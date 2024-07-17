¤Ê¤¼¤«º¾µ½»ö·ï¤òÌ¾ÌÜ¤Ë¡¢¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¡¢¸ø°ÂÉô¤Î·º»ö¤¬¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¡ÄÆ±¶ÈÂ¾¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¤¬¸ì¤ë¡ÖÂçÀî¸¶²½¹©µ¡ÑÍºá»ö·ï¡×
¡¡ÂçÀî¸¶²½¹©µ¡¡Ê¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¡Ë¤Î¼ÒÄ¹¤é3¿Í¤¬³°°ÙË¡¡Ê³°¹ñ°ÙÂØµÚ¤Ó³°¹ñËÇ°×Ë¡¡Ë°ãÈ¿¤ÎÍÆµ¿¤Ç·Ù»ëÄ£¸ø°ÂÉô¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï2020Ç¯3·î¤Î¤³¤È¡£¡ÖÀ¸ÊªÊ¼´ï¤ÎÀ½Â¤¤ËÅ¾ÍÑ²ÄÇ½¤ÊÁõÃÖ¤òÃæ¹ñ¤ØÉÔÀµÍ¢½Ð¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦°ãÈ¿ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸å¤Ëµ¯ÁÊ¤¬¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¤¿¡£¸½ºß¡¢ÂçÀî¸¶²½¹©µ¡¤¬¹ñ¤ÈÅÔ¤òÁê¼ê¼è¤Ã¤¿Çå½þÀÁµá¿³¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¡ÖÀ¸ÊªÊ¼´ï¤ÎÀ½Â¤¤ËÅ¾ÍÑ²ÄÇ½¤ÊÁõÃÖ¡×¤È¤ÏÊ®Ì¸´¥Áçµ¡¡Ê¥¹¥×¥ì¡¼¥É¥é¥¤¥ä¡Ë¤ò»Ø¤¹¤¬¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤«¡£Æ±¼ï¤Îµ¡³£¤òÀ½Â¤ ¤·19Ç¯¤Ë¸ø°ÂÉô¤ÎË¬Ìä¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡Ö¥Ñ¥¦¥À¥ê¥ó¥°¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¡Êºë¶Ì¸©Àî¸ý»Ô¡Ë¤Î¹â¶¶·òÂÀ¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö¡ØÀ¸ÊªÊ¼´ï¤ËÅ¾ÍÑ¤µ¤ì¤ë¶²¤ì¤Î¤¢¤ëÊ®Ì¸´¥Áçµ¡¡Ù¤ÈÊó¤¸¤ë¤Î¤Ï¤½¤â¤½¤â¤ª¤«¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¡Ú¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¿°ÀÌî¿ÎÍº¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹Í¤¨Êý¼«ÂÎ¤¬¤ª¤«¤·¤¤¡Ä¡ÖÀ¸ÊªÊ¼´ïÀ½Â¤¤Ë»È¤¨¤ë¤Ï¤º¤â¤Ê¤¤¡×¥¹¥×¥ì¡¼¥É¥é¥¤¥ä¤È¤Ï
¡ÖÃí°Õ´µ¯¤Î¤¿¤á¡×¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿ÃË¤¿¤Á
¡Ö19Ç¯º¢¡¢¿ô¿Í¤Î·Ù»¡´±¤¬ÆÍÁ³¡¢Ë¬¤Í¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥Ý¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡ØºÇ¶á¡¢Åìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ËÍí¤ó¤ÇÃæ¾®´ë¶È¤òÁÀ¤Ã¤¿º¾µ½»ö·ï¤¬Â¿¤¤¤â¤Î¤Ç¡¢Ãí°Õ´µ¯¤Î¤¿¤á¤ª»Ç¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡Ù¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÉáÃÊ¤Ê¤é¡ØË»¤·¤¤¤«¤é¡Ù¤ÈÄÉ¤¤ÊÖ¤¹¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ»þ´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¾·¤Æþ¤ì¤ë¤È¡¢¼õ¤±¼è¤Ã¤¿Ì¾»É¤Ë¤Ï¡È·Ù»ëÄ£¸ø°ÂÉô¡É¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç·Ù»ëÄ£¤«¤é¤ï¤¶¤ï¤¶Íè¤ë¤Î¤«¤Ê¡¢¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ç¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï°ÂÀÑ¡Ê¤¢¤µ¤«¡Ë¤µ¤ó¤È¤¤¤¦·ÙÉôÊä¤Î·º»ö¤Ç¤¹¡×
¡¡°ÂÀÑ¿²ð·º»ö¤Ï¡¢ÂçÀî¸¶ÀµÌÀ¼ÒÄ¹¤È¤È¤â¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¸µÌò°÷¤ÎÅçÅÄ½ç»Ê¤µ¤ó¤ÎÊÛ²òÏ¿¼è½ñ¡ÊÈïµ¿¼Ô¤ÎÊÛ²ò¤òµÏ¿¤¹¤ë½ñÎà¡Ë¤òºîÀ®¤¹¤ëºÝ¡¢ÅçÅÄ¤µ¤ó¤Î»ØÅ¦¤Ç½¤Àµ¤·¤¿¤è¤¦¤ËÁõ¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÅçÅÄ¤µ¤ó¤Ë½ðÌ¾¤µ¤»¤¿¤¬¡¢¸å¤Ë¤³¤ÎÊ¸½ñ¤òÇË´þ¡£ÅçÅÄ¤µ¤ó¤Ïº£Ç¯3·î¡¢°ÂÀÑ·º»ö¤È¾å»Ê2¿Í¤ò¡Ö¸øÍÑÊ¸½ñÔÌ´þ¤Èµõµ¶Í°õ¸øÊ¸½ñºîÀ®¡¦Æ±¹Ô»È¤Îµ¿¤¤¡×¤Ç·º»ö¹ðÈ¯¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÉ±Ò°å²ÊÂç³Ø¹»¤Î³Ø¹»Ä¹¤À¤Ã¤¿»Í¥ÎµÜÀ®¾Í»á¡Ê¢¨¡Ö¾Í¡×¤Ï¼¨ÊÐ¤ËÍÓ¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤áÄ°¼è¤·¤¿ÈùÀ¸Êª³Ø¤ÎÀìÌç²È¤¬¡Ö¡Ê°ãÈ¿ÉÊÌÜ¤Ë¡Ë³ºÅö¤¹¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë°ÂÀÑ·º»ö¤¬ÙÔÂ¤¤·¤¿¤È¤¤¤¦¾Ú¸À¤â¤¢¤ë¡£
¡Ö¡Ø¤³¤Î¹©¾ì¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦Êª¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤È¿Ö¤«¤ì¤¿¤Î¤Ç¡Ø¥¹¥×¥ì¡¼¥É¥é¥¤¥ä¡Ù¤ÈÊÖ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ø²¿¤Ë»È¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤È¡£¡ØÊ´Ëö¥³¡¼¥Ò¡¼¤äÊ´¥ß¥ë¥¯¤Ê¤ó¤«¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡Ù¤ÈÅú¤¨¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¡Øµ¡³£¤ËÃå¤¤¤¿ºÙ¶Ý¤ò»àÌÇ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤È¤«¿Ö¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡ØºÙ¶Ý¤ÏÍÆ´ï¤ÎÀÜ¹ç¤Î¥Ñ¥Ã¥¥ó¥°¤È¤«¤Ë¤³¤Ó¤ê¤Ä¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¥·¡¼¥à¥ì¥¹ÍÆ´ï¤Ç¤â¤Ê¤¤¸Â¤êÊ¬²ò¤â¤·¤Ê¤¤¤ÇºÙ¶Ý¤ò»àÌÇ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤Æ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡Ù¤Ê¤É¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢Ç¼ÆÀ¤·¤¿¤Î¤«30Ê¬¤Û¤É¤Çµ¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¸ø°ÂÉô¤ÏÂçÀî¸¶²½¹©µ¡¤Î¥¹¥×¥ì¡¼¥É¥é¥¤¥ä¤¬³°°ÙË¡¤ÎËÇ°×´ÉÍýÎá¤ËÄê¤á¤é¤ì¤¿Ê®Ì¸´¥Áç´ï¤Îµ¬À©Í×·ï¤Ç¤¢¤ë¡ÖÄêÃÖ¤·¤¿¾õÂÖ¤ÇÆâÉô¤ÎÌÇ¶ÝËô¤Ï»¦¶Ý¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤â¤Î¡×¤Ë°ãÈ¿¤·¡¢¡Ö·Ð»ºÂç¿Ã¤Îµö²Ä¤Ê¤¯Ãæ¹ñ¤È´Ú¹ñ¤ËÍ¢½Ð¤·¤¿¡×¤È¤·¤¿¡£¡ÖÄêÃÖ¤·¤¿¾õÂÖ¡×¤È¤Ï¡Ö°ÜÆ°¤âÊ¬²ò¤»¤º¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¡×¤È¤Î°ÕÌ£¤À¡£
¡¡»¦¶Ý¤äÌÇ¶Ý¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤é°ãÈ¿¤È¤¤¤¦¤Î¤â´ñ°Û¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¤¬¡¢ºî¶È¼Ô¤¬°ÂÁ´¤Ë°·¤¨¤ë¤«¤éÀ¸ÊªÊ¼´ïÀ½Â¤¤ËÅ¾ÍÑ¤Ç¤¤ë¡¢¤æ¤¨¤Ë°ãË¡¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦µÕÀâÅª¤Êµ¬À©¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¸ø°ÂÉô¤«¤é¤Ï¤½¤ì¤Ã¤¤ê²¿¤ÎÏ¢Íí¤â¤Ê¤¯Ëº¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢20Ç¯½Õ¤ËÂçÀî¸¶¼ÒÄ¹¤é¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ê®Ì¸´¥Áçµ¡¤òºî¤ë²ñ¼Ò¤Ï¾¯¤Ê¤¯¡¢ÀµÌÀ¼ÒÄ¹¤â¤ª·»ÍÍ¡ÊÂçÀî¸¶À½ºî½ê¼ÒÄ¹¤Î¹ÔÍº¤µ¤ó¡Ë¤â¸Ä¿ÍÅª¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢NHK¤¬¼èºà¤ËÍè¤¿¤Î¤Ç¡¢°ÂÀÑ·º»ö¤¿¤Á¤ÏºÇ½é¤«¤éÊ®Ì¸´¥Áçµ¡¤Î¤³¤È¤òÄ´¤Ù¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤È¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤â¤½¤â»¦¶Ý¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÁõÃÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
¡¡ÂçÀî¸¶²½¹©µ¡»ö·ï¤ÎÓåÌð¤Ï¡¢¸ø°ÂÉô¤¬¡ÖÊ®Ì¸´¥Áçµ¡¤ÏÇ®É÷¤ò¿á¤¹þ¤à¤³¤È¤ÇºÙ¶Ý¤¬»àÌÇ¤¹¤ë²¹ÅÙ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤·¤ÆÎ©·ï¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£·º»öºÛÈ½ÂÐºö¤Î¶áÆ»¤È¤·¤Æ¡¢ÂçÀî¸¶²½¹©µ¡Â¦¤Ï¤³¤ì¤ò¼Â¾Ú¤ÇÄÙ¤¹¤¿¤áÉ¬»à¤Ë¼Â¸³¤ò½Å¤Í¤¿¡£ÅìµþÃÏ¸¡¤Î¸¡»ö¤¬¤³¤Î¡ÖÂÐ¹³¼Â¸³¡×¤ËÎ©¤Á²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¡¢°ÛÎã¤Î¡Öµ¯ÁÊ¼è¤ê¾Ã¤·¡×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹â¶¶¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö·Ù»¡¤Ï¤â¤Á¤í¤óÂçÀî¸¶¤µ¤óÂ¦¤Î¼Â¸³¤â¡¢»ä¤Ë¤Ï¤Á¤ã¤ó¤Á¤ã¤é¤ª¤«¤·¤¯¸«¤¨¤ë¡×¤È¸À¤¦¡£¥¹¥×¥ì¡¼¥É¥é¥¤¥ä¤Ï¤½¤â¤½¤â»¦¶Ý¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÁõÃÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£
¡Ö¡Ø200ÅÙ¤Ç»¦¶Ý¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡©¡Ù¤È¿Ö¤«¤ì¤Æ¤â¡Ø¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¡£¸ø°ÂÉô¤¬Íè¤¿»þ¤Ë¤â¤½¤¦Åú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¸¶ºàÎÁ¤Ï¡Ë¿åÊ¬¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¤«¤é¡¢ÁõÃÖ¤«¤é½Ð¤¹»þ¤Î²¹ÅÙ¤¬90ÅÙ¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤è¤ê¥Þ¥¤¥Ê¥¹10ÅÙ¤°¤é¤¤¤Ë¤·¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£»¦¶Ý¤¹¤ë¤Ê¤éCPI¡Ê±ÕÂÎ¤ÎÀö¾ôºÞ¤òÍÆ´ïÆâÉô¤ËÊ®¼Í¡¦³È»¶¤¹¤ëÁõÃÖ¡Ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ñ¥Ã¥¥ó¥°¤Î·ä´Ö¤Ê¤É¤ËÆþ¤Ã¤¿¶Ý¤Ï»Ä¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¥×¥ì¡¼¥È¥Ò¡¼¥¿¡¼Åù¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ120ÅÙ¤Ë¾å¤²¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÂÑÇ®À¸¶Ý¤ä²êË¦¡Ê¤¬¤Û¤¦¡Ë¶Ý¤Ï»àÌÇ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡ÂçÀî¸¶²½¹©µ¡Â¦¤Î¸¡¾Ú¤â¤ª¤«¤·¤¤¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡Ö¡Ø¶Ý¤ò»àÌÇ¤µ¤»¤ë²¹ÅÙ¤ËÃ£¤·¤Ê¤¤¡Ù¤Î¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç°ìÈÌÅª¤Ê¾ò·ï¤Ç¼Â¸³¤·¤¿»þ¤À¤±¡£¤ä¤í¤¦¤È»×¤¨¤Ð»àÌÇ¤¹¤ë²¹ÅÙ¤Ë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤½¤â¤½¤â²¹ÅÙ¤¬Ã£¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ê¤ó¤ÆÁ´¤¯´Ø·¸¤¬¤Ê¤¯¡¢¥¹¥×¥ì¡¼¥É¥é¥¤¥ä¤Ç¼«Æ°Åª¤Ë»¦¶Ý¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¼«ÂÎ¤¬¤ª¤«¤·¤¤¡£·Ù»ëÄ£¤âÂçÀî¸¶¤µ¤ó¤â¡¢»ä¤Ë¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡ÂçÀî¸¶¤µ¤ó¤Ï°ìÀ¸·üÌ¿¥Ç¡¼¥¿¤ò¼è¤Ã¤Æ¡Ø¤³¤ó¤Ê²¹ÅÙ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¤â¡¢»ä¤ËÁõÃÖ¤òÂß¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡¢»àÌÇ¤¹¤ë²¹ÅÙ¤ËÅþÃ£¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë±¿Å¾¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Î¤¹¤´¤¯¥×¥é¥¹°µ¤Ë¤·¤Æ½Ð¸ý¤ò¹Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢²¹ÅÙ¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¾å¤¬¤ë¡£¡Ø²¹ÅÙ¤¬¾å¤¬¤êÀÚ¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡Ê»àÌÇ¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡ËÌµºá¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤ï¤±¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤ï¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¿ÍÆ±»Î¤¬Áè¤Ã¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£¤½¤â¤½¤â¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤¬¤ª¤«¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¹©¾ìÃæ¤Ë¤Þ¤»¶¤é¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦
¡ÖÀ¸ÊªÊ¼´ï¤ÎÀ½Â¤¤ËÅ¾ÍÑ²ÄÇ½¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¤â¹â¶¶¼ÒÄ¹¤Ïµ¿Ìä¤òÄè¤¹¤ë¡£
¡Ö¤³¤ÎÁõÃÖ¤ÇÀ¸ÊªÊ¼´ï¤Î¤¿¤á¤ÎÊ´Ëö¾õ¤ÎÉÝ¤¤¶Ý¤òºî¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¼è¤ê½Ð¤¹»þ¤ÏÅöÁ³¡¢Èô»¶¤·¤Þ¤¹¡£ÁõÃÖ¤òÀö¤Ã¤Æ¤â¡¢Àö¤Ã¤¿¸å¤Î¿å¤Ê¤É¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«¡£¤½¤â¤½¤â¤¢¤ÎÁõÃÖ¤Ç¼«Æ°Åª¤Ë»¦¶Ý¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤¬¤ª¤«¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£°ìÈÌÅª¤ÊÀ½ÉÊ¤ÇÀ¸ÊªÊ¼´ï¤òºî¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢»àÌÇ¤µ¤»¤ë¶Ý¤ÎÂÑÇ®À¤Ê¤É¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤°Ê¾å¡¢¤½¤ì¤ò»¦¶Ý¤Ç¤¤ë¡¦¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¼«ÂÎ¤¬ÌµÍý¶Ú¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¼¡°¡±öÁÇ»À¤Ç¿¡¤¤¤Æ¤â»à¤Ê¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ê¤é»¦¶Ý¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
¡¡¹â¶¶¼ÒÄ¹¤ÏÉáÃÊ¤«¤é¿ÍÂÎ¤Ë¶¯¤¤»É·ã¤òÍ¿¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¸¶ºàÎÁ¤ò°·¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Àö¾ô¤äÇÑ´þ¤ÎÆñ¤·¤µ¤¬¤½¤ÎÍýÍ³¤À¡£
¡Ö´í¸±Êª¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÌÜ¤ò»É·ã¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê»É·ãÊª¤Ï°ìÀÚÃÇ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Àö¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ì¤Ð¹©¾ì¤Ë¤â¶Ý¤¬»Ä¤ë¡£¤¦¤Á¤ÇÇÑ´þ½èÍý¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢ÁÝ½üµ¡¤Î¤Ø¥Ñ¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ð¥°¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤òÄÌ¤·¤Þ¤¹¡£99.9¡ó¡¢Ê´Ëö¤ÏÍÞ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢´øÈ¯¤¹¤ë¤â¤Î¤ÏÂÌÌÜ¡£¥¹¥¯¥é¥Ð¡¼¡ÊÇÓ¥¬¥¹½èÍýÁõÃÖ¡Ë¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤â100¡ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£´í¸±Êª¤Ê¤é¤â¤Ã¤ÈÂçÊÑ¤Ç¤¹¡£¹©¾ìÃæ¤Ë¤Þ¤»¶¤é¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡×
¡¡¤É¤¦¤·¤Æ¤âÊ®Ì¸´¥Áçµ¡¤ÇÀ¸ÊªÊ¼´ïÍÑ¤Î¶Ý¤òºî¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢Åà·ë´¥Áç¤ò¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥º¥É¥é¥¤¤Ç¤¹¡£¥Ð¥Ã¥Â¡¢¤Ä¤Þ¤êÍÆ´ïÃ±°Ì¤Ç¥±¡¼¥¡Ê¸ÇÂÎ¡Ë¤Ë¤·¤Æºî¤ë¡£¥±¡¼¥¤Ê¤éÃí°Õ¿¼¤¯°·¤¨¤Ð¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢Ê®Ì¸´¥Áçµ¡¤ÇÀ¸ÊªÊ¼´ï¤ÎºÙ¶Ý¤¬ºî¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ê¤ó¤ÆÀ¤³¦¤Ç¤âÀäÂÐ¤Ë¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£Ìê¶â¡Ê¤ä¤¤ó¡Ë²ñ¼Ò¤Ê¤ÉÆÃÄê¤Î¤È¤³¤í¤Ç¤Ê¤¤¤ÈÁý¤¨¤Ê¤¤ÇÝÃÏ¤Ê¤é¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤ ¡£¤·¤«¤·¡¢ÃºáÔ¶Ý¤Ê¤ó¤«¤ò¥¹¥×¥ì¡¼¥É¥é¥¤¥ä¤Çºî¤ë¤Ê¤ó¤Æ¼«»¦¹Ô°Ù¤ÏÃæ¹ñ¤Ç¤â¤Þ¤º¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
·Ð»º¾Ê¤ÏÆ¨¤²¤Æ¤¤¤ë
¡ÖÂçÀî¸¶¤µ¤ó¤Ï¿©ÉÊ¤è¤ê¹©¶ÈÍÑ¤Î²½À®ÉÊ¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¶âÂ°»À²½Êª¤Ê¤ó¤«¤Ï±öÁÇ»À¤À¤Ã¤ÆÍÏ¤±¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ ¸ý¤ËÆþ¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é»¦¶Ý¤¹¤ëÉ¬Í×¤â¤Ê¤¤¡×
¡¡¥¹¥×¥ì¡¼¥É¥é¥¤¥ä¤¬µ¬À©ÉÊÌÜ¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ï2013Ç¯¤À¤Ã¤¿¡£·Ð»º¾Ê¤¬¤½¤Î¾ÊÎá¤òºî¤ëºÝ¡¢ÂçÀî¸¶²½¹©µ¡¤Î¼ÒÄ¹¤¬¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤òÌ³¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Öµ¬À©ÉÊ¤ËÁª¤ó¤À»þ¤Ë¤â¤Ã¤ÈµÍ¤á¤ë¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡£¥°¥í¡¼¥Ð¥ë²½¤·¤Æ³¤³°¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Çµ¬À©¤¬¶¯¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£º£¡¢ÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿©ÉÊºàÎÁ¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¥ê¥¹¥È¤â¡¢¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëºàÎÁ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ÚÌÀ¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¸üÏ«¾Ê¤¬ºî¤Ã¤¿¥ê¥¹¥È¤Ê¤Î¤Ë¡¢´É³í¤·¤Æ¤¤¤ë¸üÏ«¾Ê¤Ï´ÝÅê¤²¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡²¿Ç¯¤âÁ°¤«¤é»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬¡¢¤¢¤ë»þ¡¢ÆÍÁ³¡¢»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤¬¶È³¦¤Ç¤ÏÂç¤¤¤¡£´°À®ÉÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯²¿¤«¤òÀ½Â¤¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Ä¡¼¥ë¤¬Í¢½Ðµ¬À©°ãÈ¿¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Ê¤é¡¢²¿¤Ç¤âÅö¤¿¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÀïÁè¤Ç¤Î¥É¥í¡¼¥ó¤Ï¡¢¥×¥é¥â¥Ç¥ë¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¹âÀÇ½¤Ê¾®·¿¥â¡¼¥¿¡¼¤âÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤Ï´°À®ÉÊ¤Ç¤¹¤«¤é¡£µ¬À©¤Î¤·Êý¤Ëµ¿Ìä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ë¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤¬ÂÌÌÜ¡Ù¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤¤Ê¤¤Ìò½ê¤¬Ë¡Î§¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£·Ð»º¾Ê¤âÂçÀî¸¶¤µ¤ó¤Î·ï¤Ç¡Ø¤¦¤Á¤¬¡Ê³°°ÙË¡¤ÎËÇ°×´ÉÍýÎá¤ò¡Ëºî¤Ã¤¿¡Ù¤È¸À¤¨¤Ê¤¤¡£¡Øºî¤Ã¤¿»þ¤Ï¤³¤¦¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï²ò¼á¤¬¤ª¤«¤·¤¤¡Ù¤È·Ù»ëÄ£¤Ë¸À¤¦¤Ù¤¤Ê¤Î¤ËÆ¨¤²¤Æ¤¤¤ë¡£ÂçÀî¸¶¤µ¤ó¤È·Ù»¡¤Î´Ö¤ËÆþ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤½¤ì¤òÁ´¤¯¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
º£¤Þ¤ÇÉáÄÌ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¿À½ÉÊ¤¬
¡¡¥Ñ¥¦¥À¥ê¥ó¥°¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢30Ç¯¤Û¤ÉÁ°¡¢¡¢¿¹±ÊÆý¶È¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤¤¤¿¹â¶¶¼ÒÄ¹¤ÎÉã¡¦Àµ»Ì¤µ¤ó¤¬ÆÈÎ©¤·¤Æ¶½¤·¤¿Ê®Ì¸´¥Áçµ¡ÀìÌç¤Î²ñ¼Ò¤À¡£Àµ»Ì¤µ¤ó¤¬72ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸å¡¢²ñ¼Ò¤ò·Ñ¤¤¤À¹â¶¶¼ÒÄ¹¤È¤Æ¡¢ÂçÀî¸¶²½¹©µ¡¤òÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¹â¶¶¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö¤½¤â¤½¤âÀ¸ÊªÊ¼´ïÀ½Â¤¤Ë¤Ê¤É»È¤¨¤ë¤Ï¤º¤â¤Ê¤¤¡×Ê®Ì¸´¥Áçµ¡¤¬¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ÎÍýÉÔ¿Ô¤µ¤ä»ö·ï·Ð²á¤Ø¤Î¶¯¤¤°ãÏÂ´¶¤òÏÃ¤·¤¿¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡£ºÛÈ½¾å¤Ï¡ÖÊ®Ì¸´¥Áçµ¡¤Ç¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤¤¡×¤Ç¤ÏÄÌ¤é¤º¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÈ¿¾Ú¤ò¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤À¤í¤¦¡£
¡Öº£¤Þ¤ÇÉáÄÌ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¿À½ÉÊ¤¬µÞ¤Ë°ãÈ¿¤È¤µ¤ì¤ÆÂáÊá¤Þ¤Ç¤µ¤ì¤¿¡£¤ß¤ó¤ÊÉÔ°Â¤Ç¤¹¤è¡×
¡ÖÁÜººµ¡´Ø¤ËÊÑ¤ËÌÜ¤òÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÆ±¶È¼Ô¤¬¸ý¤ò¤Ä¤°¤àÃæ¡¢¹â¶¶¼ÒÄ¹¤Ïµõ¿´Ã³²û¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£Ê®Ì¸´¥Áçµ¡¤ÏÆý»À¶Ý¤òÀ¸¤¤¿¤Þ¤Þ¤ÇÊ´Ëö¤Ë¤Ç¤¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿µ¡Ç½¤«¤é¡ÖÀ¸ÊªÊ¼´ï¤Ø¤ÎÅ¾ÍÑ¤Î¶²¤ì¡×±¾¡¹¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤â¤½¤âµ¬À©ÂÐ¾Ý¤Ë¤¹¤Ù¤À½ÉÊ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¸¶ÅÀ¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤ë»þ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
°ÀÌî¿ÎÍº¡Ê¤¢¤ï¤Î¡¦¤Þ¤µ¤ª¡Ë
¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡£1956Ç¯¡¢Ê¼¸Ë¸©À¸¤Þ¤ì¡£ÂçºåÂç³ØÊ¸³ØÉô¤òÂ´¶È¡£2001Ç¯¤Þ¤Ç¶¦Æ±ÄÌ¿®µ¼Ô¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥µ¥Ï¥ê¥ó¤Ë»Ä¤µ¤ì¤Æ¡Ù¡Ê»°°ì½ñË¼¡Ë¡¢¡Ø·Ù»¡¤ÎÈÈºá¡½¡½¼¯»ùÅç¸©·Ù¡¦»ÖÉÛ»Ö»ö·ï¡Ù¡Ê¥ï¥Ã¥¯¡Ë¡¢¡Ø¸¡»¡¤Ë¡¢»¦¤µ¤ì¤ë¡Ù¡Ê¥Ù¥¹¥È¿·½ñ¡Ë¡¢¡Ø¥ë¥Ý¡¡¸¶È¯ÆñÌ±¡Ù¡ÊÄ¬½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¥¢¥¹¥Ù¥¹¥È²Ò¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¿·½ñ¡Ë¤Ê¤É¡£
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô