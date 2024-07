ドナルド・トランプ前大統領が狙撃された事件 を受けて、トランプ氏を全面的に支持する姿勢を初めて明らかにした実業家のイーロン・マスク氏が、トランプ氏の選挙戦を支援するスーパーPAC(特別政治活動委員会)に毎月4500万ドル(約71億4000万円)を献金する方針であることがわかりました。Exclusive | Elon Musk Has Said He Is Committing Around $45 Million a Month to a New Pro-Trump Super PAC - WSJ

Just to be super clear, I am not donating money to either candidate for US President— Elon Musk (@elonmusk) March 6, 2024

I fully endorse President Trump and hope for his rapid recovery pic.twitter.com/ZdxkF63EqF— Elon Musk (@elonmusk) July 13, 2024

Last time America had a candidate this tough was Theodore Roosevelt— Elon Musk (@elonmusk) July 13, 2024

https://www.wsj.com/politics/elections/elon-musk-has-said-he-is-committing-around-45-million-a-month-to-a-new-pro-trump-super-pac-dda53823Elon Musk plans to give $45 million a month to pro-Trump super PAC, WSJ reportshttps://www.cnbc.com/2024/07/15/elon-musk-plans-to-give-45-million-a-month-to-pro-trump-super-pac-wsj-reports.html“マスク氏 トランプ氏支援団体に約71億円献金か”米メディア | NHK | アメリカ大統領選https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240716/k10014512881000.htmlElon Musk reportedly plans to pledge $45M a month to pro-Trump super PAC - YouTubeWall Street Journalが関係者の話として、トランプ氏の選挙戦を支援するスーパーPAC「America PAC」に対し、マスク氏が毎月約4500万ドルを献金する計画であることを報じました。2024年の大統領選をめぐる政治献金としては、メロン財閥出身の大口献金者ティモシー・メロン氏がトランプ氏のスーパーPACに5000万ドル(約80億円)の献金をしたことが知られています。マスク氏とトランプ氏は、ここ4年ほどは比較的良好な状態にあり、2022年にマスク氏がTwitterを買収した際には永久凍結されたトランプ氏のアカウントを復活させたことがありますが、トランプ氏を支持するかどうかについて、マスク氏は立場を明確にしていませんでした。また、2024年3月には、いずれの大統領候補にも献金していないことを明らかにしていました。しかし2024年7月13日、トランプ氏の暗殺未遂事件が発生すると、マスク氏はトランプ氏の回復を祈るとともに「全面的に支援する」と表明。さらに「アメリカにこれほどタフな候補者がいたのはセオドア・ルーズベルトが最後でした」と、トランプ氏を称賛していました。なお、トランプ氏が狙撃された事件について、YouTubeやFacebookでは報道内容を中心とした内容がピックアップされるようになっているのに対して、Xは陰謀論的な内容がピックアップされていると、ニュースサイトのThe Vergeは指摘しています。Shooting conspiracies trend on X as Musk endorses Trump - The Vergehttps://www.theverge.com/2024/7/13/24198049/trump-x-shooting-conspiracy-theories-trending