¡Ú¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡ÛÅáÍå¥Ê¥Ä¥³¡¡¥ï¡¼¥ë¥É²¦¼Ô¡¦Éñ²Ú¤ò¹óÉ¾¡Ä¼«¤éàÉé¤±¤¿¤éÂç¹¾¸ÍÂâ¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¸òÂåáÍ½¹ð
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡×¤Î¶Ë°¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖÂç¹¾¸ÍÂâ¡×¥ê¡¼¥À¡¼¡¦ÅáÍå¥Ê¥Ä¥³¡Ê£³£³¡Ë¤¬¡¢£²£¸Æü¤Î»¥ËÚÂç²ñ¡Ê¥·¥ã¥È¥ì¡¼¥¼¡¦¥¬¥È¡¼¥¥ó¥°¥À¥à¥µ¥Ã¥Ý¥í¡Ë¤ÇÄ©¤à¥ï¡¼¥ë¥É²¦¼Ô¡¦Éñ²Ú¤ò¹óÉ¾¤À¡£
¡¡ºòÇ¯£±£°·î°ÊÍè¤ÎÆ±²¦ºÂÄ©Àï¤Ë¸þ¤±¡Ö»ä¤Ï¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤¬½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹³¦£±¶¯¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼é¤ê¤¿¤¤¤·¡¢¶È³¦°ì¤Î¥Ò¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤ë¡£¤À¤«¤éº£²ó¤ÎÉñ²Ú¤Ï¡¢»ä¤Î¤¿¤À¤ÎÆ§¤ßÂæ¡×¤È¹ë¸ì¤¹¤ë¡£
¡¡Âç¹¾¸ÍÂâ¤Ï£´·î¤Ë¥¹¥¿¡¼¥é¥¤¥È¡¦¥¥Ã¥É¤òÄÉÊü¤·¡¢¥Æ¥¯¥é¤¬²ÃÆþ¡££¶·î¤Ë¤Ï¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¡¦¥¯¥¨¥¹¥È¡Ê£Ñ£Ñ¡Ë¤«¤é¾åÃ«º»Ìï°Ê³°¤òÄÉÊü¤·¡¢¾ï¤ËÏÃÂê¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¤¤¿¡£ÅáÍå¤Ï¡Ö¥¥Ã¥É¤òÄÉÊü¤·¤¿¤Î¤¬Âè£±¾Ï¡£»ä¤¬ÀÖ¤¤¥Ù¥ë¥È¤ò¼è¤Ã¤Æ¾åÈ¾´ü¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬´°·ë¤¹¤ë¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢²¼È¾´ü¤âÉ¬¤ºÂç¹¾¸ÍÂâ¤¬Ãæ¿´¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÇúÃÆ²¿¸Ä¤«»Å¹þ¤ó¤Ç¤ë¤«¤é¤µ¡×¤ÈÉÔÅ¨¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¡£
¡¡ÃÄÂÎ¤ÎÃæ¿´¤òÃ´¤¦¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢ÌÜ¤Ë¤Ä¤¯¤Î¤¬ºÇ¹âÊö²¦¼Ô¤ÎÏÃÂê¤Î¤Ê¤µ¤À¡£¡Öº£¤Þ¤Ç¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢Éñ²Ú¤Ï²¿¤ÎÈ¯Å¸¤â¤Ê¤¯¤Æ°ìÈÖÃÏÌ£¡£¥Ù¥ë¥È¤ò¼è¤ë¤Þ¤Ç¤Î»Ñ¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Î¿´¤òÆ°¤«¤·¤¿¤È»×¤¦¡£¤Ç¤â¡¢¼è¤Ã¤Æ¤«¤é¤½¤Î´üÂÔÃÍ¤òÄ¶¤¨¤é¤ì¤Æ¤Ê¤¤¡×¡£
¡¡£±£µÆü¤Î¸å³Ú±à¤Ç¤ÏÃë¤Ë¥»¥ó¥À¥¤¥¬¡¼¥ë¥º¡ÊÀç½÷¡Ë¤Ç°ÂÇ¼¥µ¥ª¥ê¤¬´äÅÄÈþ¹á¤ò·âÇË¤·¡¢¥ï¥ó¥À¡¼¡õÀç½÷¥ï¡¼¥ë¥É²¦ºÂ¤ò³ÍÆÀ¡£Ìë¤ÎÉô¤Ç¤ÏÉñ²Ú¤¬¸ÅÁã£Ê£Õ£Ó£Ô¡¡£Ô£Á£Ð¡¡£Ï£Õ£Ô¤Ç¡¢°ðÍÕ¤È¤â¤«¤òÂà¤±¥ï¡¼¥ë¥É²¦ºÂ¤òËÉ±Ò¤·¤¿¡£
¡¡£²Âç²ñ¤ò°ú¤¹ç¤¤¤ËÅáÍå¤Ï¡ÖÉñ²Ú¤Ï¸ÅÁã¤ÇËÉ±Ò¤·¤Æ¡¢°ÂÇ¼¤ÏÀç½÷¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤ÇÀç½÷¤Î¥Ù¥ë¥È¤â»ý¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Åö¤Æ¤Ä¤±¤Î¤è¤¦¤ËÆ±Æü¤Ë²¦ºÂÀï¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï£²´§¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°ÂÇ¼¤À¤È»×¤¦¤·¡¢»î¹ç¤Çº¹¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¤«¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¤½¤¦¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥º¥Ð¥ê»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê²¦¼Ô¤ËÇÔËÌ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¼«¿È¤âÊ¢¤òÀÚ¤ë³Ð¸ç¤À¡£¡Ö¤â¤·¼«Ê¬¤¬º£²óÉé¤±¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢Âç¹¾¸ÍÂâ¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï¸òÂå¤¹¤ë¡£»ä¤â¤½¤³¤Þ¤Ç¤Î¤ä¤Ä¤À¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤À¤«¤é¡×¤È¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÈ¯¸À¤ò·«¤ê½Ð¤·¤Ä¤Ä¡Ö¤À¤«¤é¾¯¤·¤Ç¤âÉñ²Ú¤ËÌýÃÇ¤¬¸«¤¨¤¿¤é¡¢»ä¤Ï¥Ù¥ë¥È¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÉñ²Ú¤¬º£¤Þ¤ÇÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤â¤Î¡Ä¤½¤ì¤Ï¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ê¤Î¤«¡¢Ãç´Ö¤Ê¤Î¤«¡£Á´Éô¤¬¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤«¤â¤Ê¡££¸Ç¯¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤¬Á´¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿£Ñ£Ñ¤ß¤¿¤¤¤Ë¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£»¥ËÚ·èÀï¤ËÉÔ²º¤Ê¶õµ¤¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£