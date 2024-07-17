ºò²Æ½àÍ¥¾¡¤Î²â¥ö±º¡¢ÂåÂÇ¡¦ÂçÀÐ·òÅÍ¤Î¥µ¥è¥Ê¥éµ¾Èô¤Ç¿É¤¯¤â½éÀïÆÍÇË¡Ä¹â¹»Ìîµå°ñ¾ë¸©Âç²ñ
¡¡Âè£±£°£¶²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢°ñ¾ëÂç²ñ¤Ï£±£µ¡¢£±£¶Æü¡¢£²²óÀï·×£±£°»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡ºò²ÆÍ¥¾¡¤ÎÅÚ±ºÆüÂç¤Ï¥³¡¼¥ë¥É¾¡¤Á¡£ºò²Æ½àÍ¥¾¡¤Î²â¥ö±º¤Ï¶å²ó¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¤Ç½éÀï¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
¡¡²â¥ö±º£³¡Ý£²ÂÀÅÄ°ì¡¡ºò²Æ½àÍ¥¾¡¤Î²â¥ö±º¤Ï¶å²ó¡¢ÂåÂÇ¡¦ÂçÀÐ·òÅÍ¡Ê£²Ç¯¡Ë¤Î¥µ¥è¥Ê¥éµ¾Èô¤Ç¿É¤¯¤â½éÀïÆÍÇË¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡È¬²ó¡¢½Õ¤Î¸©Âç²ñ¤Ç¤Ï¥³¡¼¥ë¥É¾¡¤Á¤·¤¿Áê¼ê¤Ë£²¡½£²¤ÈÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤¿¡£¶å²ó¡¢ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤ÎÊÒ¸«Í¥ÂÀÏ¯¡Ê£²Ç¯¡Ë¤ÎÃæÁ°ÂÇ¤äÁê¼ê¤ÎË½Åê¤Ê¤É¤Ç°ì»àËþÎÝ¤È¤¹¤ë¤È¡¢¹â¶¶Í´Æó´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥à¤Ç°ìÈÖ¾¡Éé¶¯¤¤ÃË¡×¤È¤¤¤¦ÂçÀÐ¤òÂåÂÇ¤ËÁ÷¤Ã¤¿¡£ÂçÀÐ¤Ï£²µåÌÜ¤ò¤¤Ã¤Á¤ê±¦Íã¤ËÂÇ¤Á¾å¤²¡¢»î¹ç¤ò·è¤á¤¿¡£ÂçÀÐ¤Ï¡Ö½éÀï¤ÇÉé¤±¤¿¤é¡¢ÎòÂå¤ÎÀèÇÚ¤Ë´é¸þ¤±¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Û¤Ã¤È¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£