¾¾ËÜ·Ù»¡½ð

¼Ì¿¿³ÈÂç

16Æü¡¢¾¾ËÜ»ÔÆþ»³ÊÕ¤Î»³ÎÓ¤Ç¥­¥Î¥³ºÎ¤ê¤Î¤¿¤á¤ËÆþ¤Ã¤¿¶á¤¯¤Ë½»¤à33ºÐ¤Î²ñ¼Ò°÷¤ÎÃËÀ­¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÃËÀ­¤Ï16ÆüÄ«¡¢²ÈÂ²¤Ë¡Ö»³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤«¤é»³ÎÓ¤ËÆþ¤ê¡¢¸á¸å2»þ¤´¤í²ÈÂ²¤Ë·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Ç¡Ö¤³¤ì¤Çµ¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÏ¢Íí¤ò¤·¤¿¤â¤Î¤Îµ¢Âð¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¸á¸å7»þ¤´¤í¡¢²ÈÂ²¤¬·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤·¤Þ¤·¤¿¡£

Æþ»³¸ý¤Î¶á¤¯¤Ç¤ÏÃËÀ­¤Î¼Ö¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ÃËÀ­¤Ï·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ò½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¾õÂÖ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

·Ù»¡¤Ï16ÆüÌë¤ËÁÜº÷¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬ÃËÀ­¤ÏÈ¯¸«¤µ¤ì¤º¡¢17Æü¸áÁ°5»þÈ¾¤«¤é¾ÃËÉÃÄ¤Ê¤É¤ÈÁÜº÷¤òºÆ³«¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£