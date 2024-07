À¤³¦¤ÏÊªÍý¤Ç¤Ç¤­¤Æ¤¤¤ë¡ª¡¡ÊªÍý¤¬¤ï¤«¤ì¤Ð¡¢°ã¤Ã¤¿À¤³¦¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡¢¤³¤ì¤À¤±¤ÎÍýÍ³

明日何が起こるかわからないけれど、物理が統べることは確実に起こる。

生活の中にもじつはたくさん溢れている物理法則がわかれば、世界が違ったように見える--

このたび『学び直し高校物理 挫折者のための超入門』(講談社現代新書)を上梓した田口善弘氏が、物理がわかるようになれば人生が「ちょっとだけ楽になる」という物理の魅力を語る。

※本記事は田口善弘『学び直し高校物理 挫折者のための超入門』から抜粋・編集したものです。

物理学の有利さ

世界はうつろいやすく見える。確実なものは何もなく、日々いろいろなものが変わり続ける。明日何が起きるかはさっぱりわからない。そんな中、物理は現実の中にしっかりとした「足場」のようなものを作ってくれる。氷は放っておけば必ず融けるし、投げた石ころは必ず落ちてくる。

有為転変に満ち満ちているように見えるこの世界で物理が統べることは確実に起きる。氷が融けなかったり、上方に投げた石ころが落ちてこなかったりする世界はフィクションで描かれるが、そういう時は必ず、魔法や超能力のような現実にはない力の存在が仮定されている。

なぜ、魔法や超能力のない現実の世界では物理法則によって定まることが必ず起きるのだろうか? それは世界の仕組み自体が物理法則で決まっているからだ。今、我々が目にしているこの世界が存在しているのは、物理法則が支配した世界だからだ。世界が物理法則に従って出来ている以上、物理法則が敗れることはない。物理法則が破られるのは世界の崩壊と同義だからだ。

物理法則が成り立つことを前提とすればいろいろなことを知ることができる。例えば、星はなぜみな丸いのか? それは、長い目で見れば地面に存在する大きな凸凹は、重力によって崩されてしまうからだ。だから、人類が遠い未来に、まだ一度も訪れたことのない太陽系を訪れたとしてもその太陽系を回る惑星は全て球であることがかなりの確実さで予言できる。

物理学の有利さというのはこんな風に、有為転変に満ち満ちているように見えるこの世界で、まだみたこともないことについてかなり確実な予測ができることだ。人類が知っているのはほとんど地球のことだけであるにもかかわらず、地球上の物理法則はかなりの確度で遠い太陽系でも成り立つと仮定できるから、訪れたことはおろか、見たことも聞いたこともない世界のことをかなり確度で知ることができる。

人類は誕生してからたかだか七〇〇万年しか経ってないはずなのに、何十億年も前にできた地球の誕生の時期とか、太陽系がいつ消滅するかをかなりの確度で知ることができる。こんなことができるのは物理が時間や空間と無関係に必ず成り立つという確信があるからだ。

残念なことに、物理がわかってもあなたの人生についてわかることは多くはない。地球がいつ肥大した太陽に飲み込まれて消滅するかは予測できても、あなたが幸せな人生を送れるかどうかは教えてくれない。それでも、全く役に立たないわけではない。

いつの日かあなたのもとに洒落た身なりのセールスマンが現れて「この箱をお買いあげいただいて、繫いでいただければ無限のエネルギーを生み出すので電気料金は永遠に無料です」と言ったとしよう。物理学を理解していれば、エネルギー保存則に反するからそんな箱は存在してないとすぐに否定できるだろう。

もっと簡単なところでは

”Guess who studied physics in their highschool years...”(誰が高校物理を真面目に勉強したか当ててみて!)

XユーザーのSamさん: 「Guess who studied physics in their highschool years... https://t.co/VwPN33ivy5」 / X (twitter.com)の動画を見てほしい。

物理を学んでさえいれば片手で持ち上げられるのに(ビデオの最後に答えが登場する)物事を物理的に考えられない多くの人は両手を使ってももちあげることができない(残念ながらこれがなぜなのかは拙著に書かれているわけではない)

物理は、すぐには皆さんの人生を助けてはくれないけど、ちょっとだけ楽にしてくれることはできるのである。

