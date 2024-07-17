¡Ö¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¹¤®¤Æ¿´Â¡¤¬ÄË¤¤¡×¡¡¥³¡¼¥È¿¡¤¯»Ò¶¡¤Ë¡Ä´Ú¹ñ½÷À¤Î¿´¤òÅð¤ó¤ÀÃË»Ò¥Ð¥ì¡¼¹â¶¶·ÄÈÁ¤Î¿À¹ÔÆ°
BÂåÉ½¤Î´Ú¹ñ¾·ÂÔ»î¹ç¤Ç»î¹çÃæ¤Î¹ÔÆ°¤¬¥Í¥Ã¥È¤Ç³È»¶
¡¡¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Ï¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼¡Âå¤ÎÆüËÜ¤òÇØÉé¤¦¼ã¼ê¤é¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿BÂåÉ½¤¬´Ú¹ñ¾·ÂÔ»î¹ç¤Ç±óÀ¬Ãæ¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¹â¶¶·ÄÈÁ¤Î¥¤¥±¥á¥ó¤Ö¤ê¤¬¸½ÃÏ¤Ç¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢»î¹çÃæ¤Ë¼è¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤Þ¤Ç¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÊ¨¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡20ºÐ¤Î¹â¶¶¤Ï¾¡Íø¤·¤¿14Æü¤Î´Ú¹ñÀï¤Ë½Ð¾ì¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¥â¥Ç¥ë¤äÇÐÍ¥¤Î¤è¤¦¤ÊÍÆ»Ñ¤¬¤¿¤Ó¤¿¤ÓÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢K-POP¤Î¥¢¥¤¥É¥ëÊ¸²½¤¬º¬¶¯¤¤´Ú¹ñ¤ÇÇ®»ëÀþ¤òÍá¤Ó¤¿¡£SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÁª¼ê¤Ê¤Î!?¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¤è¤¹¤®¡¢¡¢¤³¤Ã¤Á¤ËÊâ¤¤¤Æ¤¯¤ë¤¿¤Ó¤Ë¿´Â¡¤¬ÄË¤¤¡×¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¤Ê¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤â¾å¼ê¤¹¤®¡Ä¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤Î¥ë¥Ã¥¯¥¹¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢»î¹çÃæ¤Î¹ÔÆ°¤Þ¤ÇÏÃÂê¤Ë¡£¤½¤ì¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¾¯Ç¯¤¬¥³¡¼¥È¤ò¿¡¤¤¤Æ¤¤¤ë¾ìÌÌ¡£»Å»ö¤ò½ª¤¨¤¿ÃË¤Î»Ò¤ËÂÐ¤·¡¢¹ø¤òÍî¤È¤·¤ÆÌÜÀþ¤ò²¼¤²¡¢Î¾¼ê¤Î¿Æ»Ø¤òÎ©¤Æ¤Æ¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤Î¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤ò¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÌÏÍÍ¤¬¡Ö¥³¡¼¥È¤ÎÀ¶ÁÝ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ëÃË¤Î»Ò¤Ë¥°¥Ã¥É¥Þ¡¼¥¯¤òÁ÷¤ë·ÄÈÁÁª¼ê¡Ä¡×¤È´Ú¹ñ¤ÎSNS¾å¤ÇÆ°²è¤¬³È»¶¤µ¤ì¡¢¹ñÆâ³°¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡ÖË«¤á¤Æ¤¢¤²¤Æ¤ë²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥±¥¤¥Ï¥ó¤Ï¤¤¤Ä¤âÎéµ·Àµ¤·¤¤¡£ÆÃ¤Ë»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¹â¶¶¤ÏºòÇ¯¤Î¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤Ç¡¢¹ñÆâ³°¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿´üÂÔ¤Î20ºÐ¡£Ë¡Âç3Ç¯À¸¤Ç¡¢º£·î¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¼Ì¿¿½¸¤âÈ¯Çä¤µ¤ì¡¢2028Ç¯¥í¥¹¸ÞÎØ¤Ç´üÂÔ¤µ¤ì¤ë°ïºà¤À¡£¼ÂÎÏ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¿ÍÊÁ¤Ç¤â¥Õ¥¡¥ó¤Î¥Ï¡¼¥È¤ò¤¬¤Ã¤Á¤ê¤ÈÄÏ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë