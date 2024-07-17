¡Ø¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー SideM¡ÙµÇ°¤¹¤Ù¤10¼þÇ¯¡¡¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤¬°¦¤¹¤ë315¥×¥í¤ÎÊâ¤ß¡¢·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ì¤Íè
¡¡2024Ç¯7·î13Æü¡¢14Æü¤Î2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥» ¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì¥Ûー¥ë9-11¥Ûー¥ë¤Ç¡ØTHE IDOLM@STER SideM 9th STAGE ～MIR¡÷-CIRCLE CRESCENDO～¡Ù¡Ê°Ê²¼¡¢¡Ø9th STAGE¡Ù¡Ë¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£Åìµþ¡¦ÉñÉÍ¥¢¥ó¥Õ¥£¥·¥¢¥¿ー¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ºÇ½é¤ÎÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¡ØTHE IDOLM@STER SideM 1st STAGE～ST@RTING!～¡Ù¤«¤é9Ç¯¡£¤¢¤ÎÆü¤è¤ê¤â½Ð±é¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¤âÁý¤¨¡¢¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡Ê¡Ø¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー¡Ù¥Õ¥¡¥ó¤Î¸Æ¾Î¡Ë¤Î¿ô¤â²¿ËüÇÜ¤Ë¤â¤Ê¤ê¡¢¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤Î¸÷¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¥¹¥Æー¥¸¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¤¿¤Á¤ÏÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ØST@RTING!¡Ù¤Èëð¤Ã¤¿1st°Ê¹ß¡¢¼þÇ¯¤Î¥é¥¤¥Ö¤ä¡ØGREETING TOUR¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥Ä¥¢ー¤â¤¢¤ê¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë¤¿¤Á¤Î²Î¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤¿¤Á¤ò¾Ð´é¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤ë¿·¶Ê¤Î½éÈäÏª¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¹¥Æー¥¸Ì¤²Î¾§¶Ê¤ä´ûÂ¸¥·¥êー¥º¤Î³Ú¶Ê¤â¥¹¥Æー¥¸¤«¤é¶Á¤¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¤¬¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯ÆÏ¤±¤ë¥é¥¤¥Ö¤ò¼Â¤Ë9Ç¯¤â¤Î´ü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÈà¤é¤ÏÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ø¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー SideM¡Ù¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÆÃÀ¤ò³è¤«¤·¤¿Ì¥ÎÏÅª¤Ê³Ú¶Ê·²¡Ë
¡¡¡Ø¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー SideM¡Ù¤Ï¡¢¸µÊÛ¸î»Î¤ä¸µ°å¼Ô¡¢¸µ¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¸õÊäÀ¸¤Ê¤É¡¢Á°¿¦¤Î¤¢¤ë¼Ô¤¬¡ÖÍýÍ³¡Ê¥ï¥±¡Ë¤¢¤Ã¤Æ¡×¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó°î¤ì¤ëã·Æ£¹§»Ê¼ÒÄ¹Î¨¤¤¤ë315¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¤¿¤Á¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£¤«¤Ä¤Æ¤Î¿¦¶È¤ÇÆÀ¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÂÎ¸³¤òÄÌ¤·¡¢¿Í¤ò¾Ð´é¤Ë¡¢¸µµ¤¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Ì´¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤ÆÆÍ¤¿Ê¤à¥¢¥¤¥É¥ë¤¿¤Á¤¬Á´16¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¢ÁíÀª49¿Í¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤¿¤Á¤¬¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Á°¿¦¤ÎË¤«¤Ê¸ÄÀ¤â³è¤«¤·¤¿Èà¤é¤Î²Î¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¿¤Á¤ò¸µµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê9Ç¯´Ö¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡Ø9th STAGE¡Ù¤Çµ¤¤Å¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¥Õ¥¡¥óÁØ¤Î¹¤µ¤À¡£Èà¤é¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¤È¤â¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡£¤³¤ì¤À¤±Ä¹¤¯Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤ÎÁÛ¤¤¤¬¤É¤ó¤É¤ó¿§Ç»¤¯¡¢¿¼¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ÏÁÛÁü¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¼ãÇ¯ÁØ¡¢¤½¤·¤ÆÃËÀ¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤Î¤À¡£¤Ä¤Þ¤ê¿·ÄÄÂå¼Õ¤¬¤¤¤¤¡¢µ©Í¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¤Ê¤¼¤«¡¢Âç¤¤ÊÍ×°ø¤Î°ì¤Ä¤ËC.FIRST¤ÎÂ¸ºß¤È¥²ー¥à¥¢¥×¥ê¡Ø¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー SideM GROWING STARS¡Ù¡Ê¸½ºß¤Ï¥µー¥Ó¥¹½ªÎ»¡Ë¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤½¤â¤½¤â¡Ø¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー SideM¡Ù¤ÏMobage¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¥¢¥¤¥É¥ë°éÀ®¥²ー¥à¤À¤Ã¤¿¡Ê¸½ºß¤Ï¥µー¥Ó¥¹½ªÎ»¡Ë¡£¤½¤Î¸å¡¢²»³Ú¥²ー¥à¥¢¥×¥ê¡Ø¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー SideM LIVE ON ST@GE!¡Ù¡Ê¸½ºß¤Ï¥µー¥Ó¥¹½ªÎ»¡Ë¤ò·Ð¤Æ¡¢¥²ー¥à¥¢¥×¥ê¡Ø¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー SideM GROWING STARS¡Ù¤¬2021Ç¯10·î¤ËÃÂÀ¸¡£¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡ÖÍýÍ³¡Ê¥ï¥±¡Ë¤¢¤Ã¤Æ¡×¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢À¸ÅÌ²ñÄ¹¤ò¤¹¤ë3¿Í¤Î¹â¹»À¸¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È C.FIRST¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¥²ー¥à¤Ç¡Ø¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー SideM¡Ù¤òÃÎ¤Ã¤¿¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯¿·¤¿¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¥æ¥Ë¥Ã¥È¤È¤È¤â¤Ë¡ØSideM¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤ËÆ§¤ß¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢2022Ç¯¤Ë¤ÏC.FIRST¤¬½é¤á¤Æ»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ØTHE IDOLM@STER SideM 6thLIVE TOUR ～NEXT DESTIN@TION!～ Side TOKYO¡Ù¤¬³«ºÅ¡£¥³¥í¥Ê²Ò¿¿¤ÃÂþÃæ¡¢ÇÛ¿®¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¸«¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤¿¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤¿¤Á¡£¾Ð´é¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë²Î¤¤¡¢ÍÙ¤ê¡¢¿´¤«¤é¡ØSideM¡Ù¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤à³Æ¥æ¥Ë¥Ã¥È¤òÌÜ¤Ë¤·¡¢C.FIRST¤òÆþ¸ý¤Ë³Ú¶Ê¡¿¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯――¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ëÌ¥ÎÏ¤òÊü¤Ä¡È16¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¡É¤ÈÈà¤é¤Î²»³Ú¡¢¤½¤ì¤ò²Î¤¦¸ÄÀË¤«¤Ê¡È49¿Í¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡É¤¿¤Á¤¬¤¤¤Æ¡¢¥¥é¥¥é¤Èµ±¤¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡£¡Ø9th STAGE¡Ù¤Ç¤â¡Ö½é¤á¤Æ¥é¥¤¥Ö¤ËÍè¤¿¿Í¡ª¡×¤È¤¤¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¼ê¤¬µó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢½é¤á¤Æ¥¢¥¤¥É¥ë¤¿¤Á¤¬Êü¤Ä¥é¥¤¥Ö¤Ë¿¨¤ì¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¿´¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¤Ï¤º¡£¤¤Ã¤È¼¡¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¿ä¤·¤Î¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤â¤¦°ì¤Ä¡£¤ä¤Ï¤êÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡È³Ú¶Ê¡É¤À¡£¥²ー¥à¤¬¥µー¥Ó¥¹¤ò½ªÎ»¤·¤è¤¦¤È¤â¡¢16¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Î¿·¤¿¤Ê¶Ê¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿CD¥·¥êー¥º¤Ï»ß¤Þ¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥ê¥êー¥¹¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¡£¤¤¤Ä¤À¤Ã¤Æ¤É¤³¤«¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¤¬¿·¶Ê¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£³Ú¶Ê¤òºî¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤â¥¢¥¤¥É¥ë¤Ø¤ÎÍý²ò¤Ë¤ª¤±¤ë²òÁüÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤¬²Î¤¦¶Ê¤Ë¤ÏÉ¬¤º¤½¤Î¿Í¤¬²Î¤¦¡ÖÍýÍ³¡Ê¥ï¥±¡Ë¡×¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¿ÆÏÂÀ¤Ë¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤¿¤Á¤Ï¿´¤¬Æ°¤«¤µ¤ì¡¢¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ï¹¬Ê¡´¶¤òÀ¸¤à¡£¤½¤ì¤Ë¡¢ËèÇ¯¤Î¼þÇ¯¥é¥¤¥Ö¤Ç¤ÏÉ¬¤º¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°¤¬À©ºî¤µ¤ì¡¢ËèÇ¯°ì¿·¤µ¤ì¤ë¿·°áÁõ¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¤¿¤Á¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤È¤È¤â¤Ë¹â¤é¤«¤Ë²Î¤¦¤Î¤À¡£¡Ø9th STAGE¡Ù¤Ç¤Ï¡ÖGather Round!¡×¤¬¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°¤È¤·¤Æ¥¹¥Æー¥¸¤òºÌ¤Ã¤¿¡£¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¤Î²»¿§¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¤³¤Î³Ú¶Ê¤Î²Î»ì¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥½¥ó¥°¤ò¼ê¤¬¤±¡¢¡ØSideM¡Ù¤Ç¤â¡ÖMEET THE WORLD!¡×¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤Îºî»ì¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¿¿¿ºê¥¨¥ê¥«¤¬ËÂ¤®¡¢¡È·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡É¤³¤È¤ò²Î¤¤¾å¤²¤ë¡£¡Ø9th STAGE¡Ù¤Ç¡¢²ñ¾ì¤Ë¤¤¤ë¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¢¤½¤·¤ÆÇÛ¿®¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤¿¤Á¤È·Ò¤¬¤í¤¦¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¤¿¤Á¤ÎÉ½¾ð¤¬ÌÖËì¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤È¤â¤Ë²Î¤¦ºÝ¤Î¶»¤òÊñ¤à¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤â¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¡ØSideM¡Ù¤¬2024Ç¯7·î17Æü¤«¤é10¼þÇ¯¥¤¥äー¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¡£2023Ç¯12·î¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿CD¥·¥êー¥º¡ØTHE IDOLM@STER SideM CIRCLE OF DELIGHT¡Ù¤¬7·î31Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤ëS.E.M¡¢Legenders¤Ç¤½¤ì¤¬¤Ï·ë¼Â¤¹¤ë¤ï¤±¤À¤¬¡¢10¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¡Ø10th ANNIVERSARY P@SSION¡Ù¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê¥·¥êー¥º¤¬10·î30Æü¤ËDRAMATIC STARS¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¡£¡ØSideM¡Ù¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ëDRAMATIC STARS¤«¤é¿·¶Ê¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¡È10¼þÇ¯¡É¤È¤¤¤¦¶â»úÅã¤òÅÐ¤ë¤¿¤á¤ÎÉÛÀÐ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë10¼þÇ¯¤È¤¤¤¦µÇ°¤¹¤Ù¤ÀáÌÜ¤Ë¡¢Á´¹ñ5ÅÔ»Ô¤ò½ä¤ë¡ØTHE IDOLM@STER SideM 10th ANNIVERSARY P@SSION TOUR¡Ù¤âÈ¯É½¤Ë¡£¥Ä¥¢ー¤ÎºÇ¸å¤Ï2025Ç¯7·î12Æü¡¢13Æü¤ÎK¥¢¥êー¥Ê²£ÉÍ¸ø±é¡£ºÇ¹â¤Î¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç10¼þÇ¯¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿½Ö´Ö¡¢¡Ø9th STAGE¡Ù¤Î²ñ¾ì¤Ç¤¢¤Ã¤¿ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ï³ä¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤ÎÂç´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£
¡¡¿·¤¿¤ÊÂ©¿á¤ÇÂ¿¤¯¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÀ¸¤ß¡¢¾ï¤Ë¿·¤¿¤Ê³Ú¶Ê¤òÆÏ¤±¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤¿¤Á¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¤µ¤»¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥ê¥¢¥ë¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤½¤ì¤é¤Î³Ú¶Ê¤ò·Ð¤Æ¤è¤êÂç¤¤¯³«²Ö¤·¤¿Ì¥ÎÏ¤Ç¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Ë¤â¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤òÆÏ¤±Â³¤±¤ë¡ØSideM¡Ù¡£¤³¤Î¿·ÄÄÂå¼Õ¤ÎÎÉ¤µ¤¬¿ê¤¨ÃÎ¤é¤º¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÀ¸¤à¤Î¤À¤È²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤ë¡£¤µ¤¢¡¢¤³¤³¤«¤é¤µ¤é¤Ê¤ë10Ç¯¤ò¾Ð´é¤Ç²á¤´¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢Æü¡¹À¸¤Þ¤ì¤ë¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò»ý¤Ã¤Æ¥¢¥¤¥É¥ë¤¿¤Á¤È¸þ¤¹ç¤ª¤¦¡£
¡ÊÊ¸¡á¤¨¤Ó¤µ¤ï¤Ê¤Á¡Ë