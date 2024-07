ONE OK ROCK「Delusion:All」(デリュージョナル)が、初週DL数1万1513DLを記録し、7月17日発表の最新「オリコン週間デジタルシングル(単曲)ランキング」(7月22日付)で初登場1位を獲得した。ONE OK ROCKの同ランキング1位獲得は、2021年4月26日付の「Renegades」以来【※】、自身通算2作目。本作は、7月12日に公開された映画『キングダム 大将軍の帰還』の主題歌となっている。

そのほか同ランキングでは、2位にテレビアニメ『しかのこのこのここしたんたん』(TOKYO MX/BS日テレほか)のオープニングテーマ「シカ色デイズ」が、初週DL数8618DLで初登場。続く3位には、GEMN(中島健人・キタニタツヤ)「ファタール − Fatal」が、週間DL数8133DLでランクイン。先週7月15日付に続き2週連続のTOP3入りで、累積DL数は、2万1829DLに。本作は、テレビアニメ『【推しの子】』第2期オープニング主題歌となっている。【※】「Renegades」は2021年4月26日付、5月3日付の2週連続で「オリコン週間デジタルシングル(単曲)ランキング」1位を獲得している。「週間デジタルシングル(単曲)ランキング」は「2017年12月25日付」よりスタート<クレジット:オリコン調べ(2024年7月22日付:集計期間:2024年7月8日〜14日)>