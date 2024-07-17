¿·±þ±ç¥³¡¼¥ë¤Ï¡Ö¥é¥¤¥È¤Ø¤Ö¤Á¹þ¤á¡¡²¬ËÜ¡½¡½¡×¡¢µð¿Í¡¦°¤Éô´ÆÆÄ¤¬Í×Ë¾¡ÄÁÀ¤¤¤Ï¡ÖÎÏ¤ß¡×¤ò¤Ê¤¯¤¹¤³¤È
¡¡µð¿Í£²¡½£±ºå¿À¡Ê¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡á£±£¶Æü¡Ë¡½¡½µð¿Í¤¬¶¥¤ê¾¡¤Ã¤¿¡£
¡¡°ì²ó¤Ë²¬ËÜÏÂ¡¢Âç¾ëÂî¤ÎÏ¢Â³Å¬»þÂÇ¤Ç¥ê¡¼¥É¤·¡¢»³ºê°Ë¤¬Ç´¤ê¤ÎÅêµå¤Ç¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¤ËÊÂ¤Ö£·¾¡ÌÜ¡£ºå¿À¤Ï·èÄêÂÇ¤ò·ç¤¡¢ºÍÌÚ¤ò±ç¸î¤Ç¤¤º¡£
¡þ
¡¡¸Þ²ó¡¢µð¿Í¥Õ¥¡¥ó¤¬¿Ø¼è¤ë±¦Íã¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é¡¢ÉáÃÊ¤È°ã¤¦¥³¡¼¥ë¤¬µ¯¤¤¿¡£¡Ö¥é¥¤¥È¤Ø¤Ö¤Á¹þ¤á¡¡²¬ËÜ¡½¡½¡×¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡Ö¥ì¥Õ¥È¤Ø¡×¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¿ôÆüÁ°¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤¬ÊóÆ»¿Ø¤Ë¸ì¤Ã¤¿±þ±çÃÄ¤Ø¤ÎÍ×Ë¾¤ò¼õ¤±¤¿¤â¤Î¤À¤í¤¦¡£»Ø´ø´±¤Î°Õ¿Þ¤Ï¡¢¡ÖÎÏ¤ß¡×¤ò¤Ê¤¯¤¹¤³¤È¤À¡£
¡¡²¬ËÜÏÂ¤â½Å¡¹Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥³¡¼¥ë¤¬¤«¤«¤ëÁ°¤Î°ì²ó¡¢°ì»à°ì¡¢ÆóÎÝ¡££³¥Ü¡¼¥ë£±¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤È¤Þ¤ÀÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¡¢¿¿¤óÃæÉÕ¶á¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò¡Ö¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¿¶¤êÈ´¤±¤¿¡×¡£»°Í·´Ö¤òÇË¤ëÀèÀ©¤ÎÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤Á¡¢£²£±¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ö¤ê¤ÎÆÀÅÀ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£
¡¡ÎÏ¤ó¤Ç¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤ÂÇÀÊ¤À¤Ã¤¿¡£Á°Æü¤Þ¤Ç¤Ë£²Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¡¢¤¤¤º¤ì¤âÎíÉõÉé¤±¡£¼«¤é¤â·×£¶ÂÇ¿ô¤Ç£´»°¿¶¤ò´Þ¤àÌµ°ÂÂÇ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¥¿¥¤¤Î£¸¾¡¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ëÁê¼êÀèÈ¯¤ÎºÍÌÚ¤Ë¤Ï»î¹çÁ°»þÅÀ¤Ç¡¢º£µ¨£·ÂÇ¿ô¤Ç£±°ÂÂÇ¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç·ÚÂÇ¤ò¸«¤»¤¿¤È¤³¤í¤Ë¡¢ÉüÄ´¤ÎÃû¤·¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡£¶·î¤Ï¶¯°ú¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿¤ê¡¢³°¤Î¥Ü¡¼¥ëµå¤ËÂÎÀª¤òÊø¤µ¤ì¤¿¤ê¤È¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¼çË¤¤Ë¡¢ºÇ¶á¤ÏÊÑ²½¤¬¸«¤¨¤ë¡£¾ÝÄ§Åª¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬£··î£±£³Æü¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¡££³°ÂÂÇ¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÃ±ÂÇ¤Ç¡¢Í£°ì¤ÎËÞÂà¤â±¦Èô¤À¤Ã¤¿¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤â¡Ö¿¶¤ê²ó¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¹¤´¤¤ÂÇµå¤¬¤¤¤¯¡£¤½¤³¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ä¤«¤ó¤À¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤ÈÇ§¤á¤ë¡£
¡¡²¬ËÜÏÂ¼«¿È¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤¿±þ±ç¤Ë¡ÖËÍ¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Á¤ç¤Ã¤È½¸Ãæ¤·¤Æ¤Æ¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤¬¡¢¼·²ó¤Ë¤âºÍÌÚ¤Î³°³Ñ¤Î¥Õ¥©¡¼¥¯¤ò¤·¤Ã¤«¤ê½¦¤Ã¤Æº¸ÍãÀþ¤Ø¤ÎÆóÎÝÂÇ¤È¤·¤¿¡£³«Ëë¤«¤éÁ´»î¹ç¤Ç£´ÈÖ¤ËºÂ¤ë²¬ËÜÏÂ¡£¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢¹ë²÷¤ÊËÜÎÝÂÇ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡ÊÊ¡°æ¹À²ð¡Ë