°ì·¿ÅüÇ¢ÉÂ¤Î¸µºå¿À¡¦´äÅÄÌ»á¤¬¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥óÄ©Àï¤Ø¡¡´Ö´²Ê¿¡Ö¥Ê¥á¤¿¤é¥¢¥«¥ó¤Ç¡×
¡¡·Ý¿Í¤Î´Ö´²Ê¿¤È¸µ¥×¥íÌîµå¡¦ºå¿À¤ÇÌîµåÉ¾ÏÀ²È¤Î´äÅÄÌ»á¤¬£±£¶Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÂçºå¥Þ¥é¥½¥ó£²£°£²£µ¡×¡Ê£²£°£²£µÇ¯£²·î£²£´Æü³«ºÅ¡Ë¤Î³µÍ×È¯É½²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤âÂçºå¥Þ¥é¥½¥ó¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë´²Ê¿¤Ï¡ÖµîÇ¯¡Ê£·¡¦£²¥¥í¤òÁö¤ê¡Ë¥´¡¼¥ë¤·¤¿»þ¤Ë¡Ø¡ÊÍèÇ¯¤Ï¡Ë¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¡¢²¶¤Ï¹Ô¤¯¤¾¡Ù¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ò¥¶¤Ë¥Ò¥Ó¤¬Æþ¤ê¤Þ¤·¤Æ¡££²·î£²£´Æü¤Þ¤Ç¤ËÄ¾¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£»Ê²ñ¤ÎÀõ±Û¥´¥¨¤Ë²¿¥¥í¤òÁö¤ë¤«Ê¹¤«¤ì¡¢¡Ö£·¡¦£²¥¥í¡Ê£·£²£°¡á¤Ê¤Ë¤ï¡¢¥Þ¥é¥½¥ó¡¦¥é¥ó¤ÎÉô¡Ë¤Ë·è¤á¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿´äÅÄ»á¤Ï¡ÖËÍ¤Ï°ì·¿ÅüÇ¢ÉÂ¤È¤¤¤¦ÉÂµ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Æ±¤¸ÅüÇ¢ÉÂ¤ÎÃç´Ö¤¬¥Þ¥é¥½¥ó¤ËÄ©Àï¤·¤Æ´°Áö¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢´¶Æ°¤ò³Ð¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Ä¤«ËÍ¤âÁö¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤³¤ó¤Ê¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¡£Àõ±Û¥´¥¨¤Ë²¿¥¥í¤òÁö¤ë¤Î¤«Ê¹¤«¤ì¡¢¡Ö¥Õ¥ë¡Ê¥Þ¥é¥½¥ó¡Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿´²Ê¿¤Ï¡Ö¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¡¢¥Ê¥á¤¿¤é¥¢¥«¥ó¤Ç¡£Áö¤ëÂÎ°ã¤¦¤â¤ó¡£¤Ö¸ü¤¤¤ä¤ó¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ó¤À¤¬¡¢½é¤Î¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥óÄ©Àï¤ËÉÔ°Â¤½¤¦¤Ê´äÅÄ»á¤Ë¡ÖÎý½¬¤È¤«¿©»ö¤â¡ÊÂç»ö¡Ë¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¬¤ó¤Ð¤ì¡£µ¤»ý¤Á¤ä¤Í¡¢¥Û¥ó¥Þ¤Ë¡£°ìÊâ°ìÊâÁ°¤Ë¡ÊÁö¤Ã¤Æ¡Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¥´¡¼¥ë¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¤·¤ó¤É¤¯¤Æ¤âÁ°¤Ë°ìÊâ¡£¤È¤ê¤¢¤¨¤º¤¬¤ó¤Ð¤ì¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Æ¤¤¤¿¡£