£Î£Ù³Æ»Ô¾ì¡¡£²»þÂæ¡¡¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Ï£µ£¸£²¥É¥ë¹â¡¡¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¤â¥Þ¥¤¥Ê¥¹·÷¤Ç¤Î¿ä°Ü
NY³ô¼°16Æü¡ÊNY»þ´Ö13:17¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö02:17¡Ë
¥À¥¦Ê¿¶Ñ¡¡¡¡¡¡40794.26¡Ê+582.54¡¡+1.46%¡Ë
¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡18431.67¡Ê-40.90¡¡-0.22%¡Ë
CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¡41400¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§+160¡¡+0.39%¡Ë
²¤½£³ô¼°16Æü½ªÃÍ
±ÑFT100¡¡ 8164.90¡Ê-18.06¡¡-0.22%¡Ë
ÆÈDAX¡¡ 18518.03¡Ê-72.86¡¡-0.39%¡Ë
Ê©CAC40¡¡ 7580.03¡Ê-52.68¡¡-0.69%¡Ë
ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê
2Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.461¡Ê+0.004¡Ë
10Ç¯ºÄ¡¡¡¡4.183¡Ê-0.047¡Ë
30Ç¯ºÄ¡¡¡¡4.390¡Ê-0.067¡Ë
´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¡¡¡¡2.283¡Ê+0.006¡Ë
¢¨´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï10Ç¯ºÄ¤Ç»»½Ð
³Æ¹ñ10Ç¯ºÄ
¥É¥¤¥Ä¡¡¡¡2.427¡Ê-0.045¡Ë
±Ñ¡¡¹ñ¡¡¡¡4.049¡Ê-0.052¡Ë
¥«¥Ê¥À¡¡¡¡3.363¡Ê-0.053¡Ë
¹ë¡¡½£¡¡¡¡4.250¡Ê-0.075¡Ë
Æü¡¡ËÜ¡¡¡¡1.021¡Ê-0.036¡Ë
NY¸¶ÌýÀèÊª8 ·î¸Â¡ÊWTI¡Ë
1¥Ð¥ì¥ë¡á80.92¡Ê-0.99¡¡-1.21%¡Ë
NY¶âÀèÊª8 ·î¸Â¡ÊCOMEX)
1¥ª¥ó¥¹¡á2464.50¡Ê+35.60¡¡+1.47%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê¥É¥ë¡Ë
£±¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡á64350.00¡Ê+570.99¡¡+0.90%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê±ß·ú¡¦»²¹ÍÃÍ¡Ë
£±¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡á10199475¡Ê+90496¡¡+0.90%¡Ë
¢¨±ß¤Ï¥É¥ë±ßÁê¾ì¤«¤é¤Î·×»»ÃÍ
¢¨CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¢¶âÀèÊª¤Ï10Ê¬ÃÙ¤ì
¥À¥¦Ê¿¶Ñ¡¡¡¡¡¡40794.26¡Ê+582.54¡¡+1.46%¡Ë
¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡18431.67¡Ê-40.90¡¡-0.22%¡Ë
CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¡41400¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§+160¡¡+0.39%¡Ë
²¤½£³ô¼°16Æü½ªÃÍ
±ÑFT100¡¡ 8164.90¡Ê-18.06¡¡-0.22%¡Ë
ÆÈDAX¡¡ 18518.03¡Ê-72.86¡¡-0.39%¡Ë
Ê©CAC40¡¡ 7580.03¡Ê-52.68¡¡-0.69%¡Ë
ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê
2Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.461¡Ê+0.004¡Ë
10Ç¯ºÄ¡¡¡¡4.183¡Ê-0.047¡Ë
30Ç¯ºÄ¡¡¡¡4.390¡Ê-0.067¡Ë
´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¡¡¡¡2.283¡Ê+0.006¡Ë
¢¨´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï10Ç¯ºÄ¤Ç»»½Ð
³Æ¹ñ10Ç¯ºÄ
¥É¥¤¥Ä¡¡¡¡2.427¡Ê-0.045¡Ë
±Ñ¡¡¹ñ¡¡¡¡4.049¡Ê-0.052¡Ë
¥«¥Ê¥À¡¡¡¡3.363¡Ê-0.053¡Ë
¹ë¡¡½£¡¡¡¡4.250¡Ê-0.075¡Ë
Æü¡¡ËÜ¡¡¡¡1.021¡Ê-0.036¡Ë
NY¸¶ÌýÀèÊª8 ·î¸Â¡ÊWTI¡Ë
1¥Ð¥ì¥ë¡á80.92¡Ê-0.99¡¡-1.21%¡Ë
NY¶âÀèÊª8 ·î¸Â¡ÊCOMEX)
1¥ª¥ó¥¹¡á2464.50¡Ê+35.60¡¡+1.47%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê¥É¥ë¡Ë
£±¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡á64350.00¡Ê+570.99¡¡+0.90%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê±ß·ú¡¦»²¹ÍÃÍ¡Ë
£±¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡á10199475¡Ê+90496¡¡+0.90%¡Ë
¢¨±ß¤Ï¥É¥ë±ßÁê¾ì¤«¤é¤Î·×»»ÃÍ
¢¨CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¢¶âÀèÊª¤Ï10Ê¬ÃÙ¤ì