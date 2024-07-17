¿·°æµ®¹À´ÆÆÄ¤¬Àä»¿¡ª·à²è¤Î¤è¤¦¤Ê¹Åç¥«¡¼¥×Ìîµå¤Î±þ±ç²Î¤Ï¡ÖÁö¤ì¥ê¥å¥¦¥¿¥í¡¼¡×
¡¡¥×¥íÌîµå12µåÃÄ¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ë¥Á¡¼¥à¥«¥é¡¼¤¬¤¢¤ë¡£º£µ¨¤Î¹Åç¥«¡¼¥×¤Î¥Á¡¼¥à¥«¥é¡¼¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤¬£··î½é½Ü¡¢Î©¤ÆÂ³¤±¤Ë£²¤Ä¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï£··î£´Æü¤Îºå¿ÀÀï¤À¡££³-£³¤Ç·Þ¤¨¤¿£¸²óÎ¢¡¢¥«¡¼¥×¤Î¹¶·â¡£¤³¤Î»î¹çÁ°¤Þ¤Ç¥«¡¼¥×¤Ï£³Ï¢ÇÔ¤Ç¡¢¼ó°Ì¤ÎÃÏ°Ì¤Ï´í¤¦¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤ºÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¡¦¾®±à³¤ÅÍ¤Î±¦Á°ÂÇ¤Ç¡¢¿·°æµ®¹À´ÆÆÄ¤¬Æ°¤¯¡£ÂåÁö¤Ë±©·îÎ´ÂÀÏº¤À¡£
¡¡ºäÁÒ¾¸ã¤Î¥»¥«¥ó¥É¥Õ¥é¥¤¤Ç°ì»à¸å¡¢Ìî´Ö½Ô¾Í¤ÎÂÇÀÊ¤Ç±©·î¤¬ÆóÅð¡£Â³¤¯ÀÐ¸¶µ®µ¬¤ÎÂÇÀÊ¤Ç¤Ï¡¢»°Åð¤ò·è¤á¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤â½éµå¤ÇÁö¤ê¡¢¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¶ß¸µ¤¬ÇË¤ì¤¿¡£
¡¡Â³¤¯µÆÃÓÎÃ²ð¤¬¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¡¢Æ²ÎÓæÆÂÀ¤ÎÂÇÀÊ¤Ë¡£½¸ÃæÎÏ¤ò¸¦¤®À¡¤Þ¤»¤¿±©·î¤ÎÇ÷ÎÏ¤¬¡¢ºå¿À¤Î£³ÈÖ¼êÅê¼ê¡¦ÀÐ°æÂçÃÒ¤Ë¤âÅÁ¤ï¤Ã¤¿¡£ÎÏ¤ó¤À½éµå¤¬¥ï¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤·¡¢Êá¼ê¡¦ÇßÌîÎ´ÂÀÏº¤¬»°ÎÝÂ¦¤Ë¤Ï¤¸¤¯¡£¤½¤Î½Ö´Ö¡¢ÌÂ¤ï¤º¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿±©·î¤¬Æ¬¤«¤éËÜÎÝ¤Ø³ê¤ê¹þ¤ß¡¢¥»¡¼¥Õ¡£¤½¤Î¸å¤â²ÃÅÀ¤·¡¢¥«¡¼¥×¤Ï¤³¤Î»î¹ç¤ò£·-£µ¤ÇÀ©¤·¤¿¡£¿·°æ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¾¯¤·¤Ç¤âÌÂ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¥Û¡¼¥à¥¤¥ó¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Í¦µ¤¤¢¤ëÁöÎÝ¤À¤Ã¤¿¡×¤È±©·î¤òÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î£²Æü¸å¤ÎÃæÆüÀï¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤ËºÆ¤Ó¡¢·à²è¤Î¤è¤¦¤Ê¾ìÌÌ¤¬¸½¤ì¤¿¡££±-£²¤Ç¥ê¡¼¥É¤µ¤ì¤¿£¹²ó¡¢¥«¡¼¥×¤Ï°ì»àÆó¡¦»°ÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò·Þ¤¨¤¿¡£Åê¼ê¤ÏÃæÆü¤ÎÀäÂÐÅª¤Ê¼é¸î¿À¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¡£»°ÎÝ¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ï±©·î¤Ç¤¢¤ë¡£ÂÇ¼Ô¤Ï¥«¡¼¥×¤ÎÂåÂÇ¤ÎÀÚ¤ê»¥¡¦¾¾»³ÎµÊ¿¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¾»³¤ÎÎÏ¤Ê¤¤ÂÇµå¤¬¡¢»°ÎÝ¼ê¡¦Ê¡±ÊÍµ´ð¤ÎÆ¬¾å¤Î¥Õ¥¡¥¦¥ë¥¾¡¼¥ó¤Ø¤ÈÈô¤ó¤À¡£Ê¡±Ê¤¬ÇØÁö¤·¡¢¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°ÂÎÀª¤ËÆþ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¡¢±©·î¤Ï¥¿¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤Ç¥Û¡¼¥àÆÍÆþ¤ò·è¤á¤¿¡£¿·°æ´ÆÆÄ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼Ú¤ê¤ë¤È¡ÖÊ¡±Ê¤¬¤¢¤½¤³¤·¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ËÅê¤²¤¿µå¡×¤Ë¡¢±©·î¤¬ÂÎ¤ò¤Í¤¸¤Ã¤Æ¥Ù¡¼¥¹¤ËÂ¤ò³ê¤ê¹þ¤Þ¤»¤ë¡£´Ö°ìÈ±¥¢¥¦¥È¡¢¤½¤·¤Æ»î¹ç½ªÎ»¡£
¡¡¤·¤«¤·¥Õ¥¡¥ó¤â¿·°æ´ÆÆÄ¤â¡¢±©·î¤ÎÍ¦µ¤¤¢¤ëÈ½ÃÇ¤ò¾Î¤¨¤ë¡£¤¢¤ÎÎÝ´Ö27¥á¡¼¥È¥ë¤Î£²¤Ä¤Î¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢¥«¡¼¥×Ìîµå¤ÎÌÌÇò¤µ¤Î¶ËÃ×¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Ç¯ÇÛ¤Î¿Í¤Ê¤é¡¢»×¤¤½Ð¤¹¤À¤í¤¦¡£1970Ç¯¤Ë100ËüËç°Ê¾å¤òÇä¤ê¾å¤²¤¿¡¢¥½¥ë¥Æ¥£¡¼¡¦¥·¥å¥¬¡¼¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡ÖÁö¤ì¥³¥¦¥¿¥í¡¼¡×¤À¡£Åö½é¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î»³ËÜ¸üÂÀÏº¤ò¤Ï¤ä¤¹²Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢Æ±Ì¾¤Î¶¥ÁöÇÏ¤¬¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¤½¤Î¸å¡¢¿ÍÀ¸¤Î±þ±ç²Î¤È¤Ê¤ê¡¢±¿Æ°²ñ¤ÎBGM¤Ê¤É¤ÇÉÑÈË¤Ë»È¤ï¤ì¤¿¡£º£¡¢¹Åç¤Ç¤Î±þ±ç²Î¤Ï¡ÖÁö¤ì¥ê¥å¥¦¥¿¥í¡¼¡×¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡º£µ¨¤Î¥«¡¼¥×¤Ï¶¯ÎÏ¤ÊÅê¼ê¿Ø¤ËÈæ¤Ù¡¢ÂÇ·â¿Ø¤ÎÇ÷ÎÏ¤ËË³¤·¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¾å°ÌÁè¤¤¤ò¤¹¤ë¸¶Æ°ÎÏ¤Ï±©·î¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÁª¼ê¤¬¼¡¤ÎÎÝ¤òÁÀ¤¦»ÑÀª¤ò¸«¤»¤ë¡ÖÁöÎÝ¡×¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡£··î15Æü»þÅÀ¤Ç¡¢¥«¡¼¥×¤ÏÅðÎÝ¿ô¤â¤½¤Î´ë²è¿ô¤â¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¡£¤È¤ê¤ï¤±¡¢·è¤·¤ÆÂ¤¬Â®¤¯¤Ê¤¤²ñÂôÍã¡¢¾¾»³ÎµÊ¿¤é¤¬·ãÁö¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢µå¾ìÁ´ÂÎ¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ë¡£¤³¤Î¾ð·Ê¤³¤½¡¢¥«¡¼¥×Ìîµå¤Î¾ÝÄ§¡ÊËÜ¼Á¡Ë¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÊÇ÷¾¡Â§¡¿ºî²È¡¦¹Åçºß½»¡Ë