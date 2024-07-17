¡ÚÅìÍÎÂç³Ø¡© ÆüËÜÂç³Ø¡©¡ÛGMARCH¤ËÂ³¤¯Âç³Ø¤Î½øÎó¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¡©¡Ú2024Ç¯ºÇ¿·¥Þ¥Ã¥×ÉÕ¤¡Û
25Ç¯°Ê¾åÂ¿¤¯¤ÎÆÉ¼Ô¤ËÁª¤Ð¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¿Âç³Ø°ÆÆâ¡ØÂç³Ø¿Þ´Õ¡ª¡Ù¤¬º£Ç¯¤â¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£¸½ÌòÀ¸¡¦OB¡¦OG¤é5000¿ÍÄ¶¤Î¥Ê¥Þ¤ÎÀ¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿ËÜ½ñ¤ÏÂ¾¤ÎÂç³ØÁª¤Ó¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Î¼êÃÊ¤È¤·¤ÆÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜµ»ö¤Ç¤ÏºÇ¿·ÈÇ¤Ç¤¢¤ë¡ØÂç³Ø¿Þ´Õ¡ª2025¡Ù¤Î½ÐÈÇ¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ÆâÍÆ¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¤·ºÆÊÔ½¸¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£¡ÊËÜµ»ö¤Ï2023Ç¯12·î»þÅÀ¤Ë¼¹É®¤·¤¿¡ØÂç³Ø¿Þ´Õ¡ª2025¡Ù¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë
ÃÎÌ¾ÅÙ¤ÏÈ´·²¤Î¡ÖÆüÅì¶ðÀì¡×
¡ÖÆüÅì¶ðÀì¡×¤ÏÃÏÊý¤Î¿Í¤Ë¤âÃÎÌ¾ÅÙ¤Ï¹â¤¯¡¢¿ÀÆàÀî¡¢Ê¸¶µ¡¢¶ÌÀî¤Ê¤É¤Ï¤³¤Î4¹»¤ÈÆ±¤¸¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¥ì¥Ù¥ë´¶¤äÎ©¤Á°ÌÃÖ¤ò¤ï¤«¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ØÂç³Ø¿Þ´Õ¡ª¡Ù¤Ç¤Ï26Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤¸¤á¤Æ¤³¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ËÍý¹©·ÏÀìÌçÂç³Ø¤¬Ãç´ÖÆþ¤ê¤·¤¿¡£¤½¤ÎÂç³Ø¤È¤ÏÅìµþÅÔ»ÔÂç¡¢ÅìµþÅÅµ¡Âç¡¢ÀéÍÕ¹©Âç¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Î3¹»¤ÏÊ¸·Ï¤ò»ÖË¾¤·¤Æ¤¤¤ë³ØÀ¸¤«¤é¤ÏÆëÀ÷¤ß¤¬¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢Íý·Ï¤Î³ØÀ¸¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¤â¤Ï¤äÀâÌÀ¤¬¤¤¤é¤Ê¤¤¤Û¤ÉÃÎÌ¾ÅÙ¤¬¤¢¤ëÂç³Ø¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÆüÅì¶ðÀì¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢³ØÎò¥Ò¥¨¥é¥ë¥¡¼¤Ç¤Ï¾¯¤·²¼¤Ë¸«¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤¹
¤Ù¤ê»ß¤á¤ÇÆþ³Ø¤·¤¿³ØÀ¸¤Ê¤É¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÉÔËÜ°Õ¤Ê¥·¡¼¥ó¤âÂ¿¤¯¤¢¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢ÂçÂ¿¿ô¤Î³ØÀ¸¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÃÖ¤«¤ì¤¿¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ËÈæ³ÓÅªËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤Þ¤Ë¼«µÔ¤âÆþ¤ì¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëÀá¤â¤¢¤ë¡£µÕ¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¤½¤Î¤¯¤é¤¤¤Î¿ÞÂÀ¤µ¤¬¤Ê¤¤¤È¡¢³Ú¤·¤¤Âç³ØÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
Â³¤¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ø¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë