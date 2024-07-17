´Ú¹ñ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¡¢¡È¥á¥ê¥Ï¥ê¶¯Ä´¡É¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥óÎº¡ÖÈþËÆÈ¾Ã¼¤Ê¤¤¡×¡ÖÌ¥ÎÏÅª¤¹¤®¤ë¡×¡ÚPHOTO¡Û
´Ú¹ñ¤Î¿Íµ¤½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¡¢¥æ¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¸¥å¤ÎºÇ¿·SHOT¤¬ÏÃÂê¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥æ¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¸¥å¤Î¡ÈÈó¸½¼ÂÅª¡É¥¹¥¿¥¤¥ë
¥æ¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¸¥å¤ÏºÇ¶á¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£
¡Ö½éË¬Ìä¤Ç»ä¤ËÎÉ¤¤»×¤¤½Ð¤ò¤¯¤ì¤¿¥Ë¥å¡¼¥³¥ê¥¢CC¡×¤È¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤ËÄÖ¤ê¡¢¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤ÈÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢µþµ¦Æ»¹âÍÛ»Ô¡Ê¥¥ç¥ó¥®¥É¡¦¥³¥ä¥ó¥·¡Ë¤Ë¤¢¤ë¥Ë¥å¡¼¥³¥ê¥¢CC¤Ç¥é¥¦¥ó¥É¤ò²ó¤ëÍÍ»Ò¤Î¥æ¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¸¥å¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¹õ¤ÎÈ¾Âµ¥Ý¥í¥·¥ã¥Ä¤ËÇò¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥´¥ë¥Õ¥¦¥§¥¢»Ñ¤Î¥æ¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¸¥å¡£¥¿¥¤¥ÈÌÜ¤Ê¥¦¥§¥¢¤«¤é¤Ï°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥á¥ê¥Ï¥ê¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¹¥é¥ê¤È¿¤Ó¤ëÈþµÓ¤â¤¢¤é¤ï¤Ë¤Ê¤ê¡¢¸«¤¿¼Ô¤ÎÂ¿¤¯¤òÎº¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Åê¹Æ¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¥Õ¥ë¡ª¡×¡Ö°ì½ï¤Ë¥é¥¦¥ó¥É¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÈþËÆÈ¾Ã¼¤Ê¤¤¡×¡ÖÌ¥ÎÏÅª¤¹¤®¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥æ¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¸¥å¤Ïµî¤ë7·î9Æü¤«¤é11Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿´Ú¹ñ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¤Î¥É¥ê¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¡Ê2Éô¡ËÂè7Àï¤Ë½Ð¾ì¡£3Æü´Ö¤ÇÄÌ»»3¥¢¥ó¥À¡¼¤Î¡Ö213¡×¤òµÏ¿¤·¡¢53°Ì¥¿¥¤¤Ç½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡þ¥æ¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¸¥å ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1994Ç¯2·î28ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£´Ú¹ñ¡¦µþµ¦Æ»½Ð¿È¡£¿ÈÄ¹172cm¡£2004Ç¯¤«¤é¥´¥ë¥Õ¤ò»Ï¤á¡¢2011Ç¯¤Ë´Ú¹ñ½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¶¨²ñ¡ÊKLPGA¡Ë¤ËÆþ²ñ¡£¼ÂÎÏ¤ÈÈþËÆ¡¢Í¥¤ì¤¿¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤ò·ó¤Í¤½¤Ê¤¨¤¿½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£