¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÇÆüËÜ¤ÈÂÐÀï¤Î¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¡¢¥Ö¥é¥¤¥È¥óÇØÈÖ¹æ¡Ö10¡×¤òÄÉ²Ã¾·½¸¡¡Åö½é¤ÎÈ¯É½¤«¤é3¿ÍÊÑ¹¹
¡¡¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯2024¡Ê¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¡Ë¤ÎÃË»Ò¥µ¥Ã¥«¡¼¡¦¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸½éÀï¤ÇU¡Ý23ÆüËÜÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤¹¤ëU¡Ý23¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½¤¬¡¢ºÆ¤ÓËÜÂç²ñ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼ÊÑ¹¹¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡U¡Ý23ÆüËÜÂåÉ½¡¢U¡Ý23¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÂåÉ½¡¢U¡Ý23¥Þ¥êÂåÉ½¤ÈÆ±ÁÈ¤Î¥°¥ë¡¼¥×D¤ËÆþ¤Ã¤¿U¡Ý23¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½¤Ï¡¢º£·î3Æü¤Ë¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ËÎ×¤à¥á¥ó¥Ð¡¼18Ì¾¤òÈ¯É½¡£¤·¤«¤·¡¢È¯É½¸å¤ËÀµ¼é¸î¿ÀGK¥¢¥ó¥Ø¥ë¡¦¥´¥ó¥µ¥ì¥¹¡Ê¥ê¥Ù¥ë¥¿¡Ë¤¬º¸¤Ò¤¶¤òÉé½ý¡£¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤1Éô¤Î¥»¥í¡¦¥Ý¥ë¥Æ¡¼¥Ë¥ç¤«¤é¥Ö¥é¥¸¥ë1Éô¤Î¥¯¥ë¥¼¥¤¥í¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿MF¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ä¥£¥ª¡¦¥Ú¥é¥ë¥¿¤¬¡¢10Æü¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¶ÚÆù¥È¥é¥Ö¥ë¤¬È¯³Ð¤·¡¢Æ±Æü¡¢¥¯¥ë¥¼¥¤¥í¤¬Æ±Áª¼ê¤ò¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ØÇÉ¸¯¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤òÀµ¼°¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢U¡Ý23¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½¤Î¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥Ï¥é¡¦¥µ¥®¥¨¥ë´ÆÆÄ¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÊÑ¹¹¤ò·èÃÇ¤¹¤ë¡£¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¨¥¤¥¸ÏÈ¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë1Éô¤Î¥Ü¥¿¥Õ¥©¥´¤Ë½êÂ°¤¹¤ë36ºÐGK¥¬¥Æ¥£¡¼¥È¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤È¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼·Ð¸³¤¬¤¢¤ë32ºÐDF¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¡¦¥Ð¥ë¥Ö¥¨¥Ê¡Ê¥Ç¥£¥Ê¥â¡¦¥â¥¹¥¯¥ï¡¿¥í¥·¥¢¡Ë¤ò¾·½¸¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢15Æü¤Ë¤Ï»°ãø·°¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë¤ÇÇØÈÖ¹æ10¤òÇØÉé¤¦¡¢20ºÐMF¥Õ¥ê¥ª¡¦¥¨¥ó¥·¥½¤Î¾·½¸µö²Ä¤ò¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤«¤é¼è¤ê¤Ä¤±¡¢¹ñºÝ¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡ÊFIFA¡Ë¤È¹ñºÝ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡ÊIOC¡Ë¤ÎµöÂú¤â¼è¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¥¨¥ó¥·¥½¤òËÜÅÐÏ¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤ØÄÉ²Ã¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥¨¥ó¥·¥½¤Ë¾·½¸µö²Ä¤¬²¼¤ê¤¿¤³¤È¤Ç¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¹ß³Ê¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ê¥·¥ª¥Ê¥ë¡Ê¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¡Ë¤Ë½êÂ°¤¹¤ëMF¥°¥¹¥¿¥Ü¡¦¥«¥Ð¥¸¥§¥í¡£Æ±Áª¼ê¤ÏºÇ½é¤Î¾·½¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª¤Ð¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¨¥¤¥¸¤Î¾·½¸¤Ë¤è¤ê°ìÅÙ¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¹ß³Ê¤·¡¢ºÆ¤Ó¥Ú¥é¥ë¥¿¤ÎÉé½ý¤Ë¤è¤êËÜÂç²ñ¤ÎÅÐÏ¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤ØÊÖ¤êºé¤¯¤¬¡¢¥¨¥ó¥·¥½¤ÎÅÐÏ¿¤ËÈ¼¤¤¡¢¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¹ß³Ê¤¹¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡U¡Ý23ÆüËÜÂåÉ½¡¢U¡Ý23¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÂåÉ½¡¢U¡Ý23¥Þ¥êÂåÉ½¤ÈÆ±ÁÈ¤Î¥°¥ë¡¼¥×D¤ËÆþ¤Ã¤¿U¡Ý23¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½¤Ï¡¢º£·î3Æü¤Ë¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ËÎ×¤à¥á¥ó¥Ð¡¼18Ì¾¤òÈ¯É½¡£¤·¤«¤·¡¢È¯É½¸å¤ËÀµ¼é¸î¿ÀGK¥¢¥ó¥Ø¥ë¡¦¥´¥ó¥µ¥ì¥¹¡Ê¥ê¥Ù¥ë¥¿¡Ë¤¬º¸¤Ò¤¶¤òÉé½ý¡£¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤1Éô¤Î¥»¥í¡¦¥Ý¥ë¥Æ¡¼¥Ë¥ç¤«¤é¥Ö¥é¥¸¥ë1Éô¤Î¥¯¥ë¥¼¥¤¥í¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿MF¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ä¥£¥ª¡¦¥Ú¥é¥ë¥¿¤¬¡¢10Æü¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¶ÚÆù¥È¥é¥Ö¥ë¤¬È¯³Ð¤·¡¢Æ±Æü¡¢¥¯¥ë¥¼¥¤¥í¤¬Æ±Áª¼ê¤ò¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ØÇÉ¸¯¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤òÀµ¼°¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢15Æü¤Ë¤Ï»°ãø·°¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë¤ÇÇØÈÖ¹æ10¤òÇØÉé¤¦¡¢20ºÐMF¥Õ¥ê¥ª¡¦¥¨¥ó¥·¥½¤Î¾·½¸µö²Ä¤ò¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤«¤é¼è¤ê¤Ä¤±¡¢¹ñºÝ¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡ÊFIFA¡Ë¤È¹ñºÝ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡ÊIOC¡Ë¤ÎµöÂú¤â¼è¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¥¨¥ó¥·¥½¤òËÜÅÐÏ¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤ØÄÉ²Ã¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥¨¥ó¥·¥½¤Ë¾·½¸µö²Ä¤¬²¼¤ê¤¿¤³¤È¤Ç¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¹ß³Ê¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ê¥·¥ª¥Ê¥ë¡Ê¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¡Ë¤Ë½êÂ°¤¹¤ëMF¥°¥¹¥¿¥Ü¡¦¥«¥Ð¥¸¥§¥í¡£Æ±Áª¼ê¤ÏºÇ½é¤Î¾·½¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª¤Ð¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¨¥¤¥¸¤Î¾·½¸¤Ë¤è¤ê°ìÅÙ¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¹ß³Ê¤·¡¢ºÆ¤Ó¥Ú¥é¥ë¥¿¤ÎÉé½ý¤Ë¤è¤êËÜÂç²ñ¤ÎÅÐÏ¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤ØÊÖ¤êºé¤¯¤¬¡¢¥¨¥ó¥·¥½¤ÎÅÐÏ¿¤ËÈ¼¤¤¡¢¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¹ß³Ê¤¹¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£