ÊÆ£Â£ï£æ£Á¡¢Âè2»ÍÈ¾´ü¤Ï¸º±×¤âÍ½ÁÛ¾å²ó¤ë¡¡£Î£É£É¤ÎÇ¯Æâ²óÉüÁÛÄê
¡Î£±£¶Æü¡¡¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - ÊÆ¶âÍ»Âç¼ê¥Ð¥ó¥¯¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¢¥á¥ê¥«¡Ê£Â£ï£æ£Á¡Ë¤¬£±£¶Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿Âè£²¡¦»ÍÈ¾´ü¡Ê£¶·î£³£°Æü¤Þ¤Ç¡Ë·è»»¤Ï¸º±×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¢¥Ê¥ê¥¹¥ÈÍ½ÁÛ¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£¶âÍø¼ýÆþ¤¬¸º¾¯¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Åê»ñ¶ä¹Ô¶ÈÌ³¤È¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¶ÈÌ³¤¬¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¡¢Âß¤·½Ð¤·¤ÎÍøÂ©¼ýÆþ¤ÈÍÂ¶â¼Ô¤Ë»ÙÊ§¤¦ÍøÂ©¤Îº¹¤Ç¤¢¤ë½ã¶âÍø¼ýÆþ¡Ê£Î£É£É¡Ë¤ÎÂè£´¡¦»ÍÈ¾´ü¸«ÄÌ¤·¤¬»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢³ô²Á¤Ï¸áÁ°¤Î¼è°ú¤Ç£´¡óÄ¶¾å¾º¤·¤¿¡£
¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥â¥¤¥Ë¥Ï¥óºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡Ê£Ã£Å£Ï¡Ë¤ÏÀ¼ÌÀ¤Ç¡ÖÅö¹Ô¤Î¼çÎÏ¤Ç¤¢¤ë¥³¥ó¥·¥å¡¼¥Þ¡¼¥Ð¥ó¥¥ó¥°»ö¶È¤Î¶¯¤µ¤È¼ý±×ÎÏ¤Ï¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Þ¡¼¥±¥Ã¥Ä¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ð¥ó¥¥ó¥°¡¢¥¦¥§¥ë¥¹¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È»ö¶È¤ÎÀ®Ä¹¤È¼ý±×À¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊä´°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
Åê»ñ¶ä¹ÔÉôÌç¤Î¼ê¿ôÎÁ¼ýÆþ¤Ï£²£¹¡óÁý¤Î£±£¶²¯¥É¥ë¡£
¥»¡¼¥ë¥¹¤ª¤è¤Ó¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¼ýÆþ¤Ï£·¡óÁý¤Î£´£·²¯¥É¥ë¡£Á°Ç¯Æ±´üÈæ¤Ç¤ÎÁý²Ã¤Ï£¹»ÍÈ¾´üÏ¢Â³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Âè£²¡¦»ÍÈ¾´ü¤ÎÍø±×¤Ï£·¡ó¸º¤Î£¶£¹²¯¥É¥ë¡Ê£±³ôÅö¤¿¤ê£°¡¥£¸£³¥É¥ë¡Ë¡£»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤Ï£±³ôÅö¤¿¤ê£°¡¥£¸£°¥É¥ë¤À¤Ã¤¿¡£
¥¦¥§¥ë¥¹¡¦¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÉôÌç¤Î¼ýÆþ¤Ï£¶¡óÁý¡£¸ÜµÒ¤Î»ñ»º»Ä¹â¤Ï£±£°¡óÁý¤Î£´Ãû¥É¥ëÄ¶¤È²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
Âè£²¡¦»ÍÈ¾´ü¤Î£Î£É£É¤Ï£³¡ó¸º¤Î£±£³£·²¯¥É¥ë¡£¤¿¤À¡¢£Â£ï£æ£Á¤ÏÇ¯¸åÈ¾¤Î£Î£É£É¤Î²óÉü¤òÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Âè£´¡¦»ÍÈ¾´ü¤Î£Î£É£ÉÍ½ÁÛ¤Ï£±£´£µ²¯¥É¥ë¤È»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤Î£±£´£´²¯¥É¥ë¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£