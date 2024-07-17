¥í¥·¥¢¤ÈÊÆ±Ñ¡¢¹ñÏ¢°ÂÊÝÍý¤ÇÈóÆñ¤Î±þ½·¡¡µµÎöÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë
Michelle Nichols
[¹ñÏ¢ £±£¶Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥í¥·¥¢¤Î¥é¥Ö¥í¥Õ³°Áê¤Ï£±£¶Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿¹ñÏ¢°ÂÁ´ÊÝ¾ãÍý»ö²ñ¤Ç¡¢ÊÆ¹ñ¤ÏÆ±ÌÁ¹ñ¤Ë¡ÖÌµ¾ò·ï¤ÎÉþ½¾¡×¤òÍ×µá¤·¡¢Â¿¹ñ´Ö¼çµÁ¤ò¶¼¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈóÆñ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·ÊÆ±Ñ¤Î¹ñÏ¢Âç»È¤ÏÈ¿È¯¤·¡¢¥í¥·¥¢¤È¤ÎµµÎö¤¬²þ¤á¤ÆÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥í¥·¥¢¤Ï£··î¤Î°ÂÊÝÍý¤ÎµÄÄ¹¹ñ¤Ç¡¢¥é¥Ö¥í¥Õ³°Áê¤¬¤³¤ÎÆü¤Î²ñ¹ç¤ÎµÄÄ¹¤òÌ³¤á¤¿¡£¥é¥Ö¥í¥Õ»á¤Ï¡ÖÀ¾Â¦½ô¹ñ¤Ï¼«¹ñ¤ÎÇÆ¸¢¤ËÂÐ¤¹¤ëÄ©Àï¤È¸«¤Ê¤¹ÆÈ¼«¤ÎÀ¯ºö¤ò»ý¤Ä¥í¥·¥¢¡¢Ãæ¹ñ¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¹ñ¡¹¤òÉõ¤¸¹þ¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢À¤³¦¥·¥¹¥Æ¥à¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë²òÂÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£ÊÆ¹ñ¤ÏÆ±ÌÁ¹ñ¤ËÉþ½¾¤òÍ×µá¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¡¢¡ÖÂ¿¹ñ´Ö¼çµÁ¤È¹ñºÝË¡¤ËÂÐ¤¹¤ëÄ¾ÀÜÅª¤Ê¶¼°Ò¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·ÊÆ¹ñ¤Î¥È¡¼¥Þ¥¹¥°¥ê¡¼¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¹ñÏ¢Âç»È¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤Ï¹ñºÝÊ¿ÏÂ¤ä°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ê¤É¤ÎÌäÂê¤ò¿¿·õ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¥í¥·¥¢¤¬£²£°£²£²Ç¯£²·î¤Ë³«»Ï¤·¤¿¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÁ´ÌÌ¿¯¹¶¤òÈóÆñ¡£±Ñ¹ñ¤Î¥¦¥Ã¥É¥ï¡¼¥É¹ñÏ¢Âç»È¤â¡¢¥í¥·¥¢¤Ï¡Ö¹ñÏ¢·û¾Ï¤Ë°ãÈ¿¤·¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÌ±´Ö¿Í¤òÁÈ¿¥Åª¤ËÇú·â¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈóÆñ¤·¤¿¡£