ME:I¡¢2nd¥·¥ó¥°¥ë¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖHi-Five¡×¤¬¡ÖGalaxy Z Flip6¡×¿·CM¥½¥ó¥°¤Ë¡¡¥×ー¥ë¥µ¥¤¥É¤Ç»£±Æ¤â
¡¡ME:I¤Î2nd¥·¥ó¥°¥ë¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖHi-Five¡×¤¬¡¢7·î17Æü¤è¤ê¸ø³«¤µ¤ì¤ëNTT¥É¥³¥â¡ÖGalaxy Z Flip6¡×¤Î¿·TVCM¡ØGalaxy Z Flip6 with ME:I¡ÙÊÓ¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡ÚÆ°²è¤¢¤ê¡ÛME:I¡¢¥×ー¥ë¥µ¥¤¥É¤Ç»£±Æ¤·¤¿¡ÖGalaxy Z Flip6 with ME:I¡×CM±ÇÁü¡Ë
¡¡ME:I¤ÈNTT¥É¥³¥â¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂè2ÃÆ¤È¤Ê¤ëËÜCM¤Ï¡¢¡ÖGalaxy Z Flip6¡×¤Ç»Ä¤¹ME:I¤Î²ÆµÙ¤ß¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¿¿²Æ¤Î¥×ー¥ë¥µ¥¤¥É¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡²Æ¤é¤·¤µÁ´³«¤Î°áÁõ¤Ç¸½¾ìÆþ¤ê¤·¤¿ME:I¡£Á´°÷Â·¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡ÖClick¡ªME:I¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ©¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Î°§»¢¤ò¤·¤¿¡£»£±Æ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ÇÂÇ¹ç¤»¤ä»£±Æ¤ò¹Ô¤¤¡¢¥á¥¤¥¥ó¥°¥«¥á¥é¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤È¡Ö¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯»£±Æ¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¡～¡×¡Ö¿¿²Æ¤Î»£±Æ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÀ¨¤¯³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¡ÖÆü¾Æ¤±¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥Ð¥Ã¥Á¥êÆü¾Æ¤±»ß¤á¤òÅÉ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É»£±Æ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¾Ð´é¤Ç¥³¥á¥ó¥È¡£¤Þ¤¿¡¢»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤Ë¡ÖGalaxy Z Flip6 with ME:I¡×¤Î¸À¤¤Êý¤ò°ì½ï¤ËÎý½¬¤·¤¿¤ê¡¢»£±ÆÃæ¤Ë¡Ö²Ä°¦¤¤～¡×¤È¤ª¸ß¤¤¤ËË«¤á¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë»Ñ¤«¤é¤Ï¥á¥ó¥ÐーÆ±»Î¤ÎÃç¤ÎÎÉ¤µ¤¬³À´Ö¸«¤¨¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ï¡¢¥êー¥Àー¤ÎMOMONA¤¬ÂåÉ½¤·¤Æ¡ÖÄ¹¤¤´Ö¡¢¤³¤ó¤ÊÁÇÅ¨¤Ê¥»¥Ã¥È¤ÎÃæ¤ÇËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸À¤¦¤ÈÂ¾¤Î¥á¥ó¥Ðー¤âÂ³¤±¤Æ°§»¢¡£¸þÆü°ª¤Î²ÖÂ«¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢´¶¼Õ¤È´ò¤·¤½¤¦¤Ê»Ñ¤òCM¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ìÆ±¤È¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢Âè2ÃÆ¤ÎCM¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¸½¾ì¤Ë¾¯¤·´·¤ì¤¿¤Î¤«¡¢Á°²ó¤è¤ê¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿ME:I¥á¥ó¥Ðー¤¬¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ç¥×ー¥ë¤ËÍ·¤Ó¤ËÍè¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¾Ð´é¤Ç³Ú¤·¤½¤¦¤ÊÍÍ»Ò¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»£±Æ¸å¤Ë¤Ï¡¢CM¤Î¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¢¤ë¡Ö²ÆµÙ¤ß¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡£¡Ö²ÆµÙ¤ß¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤»ö¤ä»×¤¤½Ð¤Ï¡©¤ÈÊ¹¤¯¤È¡Ö¥á¥ó¥ÐーÁ´°÷¤Ç¤ªÌÌ¤òÉÕ¤±¤Æ¤ªº×¤ê¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡ª¡×¡Ö»£±Æ¤Ç³¤¤Ë¹Ô¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ç¤â¡¢¿åÃå¤Ç¥¶¥Ð～¥ó¡ª¤Ã¤È¤ß¤ó¤Ê¤ÇÆþ¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ME:I¥á¥ó¥Ðー¤¬3¤Ä¤Î¥Áー¥à¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¡ÖGalaxy Z Flip6¡×¤Î¥«¥Ðー²èÁü¤Î¥Ç¥³¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¤¡¢¥á¥ó¥ÐーÆ±»Î¤Ç¥Ç¥³¤Ã¤¿ÊÉ»æ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¥ê¥ìー´ë²è¤ò¡¢Web¥àー¥Óー¤È¤·¤Æ¸ø³«¤¹¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë