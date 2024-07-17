¥¹¥¤¡¼¥È¥ë¡¼¥à¤Ç¥Ù¥È¥Ê¥à·Ï¤Î6¿ÍÆÇ»¦¤«?¡¡¥Ð¥ó¥³¥¯¤Î¹âµé¥Û¥Æ¥ë
¡¡¥¿¥¤¤Î¼óÅÔ¥Ð¥ó¥³¥¯Ãæ¿´Éô¤Î¹âµé¥Û¥Æ¥ë¤ÎµÒ¼¼¤Ç16ÆüÍ¼¡¢½ÉÇñµÒ6¿Í¤¬»àË´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡·Ù»¡¤ÏÆÇ»¦¤µ¤ì¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¿¥¤¤Î¼óÅÔ¥Ð¥ó¥³¥¯¤ÎÍÍ»Ò
¡¡¸½¾ì¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ï´Ñ¸÷µÒ¤¬½¸¤Þ¤ë¥¨¥é¥ï¥óÉÀ¡Ê¤Ó¤ç¤¦¡Ë¤Ë¶á¤¤¥Ð¥ó¥³¥¯¶þ»Ø¤ÎÈË²Ú³¹¤Î°ì³Ñ¤Ë¤¢¤ê¡¢¼þÊÕ¤Ë¤ÏÂç·¿¾¦¶È»ÜÀß¤¬½¸ÀÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·Ù»¡Åö¶É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥Ù¥È¥Ê¥à¿Í4¿Í¤È¥Ù¥È¥Ê¥à·ÏÊÆ¹ñ¿Í2¿Í¡£36ºÐ¤«¤é56ºÐ¤ÎÃË½÷3¿Í¤º¤Ä¤À¤Ã¤¿¡£°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Û¥Æ¥ë5³¬¤Î¥¹¥¤¡¼¥È¥ë¡¼¥à¤Ç¡¢¥ë¡¼¥à¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÇÃíÊ¸¤·¤¿ÎÁÍý¤Ë¼ê¤òÉÕ¤±¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢Ï»¤Ä¤Î¥Æ¥£¡¼¥«¥Ã¥×¤Ç±ÕÂÎ¤ò°û¤ß´³¤·¤¿·ÁÀ×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡½ÐÈ¯Í½Äê¤ÎÆ±ÆüÃë¤Þ¤Ç¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢¥Û¥Æ¥ëÂ¦¤¬Ä´¤Ù¡¢°äÂÎ¤òÈ¯¸«¤·¤¿¡£¼¼Æâ¤ËÁè¤Ã¤¿·ÁÀ×¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢6¿Í¤Î¤¦¤Á2¿Í¤Ï¼¼³°¤ËÆ¨¤ì¤è¤¦¤È¤·¤¿¾õÂÖ¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£»à¸åÌó1Æü¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ËÍ½Ìó¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÊÌ¤Î¥Ù¥È¥Ê¥à¿Í1¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤Ïµ¾À·¼Ô¤é¤È´Ø·¸¤¬¤¢¤ê¡¢»ö¾ð¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¡¢¹ÔÊý¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´Ñ¸÷Î©¹ñ¥¿¥¤¤ÎÃæ¿õÉô¤Çµ¯¤¤¿»ö·ï¤ò½Å¤¯¤ß¤¿¥»¥¿¡¼¼óÁê¤ÏÆ±ÆüÌë¡¢¸½¾ì¤ò»ë»¡¡£´Ñ¸÷µÒ¤ä»ÔÌ±¤Ëº®Íð¤¬À¸¤¸¤Ê¤¤¤è¤¦´Ø·¸Åö¶É¤Ë»Ø¼¨¤·¤¿¡£¡Ê¥Ð¥ó¥³¥¯¡áÉðÀÐ±Ñ»ËÏº¡Ë