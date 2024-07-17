¡ÈÁ¥¶¶¥À¡¼¥Ó¡¼¡É»ÔÁ¥¤Î¾¡¤Á¡¡²øÊª2Ç¯À¸¡¦²ÖÅè¤¬2È¯¤ÇºÇ´ó¤ê±ØÆ±¤¸¡Ö¸©Á¥¡×24Ç¯¤Ö¤ê·âÇË
¡¡¡þÂè106²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢ÀéÍÕÂç²ñ3²óÀï¡¡»ÔÁ¥¶¶6¡Ý5Á¥¶¶¡Ê2024Ç¯7·î16Æü¡¡ÀéÍÕ¸©Áí¹ç¡Ë
¡¡Âè106²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢¡Ê8·î7Æü³«Ëë¡¢¹Ã»Ò±à¡Ë¤Î½Ð¾ì¹»¤ò·è¤á¤ëÃÏÊýÂç²ñ¤Ï16Æü¡¢35Âç²ñ¤Ç197»î¹ç¡Ê·ÑÂ³»î¹ç¤ò´Þ¤à¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ÀéÍÕÂç²ñ¤Ç¤Ï»ÔÁ¥¶¶¤¬Á¥¶¶¤Ë6¡½5¤ÇµÕÅ¾¾¡¤Á¡£3ÈÖ¡¦²ÖÅèÂçÏÂÆâÌî¼ê¡Ê2Ç¯¡Ë¤¬¡¢8²ó¤Î·è¾¡ÃÆ¤ò´Þ¤à2ËÜÎÝÂÇ¤Ç4²óÀï¿Ê½Ð¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£ÍèÇ¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È¸õÊä¤Ë¤âµó¤¬¤ë¸µU15ÆüËÜÂåÉ½¤Î²øÊª2Ç¯À¸¤¬¡¢¡ÈÁ¥¶¶¥À¡¼¥Ó¡¼¡É¤Ç¤Î24Ç¯¤Ö¤ê¾¡Íø¤ËÆ³¤¤¤¿¡£
¡¡¶«¤ó¤À¡£ÀÜÀï¤Ë·èÃå¤ò¤Ä¤±¤¿°ìÂÇ¤Ë¡¢´¶¾ð¤¬¤¢¤Õ¤ì½Ð¤¿¡£5¡½5¤Î8²ó1»à¡£º¸Ãæ´Ö¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¡¢¾¡¤Á±Û¤·¤Î¥½¥í¤¬ÃÆ¤ó¤À¡£²ÖÅè¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤ËÌá¤ë¤È¡Ö¤è¤Ã¤·¤ã¡¼¡×¤ÈÍº¶«¤Ó¡£¡Ö¤¢¤Þ¤ê¶«¤ó¤À¤ê¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Æü¤Ï»×¤ï¤ºÀ¼¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£¸ø¼°Àï½éËÜÎÝÂÇ¡£1»î¹ç2ËÜÎÝÂÇ¤â½é¤á¤Æ¤Ç¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ÇÎ®¤ì¤ë´À¤ò¿¡¤¤¤¿¡£
¡¡½é²ó¤Ë4ÅÀ¤òÀèÀ©¤µ¤ì¤¿¡£²ÖÅè¤¬3²ó2»à¤«¤é¸ø¼°Àï½éËÜÎÝÂÇ¤È¤Ê¤ë¥½¥í¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢5²ó¤Þ¤Ç¤Ë1ÅÀ¤º¤Ä¤òÃ¥¤Ã¤Æ°ìÅÙ¤ÏµÕÅ¾¡£¤À¤¬¡¢8²ó¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤ë¶ì¤·¤¤Å¸³«¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢1Ç¯½Õ¤«¤é¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤¹¤ë2Ç¯À¸¤¬¿ÍÀ¸½é¤Î1»î¹ç2È¯¤È¤Ê¤ë·è¾¡ÃÆ¤Ç¾¡Íø¤ËÆ³¤¤¤¿¡£
¡¡Ãæ³Ø3Ç¯»þ¤ËU15ÆüËÜÂåÉ½¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë²øÊª2Ç¯À¸¡£º£½ÕÁªÈ´¤ÇÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿·òÂç¹âºê¤Îº¸ÏÓ¡¦º´Æ£Î¶·î¡Ê2Ç¯¡Ë¤â¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÃç´Ö¤¬¹Ã»Ò±à¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ°Õ¼±¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¡£ÁÇ¿¶¤ê¤Ï1ÆüºÇÄã1000²ó¡£¥¹¥¤¥ó¥°¤ËÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤»þ¤Ï2000²ó¤â¿¶¤Ã¤¿¡£ÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿ÅØÎÏ¤¬2ËÜÎÝÂÇ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀäÂÐ¤ËÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤Àï¤¤¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Áê¼ê¤ÎÁ¥¶¶¤Ï¡¢Æ±¤¸JRÁíÉðÀþ¤ÎÅìÁ¥¶¶±Ø¤¬ºÇ´ó¤ê¤ÇÄ¾Àþµ÷Î¥Ìó600¥á¡¼¥È¥ë¤Î¡È¤ªÎÙ¤µ¤ó¡É¡£»ÔÁ¥¶¶¤¬ËÌ¸ý¡¢Áê¼ê¤ÏÆî¸ý¤ò¼ç¤ËÍøÍÑ¤·¡¢²þ»¥¤ò½Ð¤Æº¸±¦¤ËÊ¬¤«¤ì¤ë¤Î¤¬ÉáÃÊ¤ÎÄ«¤Î¸÷·Ê¤À¡£Éô°÷Æ±»Î¤â¤è¤¯±Ø¤Ç¸«¤«¤±¹ç¤¦¡ÈÁ¥¶¶¥À¡¼¥Ó¡¼¡É¡£²Æ¤ÎÂÐÀï¤Ï12Ç¯3²óÀï°ÊÍè12Ç¯¤Ö¤ê¤ÇÅö»þ¤ÏÇÔ¤ì¤¿¡£¾¡Íø¤Ï00Ç¯°ÊÍè24Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¡¢2¾¡2ÇÔ¤Î¥¿¥¤¡£²ÖÅè¤¬¡ÖÎ®¤ì¤ë¤Èµ¤»ý¤Á¤¬¾å¤¬¤ë¡£Î®¤ì¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È¸À¤¦Ëâ¶Ê¡Ö»ÔÁ¥¥½¥¦¥ë¡×¤âµÕÅ¾¾¡Íø¤ò¸å²¡¤·¤·¤¿¡£
¡¡5Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Î¡¼¥·¡¼¥É¤Ç¡¢22Ç¯°ÊÍè¤ÎÀ»ÃÏ¤òÌÜ»Ø¤¹²Æ¡£¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï¾ï¤ËÄ©Àï¼Ô¡×¤È²ÖÅè¡£¤´¶á½ê¤ÎÆñÅ¨¤òÂà¤±¡¢2Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÄºÅÀ¤ØÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¤¿¡£¡ÊÈ¬ÅÄ¡¡Ä«Âº¡Ë
¡¡¡þ²ÖÅè¡¡ÂçÏÂ¡Ê¤Ï¤Ê¤·¤Þ¡¦¤ä¤Þ¤È¡Ë2007Ç¯¡ÊÊ¿19¡Ë9·î25ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÀéÍÕ»Ô½Ð¿È¤Î16ºÐ¡£¹õÄ¬¾¯Ç¯ÌîµåÉô¤ÇÌîµå¤ò»Ï¤á¡¢Ãæ³Ø»þÂå¤ÏÀéÍÕÀ¾¥·¥Ë¥¢¤Ë½êÂ°¡£3Ç¯»þ¤Ë¤ÏU¡½15ÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì22Ç¯WÇÕ¤Ç4¶¯Æþ¤ê¡£»ÔÁ¥¶¶¤Ç¤Ï1Ç¯½Õ¤«¤é¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¡£1¥á¡¼¥È¥ë78¡¢78¥¥í¡£±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡£
¡¡¢ãÊÐº¹ÃÍ70Ä¶Ì¾Ìç¡¡½ªÈ×ÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤â¢äÀéÍÕ¡¢Åì³ë¾þ¤È¡ÖÀéÍÕ¸øÎ©¸æ»°²È¡×¤È¸Æ¤Ð¤ìÊÐº¹ÃÍ70¤òÄ¶¤¨¤ëÌ¾Ìç¹»¤ÎÁ¥¶¶¤Ï¡¢1ÅÀ¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â½é²ó¤Ë4ÅÀ¤òÀèÀ©¤·¡¢8²ó¤ËÆ±ÅÀ¤È¤¹¤ë¤Ê¤É¿©¤¤²¼¤¬¤ê¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤è¤êÎÏ¤¬¾å¤ÎÁê¼ê¤ËºÇ¸å¤Þ¤ÇÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÌîµå¤Ï¤Ç¤¤¿¡£²ù¤¤¤Ê¤¯½ª¤ï¤ì¤¿¡×¤È°ÂÆ£À²¼ç¾¡Ê3Ç¯¡Ë¤Ï¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£Áê¼ê¤ÎËâ¶Ê¡Ö»ÔÁ¥¥½¥¦¥ë¡×¤ò»þ´Ö¤¬¤¢¤ë»þ¤Ë²»¸»¤òºÆÀ¸¤·¤ÆÄ°¤¤¤ÆÄ©¤ß¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¼«Ê¬¤Ï³Ú¤·¤á¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£