥Æ¥£¥Ö¤Ê´ë¶È¥È¥Ã¥×50¤Î¥ê¥¹¥È¤Ç¸«¤ë¤È¡¢¥¢¥Ã¥×¥ë¡¢¥Æ¥¹¥é¡¢¥¢¥Þ¥¾¥ó¡¢¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¤Ê¤É¡¢¾å°Ì¤Î50¼Ò¤Î¤¦¤Á¤ª¤è¤½È¾Ê¬¤¬ÊÆ¹ñ¤Î´ë¶È¤Ç¤¹¡£»þ²ÁÁí³Û¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î´ë¶È¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤ì¤Ï³ô²Á¤â¾å¤¬¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Î´ë¶È¤Ï¤ª¶â¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¹ñ¤ä¹ñÆâ´ë¶È¤«¤é»ñ¶â¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤Ï¡ÖÂÐÆâÄ¾ÀÜÅê»ñ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢ºÇ¶á¤âÂæÏÑ¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ´ë¶ÈTSMC¤¬·§ËÜ¤Ë¹©¾ì¤ò´°À®¤µ¤»¤¿ºÝ¡¢³¤³°¤«¤é¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤ÊÅê»ñ¤¬µ¯¤¤¿¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬¶î¤±½ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¬¡¢¼Â¤ÏºòÇ¯1Ç¯´Ö¤ÎÆüËÜ¤Ø¤ÎÅê»ñ³Û¤Ï3.3Ãû±ß¡¢°ìÊýÊÆ¹ñ¤ÎÂÐÆâÄ¾ÀÜÅê»ñ³Û¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤ÈÌó54Ãû±ß¤ÈÆüËÜ¤Î16ÇÜ¤Ë¾å¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÊÆ¹ñ¤Î³ô¼°¤Ï¡¢À¤³¦¤Î³ô¼°¤Î»þ²ÁÁí³Û¤Î44¡ó¤ò¤·¤á¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÅê»ñ²È¤Ë¼è°ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÆ¹ñ³ô¤ÏË½Íî¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤â¡¢¿¿¤ÃÀè¤ËÎ©¤ÁÄ¾¤ë¤³¤È¤¬¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤ÐÊÆ¹ñ³ô¼°»Ô¾ì¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤è¤ëÀ¤³¦ÅªÉÔ¶·¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ³ô²Á¤òÂç¤¤¯²¼¤²¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤É¤³¤Î¹ñ¤è¤ê¤âÁá¤¯ÃÍ¤òÌá¤·¤Æ»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¥×¥í¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊÆ¹ñ³ô»°ÂçÌÃÊÁ¤È¤Ï¡©
ÊÆ¹ñ³ô¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢»ä¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÌÃÊÁ¤ò¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¥Æ¥¹¥é¡ÊTSLA¡Ë
EV¶È³¦¤ÏÅß¤Î¿¿¤ÃÂþÃæ¤Ç³ô²Á¤¬ÄãÌÂ¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢¥Æ¥¹¥é¤ÏAI´ë¶È¤È¤·¤Æ¤ÎÅ¸³«¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÍèÅª¤Ë¼«Æ°±¿Å¾¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ëÆ±¼Ò¤ÎFSDµ»½Ñ¤ÏÆü¡¹¿Ê²½¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë´°Á´¼«Æ°±¿Å¾¤Î¥Æ¥¹¥é¼Ö¤¬ÊÆ¹ñ¤ÎÆ»¤òÁö¤ë¤Î¤â»þ´Ö¤ÎÌäÂê¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Íø±×Î¨¤Î¹â¤¤¼«Æ°±¿Å¾¥½¥Õ¥È¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯¥â¥Ç¥ëÈÎÇä¤Ç¼ý±×Áý¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢8·î¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Î¥í¥Ü¥¿¥¯¥·¡¼¤È¸Æ¤Ö¼«Æ°±¿Å¾¥¿¥¯¥·¡¼»ö¶È¡¢¿Í·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¡Ö¥ª¥×¥Æ¥£¥Þ¥¹¡×¤Î¾ÍèÀ¤Ë¤â´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°¡ÊBA¡Ë
º£¸åÀ¤³¦¤Ç¤ÏÃæ´ÖÁØ¤¬Áý¤¨¡¢Î¹¹Ô¼Ô¿ô¤ÏÁý²Ã¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Âç·¿¹Ò¶õµ¡¤òÀ¸»º¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°¤È¥¨¥¢¥Ð¥¹¤À¤±¡£¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°¤Ï737MAXµ¡¤Î»ö¸Î¤ä¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇÎ¹¹Ô¼Ô¤¬¾Ã¤¨¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤«¤é¤ÎÃíÊ¸¤â»ß¤Þ¤ê¡¢¶ÈÀÓ¤ÏÀÖ»ú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤ä¤Ã¤È25Ç¯¤Ë¤Ï¹õ»ú²½¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢20Ç¯¤Ë»ß¤á¤¿ÇÛÅö¶â¤ÎÉüÇÛ¤âÍèÇ¯´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
£¥¸¥å¥ß¥¢¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¥º¡ÊJMIA¡Ë
¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤ä¥¨¥¸¥×¥È¡¢Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¤È¤¤¤Ã¤¿¥¢¥Õ¥ê¥«ÂçÎ¦¤Çe¥³¥Þ¡¼¥¹¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëºÇÂç¼ê¡£¡Ö¿·¤·¤¤¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¥¢¥Þ¥¾¥ó¡×¤ÈÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤Ë¾å¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥Õ¥ê¥«¤È¤¤¤¦13²¯¿Í¤¬Êë¤é¤¹Ì¤ÃÎ¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Îe¥³¥Þ¡¼¥¹¤È¤¤¤¦Ä©Àï¤ÇÈó¾ï¤Ë¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤°ìÊý¡¢Ãæ´ÖÁØ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ç¡¢Ä¹´üÅª¤ËÂçÊÑ¤Ê¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òÈë¤á¤¿´ë¶È¤È¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢»¨»ï¡Ø¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¡Ù¡Ê2024Ç¯7·î19Æü¹æ¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
----------
²¬¸µ Ê¼È¬Ïº¡Ê¤ª¤«¤â¤È¡¦¤Ø¤¤¤Ï¤Á¤í¤¦¡Ë
¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô ¥Á¡¼¥Õ¡¦³°¹ñ³ô¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È·ó¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¡¦¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£ ¥·¥Ë¥¢¥Õ¥§¥í¡¼
¾åÃÒÂç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢¥½¥í¥â¥ó¡¦¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¾Ú·ô¡Ê¸½¥·¥Æ¥£¥°¥ë¡¼¥×¾Ú·ô¡ËÆþ¼Ò¡£Åìµþ¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯ËÜ¼Ò¶ÐÌ³¤ò´Þ¤á26Ç¯´ÖÆ±¼Ò¤Ë¤Æ°ì´Ó¤·¤Æ³°¹ñ³ô¼°¤Î¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢³°¹ñ³ô¼°´ØÏ¢¾¦ÉÊ¶ÈÌ³¤Ë·È¤ï¤ê¡¢³°¹ñ³ô¼°Éô¤Î¾åµé´ÉÍý¿¦¤È¤·¤Æµ¡´ØÅê»ñ²ÈÁê¼ê¤Î³°¹ñ³ô¼°¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î³ÈÂç¤ËÅØ¤á¤ë¡£¿·¤·¤¤³¤³°³ô¼°»Ô¾ì¤Ø¤ÎÅê»ñ¤Ø¤Î·¼ÌØ³èÆ°¤òÀºÎÏÅª¤Ë¹Ô¤¤¡¢ÆüËÜ¤Îµ¡´ØÅê»ñ²È¤¬À¤³¦54¥«¹ñ¤Î³ô¼°»Ô¾ì¤ØÅê»ñ¤ò¹Ô¤¦¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î¸å4Ç¯È¾¤ÏSMBCÆü¶½¾Ú·ô³ô¼°²ñ¼Ò¤Ç¡¢¥¨¥¯¥¤¥Æ¥£Éô¡¢Åê»ñ¾ðÊóÉô¤Ë¤ÆÊÆ¹ñ³ô¼°»Ô¾ì¡¦´ë¶È¾ðÊó¤Î¾ðÊó¼ý½¸¡¢Ê¬ÀÏ¡¢¸ÜµÒ¸þ¤±»ñÎÁºîÀ®¶ÈÌ³¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¸þ¤±¤ËÊÆ¹ñ³ô¼°Åê»ñ¤Î·¼ÌØ³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¤·ÊÆ¹ñ³ô¼°Ãç²ð»ö¶È¤Î³ÈÂç¤Ë¹×¸¥¡£ËÌÊÆÂÚºß10Ç¯¡¢À¤³¦80¥«¹ñ¤òË¬Ìä¡¢33¥«¹ñ¤òÄ¶¤¨¤ëËÌÆîÊÆ¡¢¥¢¥¸¥¢¡¢²¤½£¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¾Ú·ô¼è°ú½ê¡¢¾Ú·ô²ñ¼Ò¡¢¾å¾ì´ë¶È¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥á¥ó¥È¤Ø¤ÎË¬Ìä¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ê¶âÍ»¥µ¡¼¥Ó¥¹ÉôÌç¤Ë¤ª¤¤¤Æ³Î¤«¤Ê¼ÂÀÓ¤òÃÛ¤¯¡£2019Ç¯10·î¤è¤ê¸½¿¦¡£¼ç¤ÊÃø½ñ¤Ë¡¢¡ØÆüËÜ¿Í¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤³¤³°Åê»ñ¤ÎÌÙ¤±Êý¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¡¢¡Ø»ñ»º¤òÁý¤ä¤¹ÊÆ¹ñ³ôÅê»ñÆþÌç¡Ù¡Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¼Ò¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£
----------
¡Ê¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô ¥Á¡¼¥Õ¡¦³°¹ñ³ô¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È·ó¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¡¦¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£ ¥·¥Ë¥¢¥Õ¥§¥í¡¼ ²¬¸µ Ê¼È¬Ïº ¹½À®¡áÊ¡¸÷ ·Ã¡Ë