¡ÚÆüËÜ¥Ï¥à¡Û¿·¾±´ÆÆÄ¡¡¼éÍðÆâÌî¿Ø¤Ëà°µá¤«¤±¤ë¹¥È½ÃÇ¡Ö¶ÛÄ¥´¶¤ò»ý¤¿¤»¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤ä¤Ï¤ê½é¿´¤³¤½¤¬ºÆÉâ¾å¤Ø¤ÎÆÃ¸úÌô¤«¡½¡½¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¡Ê£µ£²¡Ë¤¬¡Ö»î¹çÁ°¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¡×¤òÊÑ¹¹¤·¤¿¤³¤È¤¬´Ø·¸¼Ô¤Î´Ö¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¿·¾±´ÆÆÄ¤ÏÆó·³Àï¤ò¥Æ¥ì¥Ó´ÑÀï¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ËÜµòÃÏ¥²¡¼¥à¤¬¸á¸å£¶»þ³«»Ï¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Æ±£³»þ²á¤®¤Ë¥°¥é¥¦¥ó¥ÉÆþ¤ê¡£Îý½¬Ãæ¤Ï¼ç¤ËÍ··â¸åÊý¤«¤é¡¢ÎÓ¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤é¤ÈÁ´ÂÎÎý½¬¤ò¸«¼é¤ë¤Î¤¬ÄÌÎã¤À¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢£±£¶Æü¤Î³ÚÅ·Àï¡Ê¥¨¥¹¥³¥ó¡ËÁ°¤ÏÄÌ¾ï¤è¤ê£³£°Ê¬°Ê¾å¤âÁá¤¤»þ´Ö¤Ë¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÅÐ¾ì¡£¤¹¤°¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥É¸åÊý¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¤È¡¢£³£°Ê¬°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æà¿Î²¦Î©¤Áá¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë°ã¤¦»Ø´ø´±¤ÎÆ°¤¡£Á°Æü£±£µÆü¤ÎÆ±Àï¤Ç¤Ï¼éÍð¤¬£±£¶¼ºÅÀÂçÇÔ¤ÎÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥Á¡¼¥à¼þÊÕ¤Ç¤Ï¤³¤ÎÆ°¤¤ò¡Ö¸¶ÅÀ²óµ¢¡×¤È¤ß¤ë¸þ¤¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤Ï¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤Ç¼éÈ÷°Õ¼±¤òÅ°Äì¡£¶ËÎÏ¥ß¥¹¤ò¤Ê¤¯¤·¡¢£±ÅÀº¹¥²¡¼¥à¤òÃå¼Â¤Ë¤â¤Î¤Ë¤·¤ÆÃù¶â¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤¿¡£¤À¤¬¡¢¥Ê¥¤¥ó¤ËÈè¤ì¤¬¸«¤¨»Ï¤á¤Æ¤¤¿£¶·î°Ê¹ß¤Ï¥ß¥¹¤¬·ãÁý¡£¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¼ººö¿ô¤Ï¥ê¡¼¥°¥ï¡¼¥¹¥È¤È¤Ê¤ë£´£¸¸Ä¤Î¥í¥Ã¥Æ¤Ë¼¡¤°£´£¶¸Ä¤Ë¤Þ¤ÇËÄ¤ì¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¸½¾õ¤òÂÇÇË¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥Ê¥¤¥ó¤Ø¼éÈ÷¤Î°Õ¼±¤òºÆÅ°Äì¤µ¤»¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£¿·¾±´ÆÆÄ¤¬»î¹çÁ°¤«¤éÆâÌî¤Î¿¿¤óÃæ¤ò¿Ø¼è¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿»×¤¤¤¬¸«¤¨±£¤ì¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï±äÄ¹£±£°²ó¤Ë£µ¡½£´¤Ç¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¡¢ºÆ¤Ó¾¡Î¨£µ³ä¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¥Ñ£³°Ì¥¿¥¤¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢Á°Ìë¤ËÂ³¤¤¤ÆÍ··â¼ê¡¦¾åÀîÈª¤¬¥´¥í¤òÊáµå¤·Â»¤Í¤Æ¼ººö¡£¼ºÅÀ¤Ë¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¼éÈ÷¤Ë¤Û¤³¤í¤Ó¤¬¤¢¤ë¸Â¤êÂç·¿Ï¢¾¡¤Ï¤¿¤°¤ê´ó¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¿·¾±´ÆÆÄ¼«¿È¤ÏÉáÃÊ¤È¤Ï°Û¤Ê¤Ã¤¿»î¹çÁ°¤ÎÆ°¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¹¥¿¥á¥ó¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤ò¼ç´ã¤È¤·¤Ä¤Ä¤âÆâÌî¿Ø¤Ø¤Î°ú¤Äù¤á¤ëÁÀ¤¤¤Ë¤â¡Ö¶ÛÄ¥´¶¤ò»ý¤¿¤»¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£¿·¾±Ìîµå¤Î¸¶ÅÀ¤Ï¡Ö¼é¤ê¾¡¤ÄÌîµå¡×¤À¡£¤Þ¤À´°àú¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢»Ø´ø´±¤ÎÊÑ²½¤ò¤¯¤ß¼è¤ê¥Á¡¼¥à¤Ï¸¶ÅÀ²óµ¢¤ÇºÆÉâ¾å¤Ç¤¤ë¤«¡£