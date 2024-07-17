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¡¡Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¤Î¾å¾ºÎ¨4°Ì¡£¥è¥·¥à¥é¡¦¥Õー¥É¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ <2884> [Åì¾Ú£Ð]¤¬µÞÈ¿Æ¡£Á°½µËö12Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¤ËÈ¯É½¤·¤¿Âè1»ÍÈ¾´ü¡Ê3-5·î¡ËÏ¢·ë·è»»¤¬¡¢Çä¾å¹â146²¯1400Ëü±ß¡ÊÁ°Ç¯Æ±´üÈæ26.2¡óÁý¡Ë¡¢±Ä¶ÈÍø±×11²¯9700Ëü±ß¡ÊÆ±2.4ÇÜ¡Ë¡¢½ãÍø±×6²¯1900Ëü±ß¡ÊÆ±57.2¡óÁý¡Ë¤ÈÂçÉý¤ÊÁý¼ýÁý±×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¤¿¡£¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÄã²Á³Ê»Ö¸þ¤¬¿Ê¤ó¤À¤³¤È¤Ç¡¢Ãæ²ÚÁíºÚ¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦³ÚÍÛ¿©ÉÊ¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤¬Áý²Ã¤·¤¿¤Û¤«¡¢23Ç¯10·î¤ËÏ¢·ë»Ò²ñ¼Ò²½¤·¤¿¥ï¥¤¥¨¥¹¥Õー¥º¥°¥ëー¥×¤¬¶ÈÀÓ¤Ë´óÍ¿¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¡¢¥Þ¥ìー¥·¥¢¤Ë¤ª¤±¤ë´Ñ¸÷¼ûÍ×¤Î²óÉü¤ä¡¢¥Þ¥ë¥¥Á¡¢¥ï¥¤¥¨¥¹¥Õー¥º¤Î¥Û¥¿¥Æ¤Î³ÈÈÎ¤âÁÕ¸ù¤·¤¿¡£25Ç¯2·î´üÄÌ´ü¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ï¡¢Çä¾å¹â582²¯1500Ëü±ß¡ÊÁ°´üÈæ16.9¡óÁý¡Ë¡¢±Ä¶ÈÍø±×27²¯4400Ëü±ß¡ÊÆ±14.7¡óÁý¡Ë¡¢½ãÍø±×11²¯1300Ëü±ß¡ÊÆ±7.9¡óÁý¡Ë¤Î½¾Íè¸«ÄÌ¤·¤ò¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
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¡¡Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¤Î¾å¾ºÎ¨6°Ì¡£¥é¥¯¥È¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó <3139> [Åì¾Ú£Ð]¤¬3ÆüÂ³µÞ¿¡£Á°½µËö12Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢24Ç¯11·î´ü¤ÎÏ¢·ë¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Çä¾å¹â¤ò1600²¯±ß¤«¤é1640²¯±ß¡ÊÁ°´üÈæ3.6¡óÁý¡Ë¤Ø¡¢½ãÍø±×¤ò24²¯±ß¤«¤é30²¯±ß¡ÊÆ±46.4¡óÁý¡Ë¤Ø¾åÊý½¤Àµ¤·¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ´üËöÇÛÅöÍ½ÁÛ¤ò31±ß¤«¤é45±ß¤Ø°ú¤¾å¤²¤¿¤³¤È¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¤¿¡£ ¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤ò´Þ¤á¤¿Î¹¹Ô¼ûÍ×¤Ê¤É¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ê¡¢¶ÈÌ³ÍÑ¤òÃæ¿´¤Ë³Æ¼ï¿©ÉÊ¤Î¼ûÍ×¤¬²óÉü·¹¸þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¥×¥í¥Æ¥¤¥óÀ½ÉÊ¤Î»Ô¾ì³ÈÂç¤¬Â³¤´ØÏ¢¤¹¤ë¸¶ÎÁ¤ÎÈÎÇä¤¬½çÄ´¤Ë¿Ê¤ß¡¢Æý¸¶ÎÁ¡¦¥Áー¥ºÉôÌç¤ÎÈÎÇä¿ôÎÌ¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Í×°ø¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥¸¥¢»ö¶È¤Ç¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¡¢¥Þ¥ìー¥·¥¢¤òÃæ¿´¤Ë³°¿©¸þ¤±¤Ê¤É¤Ç¥Áー¥º¤ÎÈÎÇä¤¬¹¥Ä´¤Ê¤³¤È¤â´óÍ¿¤¹¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢Ç¯´ÖÇÛÅöÍ½ÁÛ¤Ï76±ß¡ÊÁ°´ü48±ß¡Ë¤È¤Ê¤ë¡£Æ±»þ¤ËÈ¯É½¤·¤¿Âè2»ÍÈ¾´üÎß·×¡Ê23Ç¯12·î-24Ç¯5·î¡Ë·è»»¤Ï¡¢Çä¾å¹â845²¯6000Ëü±ß¡ÊÁ°Ç¯Æ±´üÈæ5.1¡óÁý¡Ë¡¢±Ä¶ÈÍø±×24²¯3200Ëü±ß¡ÊÆ±42.6¡óÁý¡Ë¡¢½ãÍø±×16²¯5400Ëü±ß¡ÊÆ±79.3¡óÁý¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
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¡¡¥Ï¥¤¥ì¥Ã¥¯¥¹¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó <7279> [Åì¾Ú£Ó]¤¬µÞÈ¿È¯¡£Á°½µËö12Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢24Ç¯10·î´üÂè3»ÍÈ¾´ü¤ËÅê»ñÍ²Á¾Ú·ôÇäµÑ±×48.9²¯±ß¤òÆÃÊÌÍø±×¤Ë·×¾å¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£¤³¤ì¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£
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¡¡¾¾²° <8237> [Åì¾Ú£Ð]¤¬7ÆüÂ³µÞ¿¡£Á°½µËö12Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢25Ç¯2·î´üÏ¢·ë¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇä¾å¹â¤ò435²¯±ß¤«¤é480²¯±ß¡ÊÁ°´üÈæ16.4¡óÁý¡Ë¤Ø¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤ò25²¯±ß¤«¤é50²¯±ß¡ÊÆ±68.1¡óÁý¡Ë¤Ø¾åÊý½¤Àµ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£¤³¤ì¤ò¹¥´¶¤·¤¿Çã¤¤¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£Ë¬Æü³°¹ñ¿Í¤ÎÁý²Ã¤ËÈ¼¤¤ÌÈÀÇÇä¾å¹â¤¬ÁÛÄê°Ê¾å¤Ë³ÈÂç¤·¡¢Âè1»ÍÈ¾´ü¡Ê3-5·î¡Ë¤ÎÇä¾å¹â¤¬·×²è¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¤¿¤á¡£¤¢¤ï¤»¤ÆÈ¯É½¤·¤¿3-5·î´ü·è»»¤ÏÇä¾å¹â¤¬117²¯3400Ëü±ß¡ÊÁ°Ç¯Æ±´üÈæ23.8¡óÁý¡Ë¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤¬11²¯3600Ëü±ß¡ÊÆ±2.9ÇÜ¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
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¡¡º´Ä»ÅÅµ¡ <7420> [Åì¾Ú£Ð]¤¬µÞÈ¿È¯¡£Á°½µËö12Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢24Ç¯5·î´ü¤ÎÏ¢·ë·è»»È¯É½¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢25Ç¯5·î´ü¤Î¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤ò³«¼¨¤·¤¿¡£º£´ü¤ÎÇä¾å¹âÍ½ÁÛ¤ÏÁ°´üÈæ4.0¡óÁý¤Î1540²¯±ß¡¢ºÇ½ªÍø±×Í½ÁÛ¤ÏÆ±15.9¡óÁý¤Î25²¯±ß¤È¤·¤¿¡£ºÇ½ªÁý±×·×²è¤ÇÇ¯´ÖÇÛÅöÍ½ÁÛ¤âÆ±6±ßÁýÇÛ¤Î86±ß¤ËÀßÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹¥´¶¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¶È³¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï·øÄ´¤Ê¿ä°Ü¤òÁÛÄê¡£Á°´ü¤Î±ß°Â¸ú²Ì¤òº£´ü¤Ï¸«¹þ¤ó¤Ç¤ª¤é¤º¡¢±Ä¶ÈÍø±×ÃÊ³¬¤Ç¤Ï¸º±×¤òÍ½ÁÛ¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢±ß°Â¸ú²Ì¤ò½ü¤¯¥Ùー¥¹¤Ç¤ÏÁý±×¤ò¸«¹þ¤à¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±»þ¤ËÆ±¼Ò¤ÏÃæ´ü·Ð±Ä·×²è¤ÎºöÄê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÈ¯É½¡£ºÇ½ªÇ¯ÅÙ¤Î27Ç¯5·î´ü¤ËÇä¾å¹â¤ò1800²¯±ß°Ê¾å¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤ò55²¯±ß°Ê¾å¡Ê25Ç¯5·î´ü¸«ÄÌ¤·¤Ï43²¯±ß¡Ë¤Ë¿¤Ð¤¹ÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤¿¡£
¢£¥¨¥ì¥á¥ó¥Ä <5246> ¡¡2,082±ß¡¡(+72±ß¡¢+3.6¡ó)
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¢£¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é <3048> ¡¡1,634±ß¡¡(+56±ß¡¢+3.6¡ó)
¡¡¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é <3048> [Åì¾Ú£Ð]¤¬ÂçÉý¹â¤Ç5ÆüÂ³¿¡£Á°½µËö12Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢24Ç¯8·î´ü¤ÎÏ¢·ë¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Çä¾å¹â¤ò9040²¯±ß¤«¤é9160²¯±ß¡ÊÁ°´üÈæ12.3¡óÁý¡Ë¤Ø¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤ò195²¯±ß¤«¤é225²¯±ß¡ÊÆ±58.3¡óÁý¡Ë¤Ø¡¢½ãÍø±×¤ò88²¯±ß¤«¤é100²¯±ß¡ÊÆ±3.4ÇÜ¡Ë¤Ø¾åÊý½¤Àµ¤·¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ´üËöÇÛÅöÍ½ÁÛ¤ò12±ß¤«¤é15±ß¤Ø°ú¤¾å¤²Ç¯´ÖÇÛÅö¤ò24±ß¡ÊÁ°´ü15±ß¡Ë¤È¤·¤¿¤³¤È¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¤¿¡£¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÇä¤ê¾å¤²¤¬Í½ÁÛ¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢¥³¥¸¥Þ <7513> [Åì¾Ú£Ð]µÚ¤Ó·ÈÂÓ¥¥ã¥ê¥¢¥·¥ç¥Ã¥×»ö¶È¤¬¹¥Ä´¤Ë¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Í×°ø¡£¤Þ¤¿¡¢ÈÎ´ÉÈñÁ´ÂÎ¤ÎÍÞÀ©¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â´óÍ¿¤¹¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢Æ±»þ¤ËÈ¯É½¤·¤¿Âè3»ÍÈ¾´üÎß·×¡Ê23Ç¯9·î-24Ç¯5·î¡Ë·è»»¤Ï¡¢Çä¾å¹â6876²¯7800Ëü±ß¡ÊÁ°Ç¯Æ±´üÈæ12.3¡óÁý¡Ë¡¢±Ä¶ÈÍø±×191²¯9400Ëü±ß¡ÊÆ±76.1¡óÁý¡Ë¡¢½ãÍø±×105²¯5400Ëü±ß¡ÊÆ±2.3ÇÜ¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¢£ÎÉÉÊ·×²è <7453> ¡¡2,731.5±ß¡¡(+91.5±ß¡¢+3.5¡ó)
¡¡ÎÉÉÊ·×²è <7453> [Åì¾Ú£Ð]¤¬ÂçÉýÈ¿È¯¡£Á°½µËö12Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢24Ç¯8·î´ü¤ÎÏ¢·ë¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Î¾åÊý½¤Àµ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£º£´ü¤Î±Ä¶È¼ý±×Í½ÁÛ¤Ï200²¯±ßÁý³Û¤·6600²¯±ß¡ÊÁ°´üÈæ13.5¡óÁý¡Ë¡¢ºÇ½ªÍø±×Í½ÁÛ¤Ï30²¯±ßÁý³Û¤·¤Æ360²¯±ß¡ÊÆ±63.3¡óÁý¡Ë¤Ë¸«ÄÌ¤·¤ò°ú¤¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢¹¥´¶¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£Âè3»ÍÈ¾´üÎß·×¡Ê23Ç¯9·î-24Ç¯5·î¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹ñÆâ¤Ç¤ÏÀ¸³è»¨²ß¤¬¤±¤ó°ú¤¹¤ë·Á¤Ç´ûÂ¸Å¹Çä¾å¹â¤¬ÁÛÄê¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£³¤³°»ö¶È¤Ç¤Ï±ß°Â¸ú²Ì¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÁÛÄê¤ò¾å²ó¤ë¼ÂÀÓ¤È¤Ê¤ê¡¢ÄÌ´ü¤Î¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤ËÈ¿±Ç¤·¤¿¡£
¢£¥É¥È¥ëÆü¥ì¥¹ <3087> ¡¡2,244±ß¡¡(+66±ß¡¢+3.0¡ó)
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