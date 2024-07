【メタルちゃん】著者:ふみん講談社

岸くんは毎朝必ず、7時32分発のバスに乗る。なぜなら、彼の女神、鉄(くろがね)さんが乗っているから。ある日、あるアクシデントをきっかけに、鉄さんがメタル好きであることを知る。

本作「メタルちゃん」は、2022年7月12日より「コミックDAYS」にて配信されているふみん氏による短編作品。2021年冬のコンテスト、アフタヌーン四季賞2021冬にて準入選を果たしている。

音楽やスポーツなど、自分のイメージとかけ離れているものを好きな時、周りには内緒にしておきたくなる。時には、それをきっかけにいじめられたりするから。だからこそ、同じ趣味を持っている人と出会ったら、その想いも爆発する。

アニソンが好きで、今までメタルなんて聴いたことのない岸くん。鉄さんに近づきたい一心でメタルを聞き始める。全身で音楽を浴びながら、自分らしく音楽を楽しむ鉄さんの姿を見て、どんどん素顔の彼女を知っていく。岸くんと鉄さんとの関係はどうなっていくのか。本当の友達について考えさせられる作品となっている。

【あらすじ】

岸くんは、高嶺の花の鉄(くろがね)さんが密かにメタルを聴いていることを知り「自分もメタル好き」と告白するが、実はメタルを聞いたこともなくて――。

