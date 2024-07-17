£Î£Ù¥À¥¦¤¬ºÇ¹âÃÍ¡¢£²ÆüÏ¢Â³¤Ç¹¹¿·¡Ä½ªÃÍ¤Ï£·£´£²¥É¥ë¹â¤Î£´Ëü£¹£µ£´¥É¥ë
¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡á¾®ÎÓÂÙÍµ¡Û£±£¶Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¡¢¥À¥¦Ê¿¶Ñ³ô²Á¡Ê£³£°¼ï¡Ë¤Î½ªÃÍ¤ÏÁ°ÆüÈæ£·£´£²¡¦£·£¶¥É¥ë¹â¤Î£´Ëü£¹£µ£´¡¦£´£¸¥É¥ë¤È¤Ê¤ê¡¢²áµîºÇ¹âÃÍ¤ò£²ÆüÏ¢Â³¤Ç¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¡Ê£Æ£Ò£Â¡Ë¤ÎÁá´üÍø²¼¤²¤Ø¤Î´üÂÔ¤ä¡¢ÊÆ¹ñ·ÐºÑ¤¬·øÄ´¤Ë¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¸«Êý¤«¤é³ô²Á¤¬ÂçÉý¤Ë¾å¾º¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ì¡ÊÊª²Á¾å¾º¡ËÆß²½¤Ø¤Î´üÂÔ¤«¤éÊÆÄ¹´ü¶âÍø¤¬Äã²¼¤·¤¿¡£°åÎÅÊÝ¸±Âç¼ê¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¥Ø¥ë¥¹¡¦¥°¥ë¡¼¥×¤ä·úÀßµ¡³£Âç¼ê¥¥ã¥¿¥Ô¥é¡¼¤Ê¤É¤ÎÌÃÊÁ¤¬ÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢£±£¶Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿ÊÆ¾®ÇäÇä¾å¹â¤¬»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÊÆ¹ñ·ÐºÑ¤¬·Êµ¤¸åÂà¤»¤º¤Ë¥¤¥ó¥Õ¥ì¤¬ÄÀÀÅ²½¤¹¤ë¡Ö¥½¥Õ¥È¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡ÊÆðÃåÎ¦¡Ë¡×¤Ë¸þ¤«¤¤¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤È¤Î´ÑÂ¬¤â¶¯¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡£É£Ô´ë¶È¤ÎÌÃÊÁ¤¬Â¿¤¤¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯Áí¹ç»Ø¿ô¤Î½ªÃÍ¤Ï£³£¶¡¦£·£·¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Î£±Ëü£¸£µ£°£¹¡¦£³£´¤À¤Ã¤¿¡£