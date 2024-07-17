Mrs. GREEN APPLE¡Ö¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¡×¡¢2½µÏ¢Â³¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¡Ú¥ª¥ê¥³¥ó¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û
¡¡Mrs. GREEN APPLE¡Ö¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¡×¤¬¡¢½µ´ÖºÆÀ¸¿ô1235Ëü6791²ó¤òµÏ¿¤·¡¢7·î17ÆüÈ¯É½¤ÎºÇ¿·¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¡Ê7·î22ÆüÉÕ¡Ë¤Ç¡¢Àè½µ7·î15ÆüÉÕ¤ËÂ³¤¡¢2½µÏ¢Â³1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥ß¥»¥¹¤¬3¿Í¹ç·×18ÊÑ²½¤·¤¿¡Ö¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¡×MV
¡¡½µ´ÖºÆÀ¸¿ô¤Ï¡¢1235Ëü6791²ó¤Ç4·î29ÆüÉÕ¤«¤é13½µÏ¢Â³¤Ç½µ´ÖºÆÀ¸¿ô1000Ëü²óÄ¶¤¨¤òµÏ¿¡£¤³¤ì¤ÏMrs. GREEN APPLE¤Î¼«¸ÊºÇ¹â½µ´ÖºÆÀ¸¿ô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÎßÀÑºÆÀ¸¿ô¤Ï1²¯4572Ëü6287²ó¡£
¡¡ËÜºî¤Ï7·î2Æü¤ËºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤¿¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ØËºµÑ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡Ù¤Î¼çÂê²Î¡£4·î22ÆüÉÕ¡Ö½µ´Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç14°Ì¤Ë½éÅÐ¾ì¡£6·î24ÆüÉÕ¤Ç¼«¿ÈºÇÃ»¤È¤Ê¤ëÅÐ¾ì10½µÌÜ¤Ç¤ÎÎßÀÑºÆÀ¸¿ô1²¯²óÆÍÇË¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö½µ´Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ï¡Ö2018Ç¯12·î24ÆüÉÕ¡×¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È
¡ã¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡§¥ª¥ê¥³¥óÄ´¤Ù¡Ê2024Ç¯7·î22ÆüÉÕ¡§½¸·×´ü´Ö¡§2024Ç¯7·î8Æü¡Á14Æü¡Ë¡ä
¡ÚÆ°²è¡Û¥ß¥»¥¹¤¬3¿Í¹ç·×18ÊÑ²½¤·¤¿¡Ö¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¡×MV
¡¡½µ´ÖºÆÀ¸¿ô¤Ï¡¢1235Ëü6791²ó¤Ç4·î29ÆüÉÕ¤«¤é13½µÏ¢Â³¤Ç½µ´ÖºÆÀ¸¿ô1000Ëü²óÄ¶¤¨¤òµÏ¿¡£¤³¤ì¤ÏMrs. GREEN APPLE¤Î¼«¸ÊºÇ¹â½µ´ÖºÆÀ¸¿ô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÎßÀÑºÆÀ¸¿ô¤Ï1²¯4572Ëü6287²ó¡£
¡Ö½µ´Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ï¡Ö2018Ç¯12·î24ÆüÉÕ¡×¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È
¡ã¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡§¥ª¥ê¥³¥óÄ´¤Ù¡Ê2024Ç¯7·î22ÆüÉÕ¡§½¸·×´ü´Ö¡§2024Ç¯7·î8Æü¡Á14Æü¡Ë¡ä