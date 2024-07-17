¡ÖÀÐ´Ý¥·¥ç¥Ã¥¯¤è¤ê¤âÅÔµÄÊäÁª¤Î·ë²Ì¤ÎÊý¤¬¡×¡¡¡ÖÀµÄ¾¡¢²¿¤â¤Ê¤¤¤è¤Ê¤¡¡Á¡×¤È´ßÅÄ´±Å¡¤«¤éÊ¹¤³¤¨¤ë¡ÖÄü¤á¤Ë¶á¤¤À¼¡×
¿©¤¤¹ç¤Ã¤¿2°Ì¤È3°Ì
¡¡7·î7Æü¤ËÅê³«É¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿ÅìµþÅÔÃÎ»öÁª¤ÈÅìµþÅÔµÄÊäÁª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´ßÅÄÊ¸Íº¼óÁê¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÁí³ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£´±Å¡¤«¤é¤Ï¡Ö°Â¿´¡×¤È¡Ö¥·¥ç¥Ã¥¯¡×¤È¤¤¤¦Î¾¶ËÃ¼¤ÎÈ¿±þ¡¢¤½¤·¤ÆÄü¤á¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤¿¡½¡½¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¤ß¤ë¡Û¡Ö¤¢¡¼ÉÝ¤«¤Ã¤¿¡Ä¡×²ÄÎù¤Ê¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¡ÈÀÐ´Ý¥Ñ¥ï¥Ï¥é¡ÉÈï³²¼Ô¤Ë¡¡ÀÐ´Ý»á¤Î±éÀâ¤Ë¡È°ÛÍÍ¤Ê¿ô¡É¤Î»Ù±ç¼Ô¤¬µÍ¤á¤«¤±¤¿ÍÍ»Ò¤â
¡ÖÅÔÃÎ»öÁª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ï¡çÖ»á¤ÈÀÐ´Ý¿Æó»á¤È¤¬¸ß¤¤¤ËÉ¼¤ò¿©¤¤¹ç¤Ã¤Æ·ã¤·¤¯¶¥¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¾®ÃÓÉ´¹ç»Ò»á¤Î3Áª¤Ï·ø¤¤¤À¤í¤¦¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£2°Ì¤È3°Ì¤¬À±¤ÎÄÙ¤·¹ç¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¼ó°Ì¤¬ÆÈÁö¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¾®ÃÓ»á¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¼«Ì±ÅÞ¤ä´ßÅÄ´±Å¡¤â°Â¿´¤·¤Æ¿ä°Ü¤ò¸«¼é¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¤È¡¢À¯¼£Éô¥Ç¥¹¥¯¡£ÀÐ´Ý»á¤¬2°Ì¤Ë¿©¤¤¹þ¤ó¤À¤ê¡¢¤½¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¡£
¡ÖÀÐ´Ý»á¤Ï»¿Æ±¤¹¤ë¥·¥ó¥Ñ¤«¤é3²¯±ß¼å¤ò½¸¤á¤¿¤ÈÆ°²è¥µ¥¤¥È¤ÇÌÀ¤«¤·¡¢º£¸å¤Î¿·ÅÞ·ëÀ®¤Î²ÄÇ½À¤âÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Æ°¤¤¬·ÑÂ³¤·¡¢ÀÐ´Ý¿Íµ¤¤¬Á´¹ñ¤ËÇÈµÚ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¬¡¢ÅöÌÌ¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤Î¶¼°Ò¤Ë¤Ê¤ë¤È´±Å¡¤ÏÂª¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡×¡ÊÆ±¡Ë
ÅÔµÄÊäÁª¤ËÂç¥·¥ç¥Ã¥¯
¡¡ÀÐ´Ý»á¤ò»Ù»ý¤·¤¿¤Î¤Ï¡ÈºÇÂçÀªÎÏ¡É¤È¸À¤¨¤ëÌµÅÞÇÉÁØ¤¬¥á¥¤¥ó¤È¤µ¤ì¤ë¡£¤«¤ê¤ËÁ´¹ñµ¬ÌÏ¤ÇÌµÅÞÇÉÁØ¤ò¼è¤ê¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¶¼°Ò¤È¤Ê¤ê¤¦¤ë¤Ï¤º¡£¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ÎÌµÅÞÇÉÁØ¤ÎÅêÉ¼¹ÔÆ°¤Ï¡¢½¾ÍèÄÌ¤ê¡¢¤«¤Ê¤ê°Ü¤í¤¤¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦¸«Î©¤Æ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¡£
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£ÀÐ´Ý»á¤¬¤³¤Î¤Þ¤ÞÀ¯¼£³èÆ°¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤«¡¢¤½¤ì¤ò»Ù»ý¼Ô¤¬¥µ¥Ý¡¼¥È¤·Â³¤±¤é¤ì¤ë¤«¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤¬´ûÀ®À¯ÅÞ¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹Âç¤¤Ê¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢º£¤Î¤È¤³¤í¤½¤³¤Þ¤Ç¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¼õ¤±»ß¤áÊý¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤à¤·¤í´±Å¡¤¬´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÅÔµÄÊäÁª¤Î·ë²Ì¤Ç¤¹¡£Âç¤¤¤Ë¼ºË¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡ÅÔÃÎ»öÁª¤ÈÅöÆü¤ËÅê³«É¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿ÅÔµÄÊäÁª¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ï2¾¡6ÇÔ¤È»´ÇÔ¤·¤¿¡£
¡Ö¼óÁê¤ÎÀ¯¸¢±¿±Ä¤Ø¤Î°ÛµÄ¿½¤·Î©¤Æ¤¬ÅÔÃÎ»öÁª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤Á¤é¤ÎÊý¤Ë¸½¤ì¤¿¤È¸«¤ë¤Î¤¬ÉáÄÌ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÅÔµÄÁª¤ÈÆ±¤¸Ç¯¤Ë¹ñÀ¯Áªµó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï·ë²Ì¤¬Ï¢Æ°¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬³ä¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£2009Ç¯¤Ë¤ÏÅÔµÄ²ñ¤ÇÌ±¼çÅÞ¤¬½é¤á¤ÆÂè1ÅÞ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤Î½°±¡Áª¤ÇÌ±¼çÅÞ¤¬Âç¾¡¤·¡¢Ì±¼çÅÞÀ¯¸¢¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÅöÁ³¤½¤ì¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë´ßÅÄ¼óÁê¤ÏÅÔµÄÊäÁª¤Î·ë²Ì¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±¡Ë
Î¢¶â¡¢ÇÉÈ¶²ò¾Ã¡¢¸ºÀÇ
¡Ö´ßÅÄ¼óÁê¤Î¾ì¹ç¡¢²ò»¶ÁíÁªµó¤ò¤¤¤Ä¹Ô¤¦¤«¤è¤ê¤âÁ°¤Ë¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤ò¾¡¤ÁÈ´¤±¤ë¤«¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤¬Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÔµÄÊäÁª¤Î·ë²Ì¤¬¼«¿È¤Îº£¸å¤Ë¤«¤Ê¤ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¿¼¹ï¤Ê¼õ¤±»ß¤áÊý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¤½¤Î¸å¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¡¢²áµîºÇÄã¤ÎÆâ³Õ»Ù»ýÎ¨¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ê¡¢À¯¸¢¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¹Ô¤µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£
¡Ö²¿¤ò¤·¤Æ¤â¹¥Å¾¤ÎºàÎÁ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Î¢¶âÌäÂêÈãÈ½¤ò¤½¤é¤¹¤Ù¤¯ÇÉÈ¶²ò¾Ã¤òÁÊ¤¨¤Æ¤â¥À¥á¤Ç¤·¤¿¤·¡¢6·î¤«¤é¤ÎÄê³Û¸ºÀÇ¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¤ª¥«¥Í¤òÇÛ¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¥À¥á¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é9·î¤ÎÁíºÛÁª¤Þ¤Ç¤Ë²¿¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡¢²¿¤«¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ò±é½Ð¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£ÀµÄ¾¤Ê¤¤¤è¤Ê¤¡¡Á¤È¤¤¤¦¤Î¤¬´±Å¡Æâ¤«¤éÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¤·¡¢»×¹ÍÄä»ß¤Ë¶á¤¤¾õÂÖ¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡´ûÀ®À¯ÅÞ¡¢¤È¤ê¤ï¤±¼«Ì±ÅÞ¤Ø¤ÎÈãÈ½¤Ïº¬¶¯¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¡¢ÉÔ¿®´¶¤Ï¤½¤¦´ÊÃ±¤Ë°ìÁÝ¤µ¤ì¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô