£Î£Ù³Æ»Ô¾ì¡¡£´»þÂæ¡¡¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Ï£·£²£·¥É¥ë¹â¡¡¥·¥«¥´Æü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¤Ï£´Ëü£±£µ£²£µ±ß
NY³ô¼°16Æü¡ÊNY»þ´Ö15:19¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö04:19¡Ë
¥À¥¦Ê¿¶Ñ¡¡¡¡¡¡40940.04¡Ê+728.32¡¡+1.81%¡Ë
¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡18479.81¡Ê+7.24¡¡+0.04%¡Ë
CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¡41525¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§+285¡¡+0.69%¡Ë
²¤½£³ô¼°16Æü½ªÃÍ
±ÑFT100¡¡ 8164.90¡Ê-18.06¡¡-0.22%¡Ë
ÆÈDAX¡¡ 18518.03¡Ê-72.86¡¡-0.39%¡Ë
Ê©CAC40¡¡ 7580.03¡Ê-52.68¡¡-0.69%¡Ë
ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê
2Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.440¡Ê-0.017¡Ë
10Ç¯ºÄ¡¡¡¡4.167¡Ê-0.062¡Ë
30Ç¯ºÄ¡¡¡¡4.376¡Ê-0.081¡Ë
´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¡¡¡¡2.268¡Ê-0.009¡Ë
¢¨´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï10Ç¯ºÄ¤Ç»»½Ð
³Æ¹ñ10Ç¯ºÄ
¥É¥¤¥Ä¡¡¡¡2.427¡Ê-0.045¡Ë
±Ñ¡¡¹ñ¡¡¡¡4.049¡Ê-0.052¡Ë
¥«¥Ê¥À¡¡¡¡3.353¡Ê-0.063¡Ë
¹ë¡¡½£¡¡¡¡4.250¡Ê-0.075¡Ë
Æü¡¡ËÜ¡¡¡¡1.021¡Ê-0.001¡Ë
NY¸¶ÌýÀèÊª8 ·î¸Â¡ÊWTI¡Ë
1¥Ð¥ì¥ë¡á80.80¡Ê-1.11¡¡-1.36%¡Ë
NY¶âÀèÊª8 ·î¸Â¡ÊCOMEX)
1¥ª¥ó¥¹¡á2470.50¡Ê+41.60¡¡+1.71%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê¥É¥ë¡Ë
£±¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡á64850.98¡Ê+1071.97¡¡+1.68%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê±ß·ú¡¦»²¹ÍÃÍ¡Ë
£±¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡á10271747¡Ê+169779¡¡+1.68%¡Ë
¢¨±ß¤Ï¥É¥ë±ßÁê¾ì¤«¤é¤Î·×»»ÃÍ
¢¨CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¢¶âÀèÊª¤Ï10Ê¬ÃÙ¤ì
¥À¥¦Ê¿¶Ñ¡¡¡¡¡¡40940.04¡Ê+728.32¡¡+1.81%¡Ë
¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡18479.81¡Ê+7.24¡¡+0.04%¡Ë
CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¡41525¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§+285¡¡+0.69%¡Ë
²¤½£³ô¼°16Æü½ªÃÍ
±ÑFT100¡¡ 8164.90¡Ê-18.06¡¡-0.22%¡Ë
ÆÈDAX¡¡ 18518.03¡Ê-72.86¡¡-0.39%¡Ë
Ê©CAC40¡¡ 7580.03¡Ê-52.68¡¡-0.69%¡Ë
ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê
2Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.440¡Ê-0.017¡Ë
10Ç¯ºÄ¡¡¡¡4.167¡Ê-0.062¡Ë
30Ç¯ºÄ¡¡¡¡4.376¡Ê-0.081¡Ë
´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¡¡¡¡2.268¡Ê-0.009¡Ë
¢¨´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï10Ç¯ºÄ¤Ç»»½Ð
³Æ¹ñ10Ç¯ºÄ
¥É¥¤¥Ä¡¡¡¡2.427¡Ê-0.045¡Ë
±Ñ¡¡¹ñ¡¡¡¡4.049¡Ê-0.052¡Ë
¥«¥Ê¥À¡¡¡¡3.353¡Ê-0.063¡Ë
¹ë¡¡½£¡¡¡¡4.250¡Ê-0.075¡Ë
Æü¡¡ËÜ¡¡¡¡1.021¡Ê-0.001¡Ë
NY¸¶ÌýÀèÊª8 ·î¸Â¡ÊWTI¡Ë
1¥Ð¥ì¥ë¡á80.80¡Ê-1.11¡¡-1.36%¡Ë
NY¶âÀèÊª8 ·î¸Â¡ÊCOMEX)
1¥ª¥ó¥¹¡á2470.50¡Ê+41.60¡¡+1.71%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê¥É¥ë¡Ë
£±¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡á64850.98¡Ê+1071.97¡¡+1.68%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê±ß·ú¡¦»²¹ÍÃÍ¡Ë
£±¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡á10271747¡Ê+169779¡¡+1.68%¡Ë
¢¨±ß¤Ï¥É¥ë±ßÁê¾ì¤«¤é¤Î·×»»ÃÍ
¢¨CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¢¶âÀèÊª¤Ï10Ê¬ÃÙ¤ì