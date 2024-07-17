ºå¿À¡¦¾®È¨¡¢Í··â¤ÏÅÏ¤µ¤Ê¤¤¡¡2²ó¤ËÈ¿·â¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¡Ö¤¹¤°1ÅÀÊÖ¤»¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×ÌÚÏ²¤Î¼ÂÀïÉüµ¢¤ËÇ³¤¨¤¿!?
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ºå¿À1¡Ý2µð¿Í¡Ê2024Ç¯7·î16Æü¡¡ÅìµþD¡Ë
¡¡Í··â¤ÎºÂ¤Ï´ÊÃ±¤Ë¤ÏÅÏ¤µ¤Ê¤¤¡£ºå¿À¡¦¾®È¨¤¬¡¢2ÅÀ¤òÀèÀ©¤µ¤ì¤¿Ä¾¸å¤Î2²ó¤ËÈ¿·â¤Î¤Î¤í¤·¤ò¾å¤²¤¿¡£2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç»³ºê°Ë¤Î³°³Ñ¥Õ¥©¡¼¥¯¤ò¥Ð¥Ã¥È¤ÎÀè¤Ç½¦¤Ã¤¿°ìÂÇ¤Ïº¸Á°Å¬»þÂÇ¡£ÀèÈ¯¤ÎºÍÌÚ¤Ë6·î16Æü°ÊÍè1¥«·î¤Ö¤ê¤Ë±ç¸îÅÀ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¡¢¤³¤ÎÆüÍ£°ì¤ÎÆÀÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¼«Ê¬¤â¡È¸å¤í¤Ë¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤³¤¦¡É¤È»×¤Ã¤ÆÂÇÀÊ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¤¹¤°¤Ë1ÅÀ¤òÊÖ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡4²ó2»à¤Ç¤âÅê¼ê¶¯½±°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£¼«¸ÊºÇÄ¹¤Î11»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿13ÆüÃæÆüÀï°ÊÍè¤Î¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¡£Íâ14ÆüÆ±Àï¤«¤é2ÀïÏ¢Â³Ìµ°ÂÂÇ¤Î¥È¥ó¥Í¥ë¤âÃ¦¤·¡¢ÂÇÎ¨¡¦243¤ÈºÆÉâ¾å¤Îµ¤ÇÛ¤âÉº¤¦¤â¤Î¤Î¡Ö¤Þ¤À¿ô»ú¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤ë¿ô»ú¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤ÈËþÂ¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤ÇÌÚÏ²¤¬¼ÂÀïÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£º¸¸ª¹Ã¹ü¹üÀÞ¤âÌþ¤¨¡¢µå±ãÌÀ¤±¤Î1·³Éüµ¢¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£¤¤¤¯¤é¼ÂÀÓ¤¢¤ëÀèÇÚ¤Ç¤â¡¢¤ä¤¹¤ä¤¹¤ÈÄê°ÌÃÖ¤òÌÀ¤±ÅÏ¤¹¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£µå±ã¤Þ¤Ç»Ä¤ê4»î¹ç¡£²¬ÅÄ´ÆÆÄ¤Ë¶¯Îõ¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ë¡£¡ÊÈ¬ÌÚ¡¡Í¦Ëá¡Ë