ÂçÃ«æÆÊ¿¡õ¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤Î¡È¤ªÂ·¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¡É¤¬¡ÖÁÇÅ¨¤Ç¤¦¤Ã¤È¤ê¡×¡¡SNSÃíÌÜ¡ÖÂº¤¤¡×
¥Ù¡¼¥¸¥å¥¹¡¼¥Ä¤ÎÎ¢ÃÏ¤Ë¤Ï¥Ç¥³¥Ô¥ó¤â¡Ä²ÈÂ²¤½¤í¤Ã¤Æ¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬16Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö17Æü¡Ë¡¢ÊÆ¥Æ¥¥µ¥¹½£¥¢¡¼¥ê¥ó¥È¥ó¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿MLB¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Àï¹±Îã¤Î¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¥·¥ç¡¼¤Ë¡¢Çò¥É¥ì¥¹»Ñ¤Î¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤È¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡£2¿Í¤Îº¸¼êÌô»Ø¤Ë¤Ï»ØÎØ¤¬¥¥é¥ê¤È¸÷¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡Ö¼ê¤Ä¤Ê¤¤¤Ç»ØÎØÂº¤¤¤èÂçÃ«É×ÉØ¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ç¤¦¤Ã¤È¤ê¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¥¹¡¼¥Ä¤ËÇò¤Î¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤Ç¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤ò¥¨¥¹¥³¡¼¥È¡£¼Â¤ÏÎ¢ÃÏ¤Ë¡È»Å³Ý¤±¡É¤¬¤¢¤ê¡¢MLB¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ö¿§¤Ï¼«Ê¬¤Î°¦¸¤¤Î¿§¤Ç¡¢Ãæ¤Ë¼«Ê¬¤Î¸¤¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ï¥Ï¥Ï¥Ï¥Ï¡×¤È²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯2·î¤Î·ëº§È¯É½¸å¡¢¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤È¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤òÊâ¤¯¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£Î¢ÃÏ¤Î°¦¸¤¥Ç¥³¥Ô¥ó¤È¤È¤â¤Ë²ÈÂ²¤Ç¤Î»²²Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»þÀÞ¸«¤Ä¤á¹ç¤¦¤Ê¤É¡¢ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤ÍÍ»Ò¤Ç´¿À¼¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Öº¸¼ê¤ÎÌô»Ø¤Ë»ØÎØ¡×¡Ö»ØÎØ¤¹¤ë¤È¤Ê¤ó¤«Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¸«¤¨¤ë¡×¡Ö¤¢¤¡¤¡¤¡Ìô»Ø¡×¤Ê¤É¤È»ØÎØ¤ËÃíÌÜ¤¹¤ëÈ¿±þ¤¬Â¿¤¯¤¢¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë