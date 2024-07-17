±§Ãè¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÂ¸ºß¤ÎÌó70¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤òÀê¤á¡¢¡Ö¤¢¤é¤æ¤ë¾ì½ê¡×¤Ç¸«¤Ä¤«¤ê¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¤Û¤Ü100¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¡Ö±§Ãè¡×¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë¡Ö¥À¡¼¥¯¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡×¤È¤Ï¡©
¥¦¥©¡¼¥ë¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¡¢BBC¡¢¥¿¥¤¥à¥º¤Ê¤É³Æ»æ¤ÇÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡ØTHE UNIVERSE IN A BOX È¢¤ÎÃæ¤Î±§Ãè¡Ù¡Ê¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥Ý¥ó¥Á¥§¥óÃø¡¢ÃÝÆâ·°Ìõ¡Ë¤À¡£¥À¡¼¥¯¥Þ¥¿¡¼¡¢¶ä²Ï¤ÎÃÂÀ¸¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Û¡¼¥ë¡¢¥Þ¥ë¥Á¥Ð¡¼¥¹¡Ä¡£±§Ãè¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¹Âç¤Ç¡¢ºÇ¿·¤ÎÍýÏÀ¤ä½ÅÎÏÇÈË¾±ó¶À¤Ë¤è¤ë´Ñ»¡¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò¸«ÄÌ¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ë¸½¤ì¤¿µßÀ¤¼ç¤¬¡Ö¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤À¡£ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¡¢¼ã¤Å·ºÍ±§Ãè³Ø¼Ô¤¬¥Ó¥Ã¥¯¥Ð¥ó¤«¤é¸½ºß¤Þ¤Ç¡Ö¤Ö¤Ã¤È¤ó¤À±§Ãè¤ÎÁ´ÂÎÁü¡×¤òÄó¼¨¤¹¤ë¡£¡Ö¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë±§Ãè¤Î¾ÜºÙ¤ÊÎò»Ë¤È²Ê³Ø¼Ô¤¿¤Á¤ÎÊ³Æ®¡£²Ê³Ø¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ë°µ´¬¤Î°ìºý¡×ÌîÂ¼ÂÙµª¡ÊÍýÏÀÊªÍý³Ø¼Ô¡¦UC¥Ð¡¼¥¯¥ì¡¼¶µ¼ø¡Ë¡¢¡Ö¤³¤ÎÀ¤¤Ï¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡©¡½¡½¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤È¤¤¤¦È¢¤ÎÃæ¤ËÌÏµ¼±§Ãè¤òÀºÌ©¤ËÁÏ¤Ã¤¿¸¦µæ¼Ô¤À¤«¤é¤³¤½¸ì¤ì¤ë¡¢À¸¡¹¤·¤¤ºÇ¿·±§Ãè´Ñ¡×¶¶ËÜ¹¬»Î¡ÊÍýÏÀÊªÍý³Ø¼Ô¡¦µþÅÔÂç³Ø¶µ¼ø¡Ë¡¢¡Ö¼«¾ÎÀ¤³¦°ì¤Î¥ò¥¿¥¯¾¯Ç¯¤¬¸ì¤ëÁ´±§Ãè¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡£°½¤Ê¤¹¶ä²Ï¤ÎÌÖÌÜ¤«¤éÀ¸Ì¿¤Îµ¯¸»¤Þ¤Ç¤ò»Ê¤ë¡¢±§Ãè¤Î¥À¡¼¥¯¤ÊÆæ¤ËÇ÷¤ë¥¹¥ê¥ë¤¢¤Õ¤ì¤ëÊª¸ì¡×Á´Âî¼ù¡ÊÍýÏÀÊªÍý³Ø¼Ô¡¢¡Ø¶ä²Ï¤ÎÊÒ¶ù¤Ç²Ê³ØÌëÏÃ¡ÙÃø¼Ô¡Ë¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤Î°ìÉô¤òÆÃÊÌ¤Ë·ÇºÜ¤¹¤ë¡£
¡Ö¥À¡¼¥¯¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡×¤Ï¤¢¤é¤æ¤ë¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë
¡¡º£Æü¡¢±§Ãè¤ò²¡¤·¹¤²¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡Ö¥À¡¼¥¯¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¶ä²Ï¤ò°ú¤´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥À¡¼¥¯¥Þ¥¿¡¼¡×¤ÈÂÐ¤ò¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥À¡¼¥¯¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Î±Æ¶Á¤Ï¡¢ÂÀÍÛ·Ï¤ä¶ä²Ï·Ï¥¹¥±¡¼¥ë¤Ç¤ÏÂ¬Äê²ÄÇ½¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Èó¾ï¤Ë¼å¤¤¤â¤Î¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¼å¤¤¥À¡¼¥¯¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Èó¾ï¤ËÂç¤¤Ê¥¹¥±¡¼¥ë¤Ç¤Ï½ÅÍ×¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¡£¥¢¥¤¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¤Ï¤³¤ì¤ò¡Ö±§ÃèÄê¿ô¡×¤È¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡¥À¡¼¥¯¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÏÈó¾ï¤ËÈù¼å¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÏÇÀ±¤äÂÀÍÛ·Ï¡¢¶ä²Ï·Ï¤Ç¤âÌµ»ë¤Ç¤¤ë¤Û¤É¤À¤¬¡¢¶õ¤Î¶õ´Ö¤ò´Þ¤à¡Ö¤¢¤é¤æ¤ë¾ì½ê¡×¤Ç¸«¤Ä¤«¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤½¤Î±Æ¶Á¤Ïµ÷Î¥¤È¤È¤â¤Ë·àÅª¤ËÁýÉý¤µ¤ì¡¢Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤ÏÊª¼Á¤òÎ¿²ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£
¡¡¥À¡¼¥¯¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ï¡¢±§Ãè¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÂ¸ºß¤ÎÌó70¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ê¥À¡¼¥¯¥Þ¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ì¡¢ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ì¡ËÊª¼Á¤Ï±§Ãè¤¬ËÄÄ¥¤¹¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤ÆÇö¤Þ¤ë¤¬¡¢¥À¡¼¥¯¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÏÇö¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¤À¤«¤é¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¡¢¥À¡¼¥¯¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬±§ÃèÁ´ÂÎ¤Î¤Û¤Ü100¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤òÀê¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¿ê¤¨¤Æ»à¤ó¤Ç¤¤¤¯À±¡¹
¡¡¸½ºß¤ÎÍ½Â¬¤Ë¤â¤È¤Å¤±¤Ð¡¢º£¸å1000²¯Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢¥À¡¼¥¯¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ï¶ä²Ï¤Î·ÁÀ®¤ò´°Á´¤Ë»ß¤á¤ë¤Û¤É»ÙÇÛÅª¤Ë¤Ê¤ê¡¢»Ä¤Ã¤¿À±¡¹¤Ï¿ê¤¨¤Æ»à¤Ì¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢±§Ãè¤Îµ¬ÌÏ¤Ï120²¯Ç¯¤´¤È¤ËÇÜÁý¤¹¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ËÆþ¤ê¡¢¤Ï¤ë¤«¤ËÃÙ¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¶Ã¤¯¤Û¤É¥¤¥ó¥Õ¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ëÊýË¡¤ÇËÄÄ¥¤·Â³¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¥¤¥ó¥Õ¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬±§Ãè¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ò·è¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Èù¼å¤À¤¬¤É¤³¤Ë¤Ç¤âÂ¸ºß¤¹¤ë¥À¡¼¥¯¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÎÂ¸ºß¤¬¡¢±§Ãè¤Î½ª¤ï¤ê¤ò·è¤á¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Þ¤À³Î¾Ú¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡2009Ç¯¤«¤é2011Ç¯¤Þ¤Ç¡¢»ä¤Ï±§ÃèÊªÍý³Ø¼Ô¤Çºî²È¤Î¥±¥¤¥Æ¥£¡¦¥Þ¥Ã¥¯¤È¥ª¥Õ¥£¥¹¤ò¥·¥§¥¢¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Èà½÷¤Ï¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥ª¥Õ¥£¥¹¥á¥¤¥È¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Ê¸ÌÀ¤ÎºÇ½ªÅª¤Ê½ªßá¤Ë´Ø¤¹¤ëÍÛµ¤¤ÊµÄÏÀ¤Ë±Ê±ó¤Ë¼è¤êØá¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÈà½÷¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤¬ºÇ½ªÅª¤Ê±¿Ì¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ò¸¦µæ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Ê¸»ú¤É¤ª¤êËÜ¤ò½ñ¤¤¤¿¡£
¡¡¼¨º¶¤ËÉÙ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÈó¾ï¤ËÄ¹´üÅª¤Ê±Æ¶Á¤Ï¡¢¶ä²Ï·Ï¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¢¤ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Û¡¼¥ë¤ÎÇË²õÎÏ¤Û¤É¤Ë¤Ï»ä¤«¤é¿çÌ²»þ´Ö¤òÃ¥¤ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¥À¡¼¥¯¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ï¡¢¼«Á³¤ò¤è¤ê¿¼¤¯Íý²ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼ê¤¬¤«¤ê¤È¤·¤Æ¡¢¤è¤êÂ¨¸úÀ¤¬¤¢¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï¡¢ÎÌ»Ò½ÅÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²¿¤«¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
Íý²ò¤Ë¤Ï¤Þ¤À±ó¤¤
¡¡¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¥À¡¼¥¯¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Î²ÄÇ½¤Ê¥¿¥¤¥×¤ò¼Â¸³¤·¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ëÎÌ»Ò¥é¥ó¥À¥àÀ¤¬¡¢½ÅÎÏ¡¢¥À¡¼¥¯¥Þ¥¿¡¼¡¢¥À¡¼¥¯¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤È¤É¤Î¤è¤¦¤ËÁê¸ßºîÍÑ¤·¡¢¸½ºß»ä¤¿¤Á¤¬¸«¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò·Áºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤¬Á°¤Ë¿Ê¤à¤¿¤á¤Î°ì¤Ä¤ÎÊýË¡¤À¡£
¡¡¸½¾õ¤Ç¤Ï¡¢¥À¡¼¥¯¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬»ä¤¿¤Á¤Ë²¿¤òÅÁ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤òÍý²ò¤¹¤ë¤Ë¤Ï¤Û¤É±ó¤¤¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Â¸³¼¼¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤Ç¤â¤¦¾¯¤·Íý²ò¤¬¿Ê¤à¤Þ¤Ç¤¤¤¸¤¯¤ê²ó¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡ÊËÜ¸¶¹Æ¤Ï¡¢¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥Ý¥ó¥Á¥§¥óÃø¡ØTHE UNIVERSE IN A BOX È¢¤ÎÃæ¤Î±§Ãè¡Ù¡ÒÃÝÆâ·°Ìõ¡Ó¤òÊÔ½¸¡¢È´¿è¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë