5Àé²¯±ß¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê»Ù±ç¤Ø¡¡ÆüËÜ¤¬Ç¯Æâ¼Â»Ü¤ÇºÇ½ªÄ´À°
¡¡¡Ú¥Ó¥é¥µ¥ó¥¸¥ç¥Ð¥ó¥Ë¡¢¥Ö¥ê¥å¥Ã¥»¥ë¶¦Æ±¡ÛÀè¿Ê7¥«¹ñ¡ÊG7¡Ë¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¥í¥·¥¢¤ÎÅà·ë»ñ»º¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê»Ù±ç¤Ç¡¢ÆüËÜ¤¬33²¯¥É¥ë¡ÊÌó5200²¯±ß¡Ë¤òµò½Ð¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇºÇ½ªÄ´À°¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬16Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£Áí³Û500²¯¥É¥ëµ¬ÌÏ¤Î»Ù±ç¤Î6¡ó¶¯¤ËÅö¤¿¤ë¡£Ç¯Æâ¤Î»Ù±ç¼Â»Ü¤Ë¸þ¤±¤ÆµÍ¤á¤ÎÀ©ÅÙÀß·×¤òµÞ¤°¡£³°¸ò¶Ú¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡º£·î²¼½Ü¤Ë¥Ö¥é¥¸¥ë¡¦¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í¤Ç³«¤¯20¥«¹ñ¡¦ÃÏ°è¡ÊG20¡ËºâÌ³Áê¡¦Ãæ±û¶ä¹ÔÁíºÛ²ñµÄ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆG7¤Ç¶¨µÄ¤·¡¢Âç¶Ú¹ç°Õ¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£¥í¥·¥¢¤ÎÅà·ë»ñ»º¤ò»È¤Ã¤¿°ÛÎã¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤¬¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤ÆÁ°¿Ê¤¹¤ë¡£
¡¡¥í¥·¥¢¤ÎÅà·ë»ñ»º³èÍÑ¤Ë¸þ¤±¤Æ¼çÆ³Åª¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¿ÊÆ¹ñ¤È²¤½£Ï¢¹ç¡ÊEU¡Ë¤¬500²¯¥É¥ë¤Î¤¦¤Á200²¯¥É¥ë¤º¤Äµò½Ð¤¹¤ë¡£»Ä¤ë100²¯¥É¥ë¤òÆüËÜ¤È±Ñ¹ñ¡¢¥«¥Ê¥À¤Î3¥«¹ñ¤ÇÊ¬Ã´¤¹¤ë¡£
¡¡G7¤Ï¥í¥·¥¢¤Î¿¯¹¶¤ò¼õ¤±¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ø¤Î»Ù±ç¶â¤òÍ»»ñ¤Î·Á¤È¤·¡¢¥í¥·¥¢¤ÎÅà·ë»ñ»º¤«¤éÀ¸¤¸¤ë±¿ÍÑ±×¤òÊÖºÑ¤Ë½¼¤Æ¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡£