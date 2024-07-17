¥µ¥Ã¥«¡¼U¡½23ÆüËÜÂåÉ½¤Î¼ç¾¤ÏÆ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ¤Ë·èÄê¡¢Éû¼ç¾¤ÏÀ¾ÈøÎ´Ìð¡õ»³ËÜÍý¿Î¡¡Âç´ä´ÆÆÄ¡Ö´üÂÔ¡×
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼ÃË»Ò¤ÎU¡½23ÆüËÜÂåÉ½¤Ï17Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö18Æü¡Ë¤Ë¸ÞÎØÁ°ºÇ¸å¤Î¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤È¤·¤ÆU¡½23¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½Àï¡Ê¥È¥¥¡¼¥í¡¼¥ó¡Ë¤ËÎ×¤à¡£Á°Æü16Æü¡ÊÆ±17Æü¡Ë¤ÏÄ¾Á°¹ç½ÉÃÏ¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ¶á¹Ù¥Þ¥ë¥â¡¼¥ë¤ÇÁ´ÂÎÎý½¬¤ò¼Â»Ü¡£¤³¤ÎÆü¤Ë¹ñÆâÁÈ9Áª¼ê¤¬¹çÎ®¤·¤ÆÁ´18Áª¼ê¤¬¤½¤í¤¤¡¢Âç´ä¹ä´ÆÆÄ¡Ê52¡Ë¤Ï¼ç¾¤ËMFÆ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ¡Ê22¡á¥·¥ó¥È¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¡Ë¤òÇ¤Ì¿¤·¤¿¡£
¡¡Îý½¬Á°¤Ë¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Âç´ä´ÆÆÄ¤Ï¼ç¾¤ËÆ£ÅÄ¡¢Éû¼ç¾¤ËDFÀ¾ÈøÎ´Ìð¡Ê23¡áCÂçºå¡Ë¤ÈMF»³ËÜÍý¿Î¡Ê22¡á¥·¥ó¥È¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¡Ë¤òÁª¤ó¤À¡£¤¤¤º¤ì¤â¡¢¸ÞÎØºÇ½ªÍ½Áª¤ò·ó¤Í¤¿U¡½23¥¢¥¸¥¢ÇÕ¥«¥¿¡¼¥ëÂç²ñ¤Ç¤âÆ±¤¸Ìò³ä¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò¤±¤ó°ú¡£¤³¤ÎÀ¤Âå¤ÇÎ×¤àºÇ¸å¤ÎÂç²ñ¤Ø¡¢»Ø´ø´±¤ÏºÆ¤Ó3¿Í¤ËÂ÷¤·¤¿¡£
¡¡Âç´ä´ÆÆÄ¤ÏÎý½¬¸å¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡Ö¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¢Éû¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤¤¤¦¸ª½ñ¤¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢¡Ê¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ï¡Ë¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¼«¥Á¡¼¥à¤Ç¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ëÁª¼ê¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡Ö¡ÊÂç²ñ´ü´ÖÃæ¤Ë¡Ë¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤³¤êÆÀ¤ëÃæ¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎ©¾ì¤Ç¡¢¤ª¸ß¤¤¤òÂº½Å¤·¹ç¤¦¤³¤È¤¬½ÅÍ×¡×¤È¶¯Ä´¡£Ç¤Ì¿¤·¤¿3¿Í¤Ø¡ÖÁ°²óÆ±ÍÍ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£