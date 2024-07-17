¡ÖÂÇ¤Á¤ä¤¹¤µ¤ÏÁ´Á³¤Ê¤¤¡×¤±¤ÉÂÐÀïÂÇÎ¨¡¥£´£³£¸¤Î¡ÖºÍÌÚ¥¥é¡¼¡×¤¬µð¿Í¤ÎÏ¢ÇÔ¥¹¥È¥Ã¥×¤Ë¹×¸¥
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í£²¡½£±ºå¿À¡Ê£±£¶Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¡ÖºÍÌÚ¥¥é¡¼¡×¤¬¾¡Íø¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë°ìÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£Âç¾ëÂî¤ÏÆóÎÝ¤ËÅþÃ£¤¹¤ë¤È¡¢°ìÎÝ¥Ù¥ó¥Á¤ÎÃç´Ö¤Ø¸þ¤±¤ÆÎ¾¼ê¤ò¾å¤²¤¿¡£ÀèÀ©Ä¾¸å¤Î½é²ó£±»à°ì¡¢ÆóÎÝ¡££±¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤éºÍÌÚ¤Î¹â¤á£±£´£¹¥¥íÄ¾µå¤ËÈ¿±þ¤¹¤ë¤È¡¢ÂÇµå¤Ï»°ÎÝÀþ¤òÇË¤ëÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¤¤¤Åê¼ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¤È»×¤Ã¤Æ¡£¥Õ¥¡¥¦¥ë¤Ë¤Ê¤é¤º¤Ë¥Õ¥§¥¢¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Ê°ìÂÇ¤Ç¤·¤¿¡×¤È½ÀÏÂ¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡£³²ó¤Ë¤Ïº¸Á°ÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢£·»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¡£ºÍÌÚ¤È¤ÏºòÇ¯¤«¤é£±£¶ÂÇ¿ô£·°ÂÂÇ¤ÇÂÇÎ¨£´³ä£³Ê¬£¸ÎÒ¤È¹¥¿ô»ú¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÂÇ¤Á¤ä¤¹¤µ¤ÏÁ´Á³¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Àè¤Ë»Å³Ý¤±¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ºÍÌÚÅê¼ê¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤È¤¤Ï¾ï¤Ë¤½¤³¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡££¶·î£²£³Æü¤«¤é½¢¤¤¤Æ¤¤¤ë°ìÎÝ¼éÈ÷¤Ï¡Ö¾ï¤Ë¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¦¤¬¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¹¶¼é¤ÇÊ³Æ®¤ÎÀ×¤ò¹ï¤ßÂ³¤±¤ë¡£