¡Ö¤ß¤ó¤Ê¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡×°¤Éô´ÆÆÄ¤¬¾¡Íø¤Ë¤âÅÜ¤ê¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ê¤Î¤ËÈáÁÔ´¶¤·¤«ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¡×
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í£²¡½£±ºå¿À¡Ê£±£¶Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¾¡Íø¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¶õµ¤¤À¤Ã¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤ÏÅÜ¤ê¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¡£¡Ö¾¡¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤¢¤ó¤Þ¤êµ¤»ý¤ÁÎÉ¤¯¤Ê¤¤¾¡¤Á¤Ê¤Î¤Ç¡£¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥ß¥¹¤¬½Ð¤¿¤ê¡¢¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤¬Á´¤¯¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¡£¸ìµ¤¤ò¶¯¤á¤Æ°ú¤Äù¤á¤ò¿Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆñÅ¨¤ÎºÍÌÚ¤«¤é½é²ó¤Ë£²ÅÀ¤òÀèÀ©¤·¡¢¤Ê¤ª£±»àÆó¡¢»°ÎÝ¤«¤é´ßÅÄ¤¬¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£¤³¤Î²ó·×£³£¸µå¤òÅê¤²¤µ¤»¤¿¤¬¡¢¼¡¤Î£±ÅÀ¤ò¼è¤ì¤º¡¢£³²ó¤Ï£±»àËþÎÝ¤«¤é£¸ÈÖ¡¦ÌçÏÆ¤¬¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ù¥ó¥Á¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤ß¤ó¤Ê¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤Í¡£¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ê¤Î¤ËÈáÁÔ´¶¤·¤«¤³¤Ã¤Á¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥è¡¼¥·¥Ã¡ª¤ß¤¿¤¤¤Î¤¬Á´¤¯¤Ê¤¤¡£ÂÇ¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤½¤Ã¤Á¤Ð¤Ã¤«¤ê¸«¤¨¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¤è¤Í¡£¤Þ¤¢¥Á¥¥ó¤Ê¤À¤±¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤±¤É¡£¤¢¤ó¤Þ¤ê¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¤µ¡£¡Ø²¿¤¬¤Ê¤ó¤Ç¤â¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Î¤â¸«¤¨¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¤è¤Í¡×
¡¡£±ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î£¸²óÌµ»à°ìÎÝ¤Ç¤ÏÌçÏÆ¤¬¥Ð¥ó¥È¤ò£²ÅÙ¥Õ¥¡¥¦¥ë¤Ë¤·¤¿¸å¡¢¥Ò¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¸«Æ¨¤·»°¿¶¡£²ñ¸«¤ÎÅÓÃæ¡¢ÊóÆ»¿Ø¤«¤é¡ÖÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¤·¤ç¡£¤Ò¤É¤¤¥×¥ì¡¼¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤½Ð¤¿¡£¤³¤³¤Ã¤Æ»þ¤Ë³°Ìî¥Õ¥é¥¤¤Î°ì¤Ä¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬¤Ç¤¤Æ¤Ê¤µ¤¹¤®¤¿¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡£¡Ö¤Þ¤¢¡¢¤³¤ì¤Ç¥Ô¥ê¥Ã¤È¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤·¡£²¿¤â¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤Í¡¢¥Ï¥¤¥Ï¥¤¥Ï¥¤¥Ï¥¤¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¤É¤¦¤·¤ç¤¦¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£Â¿¾¯¤Î¸·¤·¤µ¤Ï½Ð¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡×¤È¥«¥Ö¥È¤Î½ï¤òÄù¤á¤¿¡£
¡¡¼éÈ÷¤Ç¤Ï£µ²ó£²»à°ì¡¢ÆóÎÝ¡¢Êá¼ê¡¦´ßÅÄ¤«¤é¤Î¥µ¥¤¥ó¥×¥ì¡¼¤Ç»³ºê°Ë¤¬ÆóÎÝ¤±¤óÀ©¤ÇÆóÎÝÁö¼Ô¡¦Ìî¸ý¤ò¥¢¥¦¥È¤Ë¤¹¤ë¥Ó¥Ã¥°¥×¥ì¡¼¡£¡Ö¥¥·¤¬¤è¤¯¸«¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ê¥¤¥¹¥×¥ì¡¼¡×¤È¤¿¤¿¤¨¤¿¡£¹¶·âÌÌ¤Ë²ÝÂê¤¬½Ð¤¿Ãæ¤Ç£²¡½£±¤Ç¼é¤ê¾¡¤Á¡Ö¤½¤ì¤¬¹¬¤¤¤À¤è¤Í¡£Éé¤±¤Æ¤¿¤éº£Æü¡Ê²ñ¸«¾ì¤Ë¡ËÍè¤Æ¤Ê¤¤¤è¡×¡£¾¡Éé¤Ï£¸¡¢£¹·î¡£Àè¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¤¢¤¨¤Æµ´¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊÊÒ²¬¡¡Í¥ÈÁ¡Ë