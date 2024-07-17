ÂçÃ«¤Î½õ¸À¸ú¤¤¤¿¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÆ±Î½T¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬ËÜÎÝÂÇ¶¥ÁèV¡ÖÀ¨¤¯¹¬¤»¡×
¡¡Æ±Î½¤ÎÂçÃ«¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¶»¤Ë¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎT¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ç¸«»öÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¥É·³Àª¤Ç¤Ï½éÀ©ÇÆ¤Ç¡¢¾Þ¶â100Ëü¥É¥ë¡ÊÌó1²¯5900Ëü±ß¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿31ºÐ¤Ï¡ÖÀ¨¤¯¹¬¤»¡×¤ÈËþÌÌ¤Ë¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤ÏÂçÃ«¤Ë¼¡¤°¥Á¡¼¥à2°Ì¤Î19ËÜÎÝÂÇ¡£1²óÀï¤Ï4°Ì¤ÇÆÍÇË¤·¡¢½à·è¾¡¤Ç¤Ï¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡¦¥Ü¡¼¥à¤Ë±äÄ¹Àï¤ÎËö¤Ë1ËÜº¹¤Ç¾¡Íø¡£·è¾¡¤Ï14ËÜ¤Î¥¢¡¼¥Á¤Ç¡¢13ËÜ¤Î¥í¥¤¥ä¥ë¥º¡¦¥¦¥£¥Ã¥È¤Ë¶¥¤ê¾¡¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Æ¥ª¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿ÂçÃ«¤«¤é¤Ï¡¢1²óÀï¤ÎÅÓÃæ¤Ë¡Ö¶¯°ú¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢º¸Ãæ´ÖÊý¸þ¤ËÂÇ¤Ä¤è¤¦¤Ë¡×¤È½õ¸À¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£3¥é¥¦¥ó¥É¤Ç·×49ËÜ¤Îºô±Û¤¨¤òÊü¤Á¡Ö¤È¤Æ¤â¤¤¤¤µ¤Ê¬¤À¡×¤È´¿´î¤Ë¿»¤Ã¤¿¡£