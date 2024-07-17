¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«¡Ö½Ð¤¿¤¤¡×¡¡28Ç¯ÃÏ¸µ¥í¥¹¸ÞÎØ¡¡Ìîµå³¦¤ÎÌ¤Íè¤Î¤¿¤á¡ÖÂç»ö¤Ê¤³¤È¡×
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê30¡Ë¤Ï16Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö17Æü¸áÁ°9»þ³«»Ï¡Ë¡¢¥°¥í¡¼¥Ö¥é¥¤¥Õ¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Àï¤Ë¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¡Ö2ÈÖ¡¦DH¡×¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ë¡£¹±Îã¤ÎÁ°Æü²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢Ìîµå¤¬2Âç²ñ¤Ö¤ê¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë28Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤Ø¤Î½Ð¾ì°ÕÍß¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¥É·³¤È10Ç¯·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢ÃÏ¸µ³«ºÅ¤È¤Ê¤ëÂçÉñÂæ¡£Ìîµå³¦¤ÎÌ¤Íè¤Ø¸þ¤±¤Æ¡¢ÁÇÄ¾¤Ê»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ³«ËëÄ¾Á°¤ËÂçÃ«¤ÏÀ¤³¦¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Îº×Åµ¤Ø»×¤¤¤ò¤Ï¤»¤¿¡£º¸Íã¼ÇÀ¸¾å¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¹±Îã¤Îµå±ãÁ°Æü²ñ¸«¡£Ìîµå¤¬2Âç²ñ¤Ö¤ê¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë4Ç¯¸å¤Î28Ç¯¥í¥¹¸ÞÎØ¤Ø¤Î¼ÁÌä¤¬Èô¤Ö¤È¡¢ÌÂ¤¤¤Ê¤¯¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö½Ð¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ë¡£¸ÞÎØ¤ÏÆÃÊÌ¡£ÉáÃÊÌîµå¤ò¸«¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤â¸«¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤ë¡£Ìîµå³¦¤Ë¤âÂç»ö¤Ê¤³¤È¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤â½Ð¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ë¡×
¡¡º£¤ä¡ÖÀ¤³¦¤ÎÌîµå³¦¤Î´é¡×¤Ç¤â¤¢¤ëÂçÃ«¤ÎÈ¯¸À¤Ï¡¢Âç¥ê¡¼¥°µ¡¹½¡ÊMLB¡Ë¤âÌµ»ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÀèÈ¯Åê¼ê¤¬¹ßÈÄ¸å¤ËDH¤È¤·¤ÆÂÇÀÊ¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤é¤ì¤ë¡ÖÂçÃ«¥ë¡¼¥ë¡×¤ä¡¢¡ÖÆóÅáÎ®Áª¼ê¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÅÐÏ¿¤Ê¤É¡¢MLB¤Ë¿ô¡¹¤ÎÊÑ³×¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¿¡£¥í¥¹¸ÞÎØ¤Ï28Ç¯7·î14¡Á30Æü¤Ë³«ºÅÍ½Äê¡£ÂçÃ«¤Ï34ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£²áµî¥á¥¸¥ã¡¼26¿ÍÏÈ¤ÎÁª¼ê¤¬¡¢¸ø¼°Àï¤ÈÆüÄø¤¬½Å¤Ê¤ë¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤Î»²²Ã¤Ê¤é¸ø¼°ÀïÃæÃÇ¤Ê¤É¤ÎÁ¼ÃÖ¤¬É¬Í×¤Ç¡¢¥í¥Ö¡¦¥Þ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥É¡¦¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥Ê¡¼¤âº£Ç¯2·î¤Ë²áÌ©ÆüÄø¤òÍýÍ³¤ËÂç¥ê¡¼¥¬¡¼¤ÎÇÉ¸¯¤Ë²ûµ¿Åª¤Ê¸«Êý¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¼«¿È¤âÊÆ¹ñÂåÉ½¤Ç¤Î½Ð¾ì¤òÇ®Ë¾¤¹¤ëMVP2ÅÙ¤Î¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡¦¥Ï¡¼¥Ñ¡¼¤Ï¡Ö¡ÊÂçÃ«¤ÎÀ¼¤Ï¡Ë¸å²¡¤·¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿¡£¤«¤Í¤Æ¡ÖWBC¤È¤Ï°ã¤¦¡£¸ÞÎØ¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤ÎÌ´¡£NHL¤ò¸«½¬¤¤¥ê¡¼¥°¤òÃæÃÇ¤·¤ÆÁª¼ê¤òÁ÷¤ë¤Ù¤¤À¡×¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸¤â¡Ö¸ÞÎØ¤ÇÊÆ¹ñÂåÉ½¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤Î¤Ï¤º¤Ã¤ÈÌ´¤À¤Ã¤¿¡£Ìîµå¤ò¸ÞÎØ¶¥µ»¤ËÌá¤¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤·¡¢MLB¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤³¤È¡×¤È»¿Æ±¤·¤¿¡£ÂçÃ«¤Ï¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥Ê¡¼¤È¤Î²ñÃÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÌä¤ï¤ì¡Ö¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£²ñ¤¦ÉÑÅÙ¤¬Â¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢´ÊÃ±¤ËÏÃ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¿µ½Å¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Ìîµå¤ÏÊÆ¹ñ¤Ç¤â¿Íµ¤¤ä¶¥µ»¿Í¸ý¤ÎÄãÌÂ¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤ÇMLB¤Ï³¤³°¤Ç¸ø¼°Àï¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¹ñºÝ²½¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¿¡£¥í¥¹¸ÞÎØ¤Ï96Ç¯¥¢¥È¥é¥ó¥¿°ÊÍè¡¢32Ç¯¤Ö¤ê¤Î²Æµ¨¸ÞÎØ¤ÎÊÆ¹ñ³«ºÅ¡£Âç¥ê¡¼¥¬¡¼¤¬»²²Ã¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢ÊÆ¹ñÂåÉ½¤Ï¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥à¡×¤¬·ëÀ®¤µ¤ì¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤âWBCÆ±ÍÍ¤ËÂçÃ«¤é¥á¥¸¥ã¡¼Áª¼ê¤ò´Þ¤á¤¿ºÇ¶¯¥Á¡¼¥à¤ÎÊÔÀ®¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Á°È¾Àï¤Ï¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Î29ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢4Ç¯Ï¢Â³¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤ÇÁª½Ð¤µ¤ì¤¿µå±ã¤Ç¤Ï¡Ö2ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤¹¤ë¡£ÆüËÜÁª¼ê½é¤Îºô±Û¤¨¥¢¡¼¥Á¤Î´üÂÔ¤Ï¹â¤¤¡£Áê¼êÀèÈ¯¤Ï21Ç¯¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ±¦ÏÓ¤Î¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¡¦¥Ð¡¼¥ó¥º¡£ºòÇ¯¤Ï½é¥¢¡¼¥Á¤Ø¤Î°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¤Ç¤¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤·¤Ã¤«¤ê½àÈ÷¤·¤ÆÈ¯´ø¤·¤¿¤¤¡×¤È¼«Á³ÂÎ¤ÇÎ×¤à¡£¸ÞÎØ¤Ø¤Î»×¤¤¤â¡¢µå±ã¤Ç¤Î³èÌö¤â¡¢Á´¤Æ¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î¤¿¤á¤Ç¤¢¤ê¡¢Ìîµå³¦¤Î¤¿¤á¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ê»×¤¤¤ò¶»¤Ë¡¢¤Þ¤º¤ÏÌ´ÉñÂæ¤ÇÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤¹¡£¡ÊÌø¸¶¡¡Ä¾Ç·¡Ë