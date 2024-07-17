ÊÁËÜ»þÀ¸¤¬½é¥É¥é¥Þ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡¢µìÍ§¤Î²ìÍè¸¿Í¡¢Íî¹ç¥â¥È¥¤é¤È¶¦±é¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¡¢»þÀ¸¡×
ÇÐÍ¥¤ÎÊÁËÜ»þÀ¸¤¬º£°æÎ´Ê¸¤È¤È¤â¤Ë½é¤á¤Æ¥É¥é¥Þ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡Ø¶Ó»åÄ®¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡Á½ÂÃ«¤«¤é°ìËÜ¡Á¡Ù¤¬¡¢7·î12Æü¤è¤ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÁËÜ¤È¿Æ¸ò¤Î¿¼¤¤²ìÍè¸¿Í¡¢Íî¹ç¥â¥È¥¡¢²¬ÅÄ¾À¸¤é·àÃÄÇ¯°ì¥á¥ó¥Ð¡¼¤â½Ð±é¤¹¤ëËÜºî¤Ï¡¢²áµî¤Î¡È±ø¤ì¡É¤òÁÝ½ü¤¹¤ëÁÝ½ü²°¡ÖÀ°ÍýÀ°ÆÜ¡×¤Î3¿Í¤È²áµî¤Î²á¤Á¤òË½¤¯¥ë¥Ý¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¡¢¶Ó»åÄ®¤òÉñÂæ¤ËÍÍ¡¹¤Ê½ÐÍè»ö¤òÄÌ¤¸¡¢¼«¤é¤Î²áµî¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡£10Ç¯Íè¤ÎÍ§¿Í¤Ç¤â¤¢¤ëÊÁËÜ¡¢²ìÍè¡¢Íî¹ç¤Î3¿Í¤Ë¡¢ËÜºî¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¤ä¡¢ÇÐÍ¥¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤Î°ÕµÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¶Ó»åÄ®¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡Á½ÂÃ«¤«¤é°ìËÜ¡Á¡Ù½Ð±é¤ÎÊÁËÜ»þÀ¸¡¢²ìÍè¸¿Í¡¢Íî¹ç¥â¥È¥
ÊÁËÜ¡¡¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ä¤ê¤¬¤¤¤Ï¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡È½Ð¤Æ¥»¥ê¥Õ¤ò¸À¤¦¡É¤È¤¤¤¦»Å»ö¤ò¤º¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢À½ºî¤ÎÆâÂ¦¤ò¸«¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Îã¤¨¤Ð°áÁõ¹ç¤ï¤»°ì¤Ä¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢Ìò¼Ô¤À¤Ã¤¿¤é¼«Ê¬¤Î°áÁõ¤ä¾®Æ»¶ñ¤òÃå½ª¤ï¤Ã¤¿¤éµ¢¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¡¢°áÁõ¤ä¾®Æ»¶ñ¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÊÉôÊ¬¤ò½é¤á¤Æ¤Á¤ã¤ó¤ÈÃÎ¤ì¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢´¶Æ°¤È¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÁËÜ¡¡º¬¤Ã¤³¤ÎÉôÊ¬¤À¤±¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¤º¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤È¡¢¡ÖËÍ1¿Í¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ÆÆÄ¤äµÓËÜ²È¤Î°Õ»Ö¤âÀäÂÐ¤ËÈ¯À¸¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤³¤³¤À¤±¤ÏÆ¨¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤À¤±¤Ï¾ù¤é¤º¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
²ìÍè¡¡»þÀ¸¤¯¤ó¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ÖÊÁËÜ»þÀ¸¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ËÌ¾Á°¤¬ºÇ½é¤Ë½Ð¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¡È»þÀ¸¤Î´¶À¡É¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤È¸À¤¦¤«¡¢¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÊÁËÜ¡¡¤á¤Ã¤Á¤ãÊ¬¤«¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£
²ìÍè¡¡¸À¤¤Æ¨¤ì¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ö¤Á¹þ¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò´Ó¤ÄÌ¤µ¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤¬À¤´ÖÍÍ¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤¿»þ¤Î´¶Æ°¤Ï¡¢ÇÐÍ¥Éô¤À¤±¤Ç»²²Ã¤¹¤ëºîÉÊ¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿´¶³Ð¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£ºîÉÊ¤¬¼«Ê¬¤Î»Ò¤É¤â¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÊÁËÜ¡¡¤Ê¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËÜÅö¤ËÂçÀÚ¡£¤³¤³¡Ê¤ªÊ¢¤ÎÃæ¡Ë¤Ë¤¤¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡£
²ìÍè¡¡¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÇÐÍ¥¤Ã¤Æ¼õ¤±¿È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÈÇ¾¤ß¤½¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢É½¸½¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¯¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£ÇÐÍ¥¤È¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ã¤Æ¡¢±äÄ¹Àþ¾å¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÇÐÍ¥¤â¡¢¸½¾ì¤Ç¤Ï·ë¶É¤³¤¦¤·¤¿¤¤¡¢¤¢¤¢¤·¤¿¤¤¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤¹¤´¤¯¼«Á³¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Íî¹ç¡¡»£±Æ¤¬»Ï¤Þ¤ë»þ¡¢¤³¤Î3¿Í¤Ï°ì½ï¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢»£±Æ¤Î¥á¥¤¥¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë²ìÍè¤¯¤ó¤¬»þÀ¸¤Ë¡ÖËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤Þ¤Ç½àÈ÷¤·¤Æ¤â¼Â¸½¤·¤Ê¤¤¸½¾ì¤â¤¢¤ë¤«¤é¡¢ËÜÅö¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£ËÍ¤â¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¡¢»þÀ¸¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÁËÜ¡¡ËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£
²ìÍè¡¡»£±Æ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤¬ÂçÊÑ¤Ã¤Æ¸À¤¦¤«¤é¤Í¡£
Íî¹ç¡¡¸«¤Æ¤¤¤ÆÁ¢¤Þ¤·¤¤¤·¡¢³Ú¤·¤½¤¦¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ÂçÊÑ¤½¤¦¤À¤Ê¤È¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ã¯¤«¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¬¤¤¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤éÌÌÇò¤¤¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤«¤é²¿¤«¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Íß¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤Ïº£²ó¤Î¤è¤¦¤ËÁ¥¤Ë¾è¤ë¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÁËÜ¡¡ËÍ¤ÏÂ¾¤Î3¿Í¤ò¡¢1¿Í¤ÎÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¿ÆÍ§¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡×¤ÈÌ´¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯´ò¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£¸½¾ì¤Ç¡¢µÓËÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î²ñÏÃ¤ò²¿²ó¤«¤·¤¿»þ¤Ë¡Ö²¶¤é¤Ã¤ÆÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤Æ¡£¤½¤Î»þ¤Ë¡Ö¤³¤ì¤¬¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤Î¤¬°ìÈÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡
ÊÁËÜ¡¡ËÍ¤é¤Î¾å¤ÎÀ¤Âå¤Ç¡¢»³ÅÄ¹§Ç·¤µ¤ó¤¬»Ï¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤â´Þ¤á¡¢´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤Ï¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¸ý¤Ë¤¹¤ë¤Î¤ÏÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö²ìÍè¤µ¤ó¤¬¤ä¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡£¿È¶á¤Ê¿Í´Ö¤Ç¤³¤³¤Þ¤Ç¤ä¤ê¤¤Ã¤¿¿Í¤¬1¿Í¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤À¤±¤ÇÍ¦µ¤¤¬»ý¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¡Ø¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡Ù¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦Í¦µ¤¤ò¤¹¤´¤¯Í¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬²ìÍè¤µ¤ó¡£²æ¡¹¤Î¶È³¦Æâ¤Ç¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤¦³èÆ°¤¬Ç§¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë´Ä¶¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤¤³¤È¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ìÍè¡¡¤½¤ì¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤Þ¤Ë»þÀ¸¤«¤é¡Ö²ìÍè¤Á¤ã¤ó¡¢ÂçÊÑ¤À¤Í¡×¡Ö²ìÍè¤Á¤ã¤ó¤è¤¯¤ä¤Ã¤¿¤Í¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÆæ¤ÎÅÅÏÃ¤Ï³Ý¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡¢ÊÌ¤ËËÍ¤Ï²¿¤â¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡£ËÜÅö¤Ë¤³¤³¤Þ¤ÇÎÉ¤¤ºÂÁÈ¤ß¤Ç¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¥ã¥¹¥È¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¸½¾ì¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¹¤´¤¤¤³¤È¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÁËÜ¡¡Á´Éô¤Ç¤¹¡£½é¤á¤Æ¤À¤·¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤Ã±¸ì¤Ð¤«¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡È°áÁõÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¡É¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¡È°áÁõ¥¤¥á¡¼¥¸ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡£¡Ö¥¤¥á¡¼¥¸ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»!?¡×¤Ã¤Æ¿¿¤ÃÇò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤Ï°ì¸À¤âÃý¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£¤É¤ì¤ò¼è¤Ã¤Æ¤âÁ´ÉôÂçÊÑ¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤¹¤´¤¯É¬Í×¤Ê¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È¤â»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤é¤òÃÎ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿§¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¶½Ì£¤¬»ý¤Æ¤¿¤·¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
ÊÁËÜ¡¡¤â¤¦¤¤¤¯¤Ä¤«¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂêºà¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ï¤¤¤Ä¤«¼Â¸½¤Ç¤¤¿¤é¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÁËÜ¡¡´¶³´¿¼¤¤¤Ç¤¹¡£»£±Æ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢°Õ³°¤È¤À¤ó¤À¤ó¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ¤ä¤Ð¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¾ðÊó²ò¶Ø¤ÎÆü¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤Î¤«¤Ê¤ó¤Ê¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤º¤Ã¤Èé¡Ëã¿¾¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¾ðÊó²ò¶Ø¤µ¤ì¤Æ¡¢¥Í¥Ã¥È¤Çµ»ö¤ò¸«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯´¶Æ°¤·¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
Íî¹ç¡¡ËèÄ«¡¢¸½¾ì¤Ç¥á¥¤¥¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢»þÀ¸¤Á¤ã¤ó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤ê¡¢²ìÍè¤¯¤ó¤¬¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¡×¤Ã¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¡Öº£Æü¤â»Ï¤Þ¤ë¤ó¤À¤Ê¡×¤È¡¢ËèÆü¤¬´¶³´¿¼¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢Îã¤¨¤Ð¼«Ê¬¤Ë¶á¤¤Ìò¤Ç¡¢º£Æü¤ÎËÜÅö¤Î3¿Í¤ß¤¿¤¤¤Ê¶õµ¤´¶¤Î¡¢¤¿¤À¤¿¤À³Ú¤·¤¤¤À¤±¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ï½ª¤ï¤é¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤ã¤ó¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤â´¬¤¹þ¤ó¤Ç¡¢°¦¤µ¤ì¤ë·àÃÄÇ¯°ì¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤·¡¢¤½¤Î¶õµ¤¤ò³§¤µ¤ó¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î¤Û¤¦¤¬¤ß¤ó¤Ê¡¢¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
²ìÍè¡¡ËèÆü¤¬¤¿¤À³Ú¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¤³¤ó¤Ê»þ´Ö¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÍ¤â»Ò¤É¤â¤¬2¿Í¤¤¤ë¤·¡¢¤ß¤ó¤Ê¤â»Å»ö¤¬Ë»¤·¤¤¤·¡£¤³¤ó¤Ê¤ËËèÆü¤ß¤ó¤Ê¤È¤ª¼Çµï¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤ªÃý¤ê¤â¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¤ÏÉáÄÌ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¤¤«¤Ë¤³¤Î»þ´Ö¤ò°é¤à¤«¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤¬²èÌÌ¤«¤éÅÁ¤ï¤ì¤Ð¡¢¤Ê¤ª¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤à¡ÛÀ¤³¦ÅªÂç¥Ò¥Ã¥ÈNetflix¥É¥é¥Þ¡ØÇ¦¤Ó¤Î²È¡Ù¡¢³¤³°¤«¤é¤ÎÉ¾²Á¤¬¹â¤¤¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤«
¨¡¨¡ËÜºî¤ÏÊÁËÜ¤µ¤ó¤Î½é¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹ºîÉÊ¤Ç¤¹¤¬¡¢²ìÍè¤µ¤ó¤â°ÊÁ°¡¢NetflixºîÉÊ¤Ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¶È¤ËÄ©Àï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÇÐÍ¥¤¬ºîÉÊ¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Î°ÕµÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÊÁËÜ¡¡¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ä¤ê¤¬¤¤¤Ï¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡È½Ð¤Æ¥»¥ê¥Õ¤ò¸À¤¦¡É¤È¤¤¤¦»Å»ö¤ò¤º¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢À½ºî¤ÎÆâÂ¦¤ò¸«¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Îã¤¨¤Ð°áÁõ¹ç¤ï¤»°ì¤Ä¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢Ìò¼Ô¤À¤Ã¤¿¤é¼«Ê¬¤Î°áÁõ¤ä¾®Æ»¶ñ¤òÃå½ª¤ï¤Ã¤¿¤éµ¢¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¡¢°áÁõ¤ä¾®Æ»¶ñ¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÊÉôÊ¬¤ò½é¤á¤Æ¤Á¤ã¤ó¤ÈÃÎ¤ì¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢´¶Æ°¤È¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡ºîÉÊ¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤Æþ¤ì¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Ï°ã¤¦´¶³Ð¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÊÁËÜ¡¡º¬¤Ã¤³¤ÎÉôÊ¬¤À¤±¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¤º¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤È¡¢¡ÖËÍ1¿Í¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ÆÆÄ¤äµÓËÜ²È¤Î°Õ»Ö¤âÀäÂÐ¤ËÈ¯À¸¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤³¤³¤À¤±¤ÏÆ¨¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤À¤±¤Ï¾ù¤é¤º¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡²ìÍè¤µ¤ó¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡£
²ìÍè¡¡»þÀ¸¤¯¤ó¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ÖÊÁËÜ»þÀ¸¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ËÌ¾Á°¤¬ºÇ½é¤Ë½Ð¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¡È»þÀ¸¤Î´¶À¡É¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤È¸À¤¦¤«¡¢¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÊÁËÜ¡¡¤á¤Ã¤Á¤ãÊ¬¤«¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£
²ìÍè¡¡¸À¤¤Æ¨¤ì¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ö¤Á¹þ¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò´Ó¤ÄÌ¤µ¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤¬À¤´ÖÍÍ¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤¿»þ¤Î´¶Æ°¤Ï¡¢ÇÐÍ¥Éô¤À¤±¤Ç»²²Ã¤¹¤ëºîÉÊ¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿´¶³Ð¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£ºîÉÊ¤¬¼«Ê¬¤Î»Ò¤É¤â¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÊÁËÜ¡¡¤Ê¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËÜÅö¤ËÂçÀÚ¡£¤³¤³¡Ê¤ªÊ¢¤ÎÃæ¡Ë¤Ë¤¤¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡£
²ìÍè¡¡¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÇÐÍ¥¤Ã¤Æ¼õ¤±¿È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÈÇ¾¤ß¤½¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢É½¸½¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¯¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£ÇÐÍ¥¤È¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ã¤Æ¡¢±äÄ¹Àþ¾å¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÇÐÍ¥¤â¡¢¸½¾ì¤Ç¤Ï·ë¶É¤³¤¦¤·¤¿¤¤¡¢¤¢¤¢¤·¤¿¤¤¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤¹¤´¤¯¼«Á³¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡Íî¹ç¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
Íî¹ç¡¡»£±Æ¤¬»Ï¤Þ¤ë»þ¡¢¤³¤Î3¿Í¤Ï°ì½ï¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢»£±Æ¤Î¥á¥¤¥¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë²ìÍè¤¯¤ó¤¬»þÀ¸¤Ë¡ÖËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤Þ¤Ç½àÈ÷¤·¤Æ¤â¼Â¸½¤·¤Ê¤¤¸½¾ì¤â¤¢¤ë¤«¤é¡¢ËÜÅö¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£ËÍ¤â¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¡¢»þÀ¸¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÁËÜ¡¡ËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£
²ìÍè¡¡»£±Æ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤¬ÂçÊÑ¤Ã¤Æ¸À¤¦¤«¤é¤Í¡£
¨¡¨¡Íî¹ç¤µ¤ó¤â¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Íî¹ç¡¡¸«¤Æ¤¤¤ÆÁ¢¤Þ¤·¤¤¤·¡¢³Ú¤·¤½¤¦¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ÂçÊÑ¤½¤¦¤À¤Ê¤È¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ã¯¤«¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¬¤¤¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤éÌÌÇò¤¤¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤«¤é²¿¤«¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Íß¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤Ïº£²ó¤Î¤è¤¦¤ËÁ¥¤Ë¾è¤ë¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡²¬ÅÄ¾À¸¤µ¤ó¤â´Þ¤á¤¿¡Ö·àÃÄÇ¯°ì¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇºîÉÊ¤òºî¤ë¤³¤È¤Î°ÕÌ£¤Ï¤É¤¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
ÊÁËÜ¡¡ËÍ¤ÏÂ¾¤Î3¿Í¤ò¡¢1¿Í¤ÎÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¿ÆÍ§¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡×¤ÈÌ´¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯´ò¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£¸½¾ì¤Ç¡¢µÓËÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î²ñÏÃ¤ò²¿²ó¤«¤·¤¿»þ¤Ë¡Ö²¶¤é¤Ã¤ÆÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤Æ¡£¤½¤Î»þ¤Ë¡Ö¤³¤ì¤¬¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤Î¤¬°ìÈÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡
¨¡¨¡¶áÇ¯¤ÏÇÐÍ¥¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ò¤¹¤ëºîÉÊ¤âÁý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
ÊÁËÜ¡¡ËÍ¤é¤Î¾å¤ÎÀ¤Âå¤Ç¡¢»³ÅÄ¹§Ç·¤µ¤ó¤¬»Ï¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤â´Þ¤á¡¢´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤Ï¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¸ý¤Ë¤¹¤ë¤Î¤ÏÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö²ìÍè¤µ¤ó¤¬¤ä¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡£¿È¶á¤Ê¿Í´Ö¤Ç¤³¤³¤Þ¤Ç¤ä¤ê¤¤Ã¤¿¿Í¤¬1¿Í¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤À¤±¤ÇÍ¦µ¤¤¬»ý¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¡Ø¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡Ù¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦Í¦µ¤¤ò¤¹¤´¤¯Í¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬²ìÍè¤µ¤ó¡£²æ¡¹¤Î¶È³¦Æâ¤Ç¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤¦³èÆ°¤¬Ç§¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë´Ä¶¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤¤³¤È¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡²ìÍè¤µ¤ó¤¬·Ð¸³¼Ô¤È¤·¤ÆÊÁËÜ¤µ¤ó¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
²ìÍè¡¡¤½¤ì¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤Þ¤Ë»þÀ¸¤«¤é¡Ö²ìÍè¤Á¤ã¤ó¡¢ÂçÊÑ¤À¤Í¡×¡Ö²ìÍè¤Á¤ã¤ó¤è¤¯¤ä¤Ã¤¿¤Í¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÆæ¤ÎÅÅÏÃ¤Ï³Ý¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡¢ÊÌ¤ËËÍ¤Ï²¿¤â¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡£ËÜÅö¤Ë¤³¤³¤Þ¤ÇÎÉ¤¤ºÂÁÈ¤ß¤Ç¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¥ã¥¹¥È¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¸½¾ì¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¹¤´¤¤¤³¤È¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡ÊÁËÜ¤µ¤ó¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¶È¤ÇÆÃ¤ËÂçÊÑ¤À¤È´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¤É¤ó¤ÊÅÀ¤Ç¤¹¤«¡£
ÊÁËÜ¡¡Á´Éô¤Ç¤¹¡£½é¤á¤Æ¤À¤·¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤Ã±¸ì¤Ð¤«¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡È°áÁõÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¡É¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¡È°áÁõ¥¤¥á¡¼¥¸ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡£¡Ö¥¤¥á¡¼¥¸ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»!?¡×¤Ã¤Æ¿¿¤ÃÇò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤Ï°ì¸À¤âÃý¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£¤É¤ì¤ò¼è¤Ã¤Æ¤âÁ´ÉôÂçÊÑ¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤¹¤´¤¯É¬Í×¤Ê¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È¤â»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤é¤òÃÎ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿§¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¶½Ì£¤¬»ý¤Æ¤¿¤·¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¾Íè¤ÎÅ¸Ë¾¤Ï²¿¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
ÊÁËÜ¡¡¤â¤¦¤¤¤¯¤Ä¤«¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂêºà¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ï¤¤¤Ä¤«¼Â¸½¤Ç¤¤¿¤é¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡²þ¤á¤Æ¡¢¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤ÎºîÉÊºî¤ê¤¬¼Â¸½¤·¤¿¤³¤È¤Ø¤Î»×¤¤¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÊÁËÜ¡¡´¶³´¿¼¤¤¤Ç¤¹¡£»£±Æ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢°Õ³°¤È¤À¤ó¤À¤ó¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ¤ä¤Ð¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¾ðÊó²ò¶Ø¤ÎÆü¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤Î¤«¤Ê¤ó¤Ê¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤º¤Ã¤Èé¡Ëã¿¾¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¾ðÊó²ò¶Ø¤µ¤ì¤Æ¡¢¥Í¥Ã¥È¤Çµ»ö¤ò¸«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯´¶Æ°¤·¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
Íî¹ç¡¡ËèÄ«¡¢¸½¾ì¤Ç¥á¥¤¥¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢»þÀ¸¤Á¤ã¤ó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤ê¡¢²ìÍè¤¯¤ó¤¬¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¡×¤Ã¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¡Öº£Æü¤â»Ï¤Þ¤ë¤ó¤À¤Ê¡×¤È¡¢ËèÆü¤¬´¶³´¿¼¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢Îã¤¨¤Ð¼«Ê¬¤Ë¶á¤¤Ìò¤Ç¡¢º£Æü¤ÎËÜÅö¤Î3¿Í¤ß¤¿¤¤¤Ê¶õµ¤´¶¤Î¡¢¤¿¤À¤¿¤À³Ú¤·¤¤¤À¤±¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ï½ª¤ï¤é¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤ã¤ó¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤â´¬¤¹þ¤ó¤Ç¡¢°¦¤µ¤ì¤ë·àÃÄÇ¯°ì¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤·¡¢¤½¤Î¶õµ¤¤ò³§¤µ¤ó¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î¤Û¤¦¤¬¤ß¤ó¤Ê¡¢¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
²ìÍè¡¡ËèÆü¤¬¤¿¤À³Ú¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¤³¤ó¤Ê»þ´Ö¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÍ¤â»Ò¤É¤â¤¬2¿Í¤¤¤ë¤·¡¢¤ß¤ó¤Ê¤â»Å»ö¤¬Ë»¤·¤¤¤·¡£¤³¤ó¤Ê¤ËËèÆü¤ß¤ó¤Ê¤È¤ª¼Çµï¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤ªÃý¤ê¤â¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¤ÏÉáÄÌ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¤¤«¤Ë¤³¤Î»þ´Ö¤ò°é¤à¤«¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤¬²èÌÌ¤«¤éÅÁ¤ï¤ì¤Ð¡¢¤Ê¤ª¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤à¡ÛÀ¤³¦ÅªÂç¥Ò¥Ã¥ÈNetflix¥É¥é¥Þ¡ØÇ¦¤Ó¤Î²È¡Ù¡¢³¤³°¤«¤é¤ÎÉ¾²Á¤¬¹â¤¤¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤«