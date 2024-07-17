¼è¤ë¤ËÂ¤é¤Ê¤¤ÃË¤ÏÁ´°÷¥Ö¥í¥Ã¥¯¡ª¿¹¹áÀ¡¤Î¤ª´«¤á¤Ç¤¤Ê¤¤LINE¥Æ¥¯¤Î¡Ö¥ê¥¹¥¯¤È¥á¥ê¥Ã¥È¡×
¡ÖÎáÏÂ¤Î¤¢¤¶¤È½÷²¦¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤¿¤Ó¤ËÃË¤¿¤Á¤òà¾Â¤é¤»¤ëá¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¿¹¹áÀ¡¤¬¡¢¤Þ¤¿¤ä¤Ã¤¿¡£
¡¡Àè·îÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡Ö¥¤¥ï¥¯¥é¤ÈµÈ½»¤ÎÈÖÁÈ¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎÂç³Ø»þÂå¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡ÖÂç³ØÀ¸¤Îº¢¤ÏÇú¥â¥Æ¤·¤¿¡£ËèÆüÃË¤Î»Ò¤¿¤Á¤È¹ç¥³¥ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤·¤Æ¡¢£²¡¢£³¿Í¤«¤é¸À¤¤´ó¤é¤ì¤Æ¡¢ËèÆü°ã¤¦¿Í¤È¤´ÈÓ¤Ë¹Ô¤¯¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¡¢¤½¤Î¿Ò¾ï¤¸¤ã¤Ê¤¤¥â¥Æ¤Ã¤×¤ê¤ò¹ðÇò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÅöÁ³¡¢Â¿¤¯¤ÎÃË¤¿¤Á¤È¿¨¤ì¹ç¤Ã¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¿¹¤¬Âç³Ø¤òÂ´¶È¤·¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤ÆÆþ¼Ò¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡Ö300¿Í¤ÎLINE¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹ðÇò¤·¤¿¤Î¤¬¡¢£··î12Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö¼ò¤Î¥Ä¥Þ¥ß¤Ë¤Ê¤ëÏÃ¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤Î¤³¤È¤À¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¿¹¤Ï¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£ËÜ¿Í¤ÎÅú¤¨¤Ï¤³¤¦¤À¡£
¡ÖÏ¢Íí¤ò¼è¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢ÀÎ¤Î¹ç¥³¥ó¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤È¤ê¤¢¤¨¤ºLINE¥°¥ë¡¼¥×¤À¤±ºî¤é¤ì¤¿¿Í¤È¤«¡£LINE¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡¿¹¤ÎÈ¯¸À¤«¤é¤Ï¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÁêÅö¿ô¤ÎÃË¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬»Ç¤¨¤ë¡£¤À¤¬¡¢ÍÌ¾¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¡¢ÂçÎÌ¤ÎLINE¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ë¤ÏÁ±¤·°¤·¤¬¤¢¤ë¤È¡¢½÷À»ïµ¼Ô¤¬ÏÃ¤¹¡£
¡Ö¼«¿È¤Î²áµî¤Î¼Ì¿¿¤¬Î®½Ð¤òËÉ¤²¤ë¤Î¤Ç¡¢¥ê¥¹¥¯²óÈò¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤ÏÃæÅÓÈ¾Ã¼¤ÊÉÕ¤¹ç¤¤¤Î¿Í¤¿¤Á¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¹¤ë¤Î¤ÏÆÀºö¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¤¤¤°ÕÌ£¤ÇÍ§¿Í¤ÎÃÇ¼ÎÎ¥¤Ç¤¹¤Í¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î»ÅÊý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏµÕ¤Ëº¨¤ß¤òÇã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤ÏÂ¿¤¤¡£º¨¤ß¤òÇã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢Ë½ÏªÏÃ¤ò¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤Þ¤µ¤«¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬Ë½ÎÏ»ö·ï¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Î¥Í¥¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤¢¤Þ¤êÂ¾¿Í¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯¤·¤¿¤³¤È¤òÏÃ¤¹¤Î¤Ï¤ª´«¤á¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡½÷»Ò¥¢¥Ê¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢àÂç¿Í¤Î´Ø·¸á¤ò£¹Ç¯´ÖÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤òÅâÆÍ¤ËÃå¿®µñÈÝ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤êº¨¤ß¤òÇã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢21Ç¯¤Ë¤½¤ÎÃËÀ¤Ë¤è¤ëË½Ïª¤ò¸µ¤Ë¤·¤¿µ»ö¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿NHK¤Î·¬»Ò¿¿ÈÁ¥¢¥Ê¤ÎÁ°Îã¤¬¤¢¤ë¡£Èà½÷¤Ï¤³¤ÎË½ÏªÊóÆ»¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÂç¤¤¯¹¥´¶ÅÙ¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¿¹¤Î¥Æ¥ìÅì»þÂå¤ÎÀèÇÚ¤Ë¤¢¤¿¤ë¡¢¸½ºß¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÏÉ¸«ÎèÆà¤¬¿·¿Í¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼»þÂå¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿ÃËÀ¤«¤é¤ÎË½ÏªÈï³²¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¾¤Ë¤â²áµî¤ÎÃË¤¿¤Á¤È¤ÎÏÃ¤¬¤¢¤È¤Ç·¡¤êµ¯¤³¤µ¤ì¤ë½÷»Ò¥¢¥Ê¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢ËèÆü¤Î¤è¤¦¤ËÊÌ¤ÎÃËÀ¤È¿©»ö¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÏÃ¤¹¿¹¤Ë¡¢ÌÜÎ©¤Ã¤¿Ë½ÏªÏÃ¤¬½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Î¤ÏÉÔ»×µÄ¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦½÷À»ïµ¼Ô¡Ë
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¸òºÝ¤·¤¿Áê¼ê¤Ï£´¿Í¤È¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¿¹¡£¤³¤ì¤Ï·è¤·¤ÆÂ¿¤¤¿ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤è¤Û¤É¤ÎÃË¤¿¤Á°Ê³°¤Ï¿©»ö¤É¤Þ¤ê¤Ç¥Ð¥¤¥Ð¥¤¡£Âç³Ø»þÂå¤«¤é¾ï¤Ë¼åÅÀ¤ò¸«¤»¤Ê¤¤¡¢¤½¤ó¤Ê¡Ö¤¢¤¶¤È½÷²¦¡×¤Î¥Æ¥¯¤Ï¥Õ¥ë²ÔÆ¯¤À¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤¬Àµ¤·¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡ÊËÜÂ¿¥Ò¥í¥·¡Ë