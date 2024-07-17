Êá¼ê¤ÈÅê¼ê¤ÎÆóÅáÎ®¡¢¼Ç¤Îµ×ÊÆ¿ò°ô¼ç¾¤¬ËÉ¶ñ³°¤·¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¡ÄÁªÈ´½Ð¾ì¤Î´ØÅì°ì¤òÁê¼ê¤ËÌµ¼ºÅÀ
¡¡²Æ¤ÎÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÂç²ñ¤ÎÅì¡¦À¾ÅìµþÂç²ñ¤Ï£±£µ¡¢£±£¶Æü¡¢£²¡¢£³²óÀï·×£³£±»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡ÅìÂç²ñ¤Ï´äÁÒ¤¬Æó¾¾³Ø¼ËÂçÉÕ¤ËÉé¤±¡¢¾ëÀ¾Âç¾ëÀ¾¤â±äÄ¹Àï¤ÇÇÔ¤ì¡¢¥·¡¼¥É¹»£²¹»¤¬»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¡£À¾Âç²ñ¤ÏÁá°ðÅÄ¼Â¤¬ºò²Æ£´¶¯¤ÎÌÀÂçÈ¬²¦»Ò¤ò²¼¤·¤¿¡££±£¶Æü¤Ï±«Å·¤ÇÅìÀ¾·×£¶»î¹ç¤¬Ãæ»ß¤ä·ÑÂ³»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££±£·Æü¤ÏÅìÀ¾¤Ç£³¡¢£´²óÀï·×£²£¶»î¹ç¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´ØÅì°ì£´¡Ý£³¼Ç¡¡¼Ç¤¬º£½Õ¤ÎÁªÈ´Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿´ØÅì°ì¤òÁê¼ê¤Ë°ì»þ¤Ï¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤¦¤Ê¤É¡¢·òÆ®¤·¤¿¡£Êá¼ê¤Îµ×ÊÆ¿ò°ô¼ç¾¡Ê£³Ç¯¡Ë¤Ï¥Ô¥ó¥Á¤Ç¥ê¥ê¡¼¥Õ¤·¡¢Åê¤²¤ÆÊá¤Ã¤Æ¤ÎÂç³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡È¬²ó¡¢Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤Æ¤Ê¤ªÆó»à°ì¡¢ÆóÎÝ¡£ÁýÅÄÀëÃË´ÆÆÄ¤È¥¢¥¤¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤Ç¸òÂå¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£¡Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ç¡×¡£¼«¤é¿³È½¤Ë¹ð¤²¡¢ËÉ¶ñ¤ò³°¤·¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Çº¸Èô¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤Æ¾¡¤Á±Û¤·¤òµö¤µ¤º¡£¶å²ó¤âÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£
¡¡¤±¤¬¤ÇÅê¼ê¿Ø¤¬¼êÇö¤Ë¤Ê¤ê¡¢º£½Õ¤«¤éÅêµåÎý½¬¤ò»Ï¤á¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÊá¼ê¤È¤·¤Æ¤âÅðÎÝ¤ò»É¤·¡¢ÂÇ·â¤Ç¤â£²°ÂÂÇ¤Èµ¤¤òÅÇ¤¤¤¿¡£±äÄ¹Àï¤ÇÇÔ¤ì¡¢¶âÀ±¤Þ¤Ç¤¢¤È¾¯¤·¤ËÇ÷¤Ã¤¿¤¬¡Ö¶¯¹ë¹»¤òÅÝ¤½¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç²ù¤·¤¤¡×¤È¿°¤ò¤«¤ó¤À¡£