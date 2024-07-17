¡ÖPlayStation 5 ¡í¸¶¿À¡í ¥®¥Õ¥È¥Ñ¥Ã¥¯¡×¤¬¡¢PS5ÄÌ¾ï¥â¥Ç¥ë¤È²Á³Ê¿ø¤¨ÃÖ¤¤ÇËÜÆü7·î17Æü¤ËÈ¯Çä¡ªPS5¤Ë¡Ö¸¶¿À¥®¥Õ¥È¥Ñ¥Ã¥¯ ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡×¤¬ÉÕ¤¤¤¿¿ôÎÌ¸ÂÄê¾¦ÉÊ
7·î17Æü È¯Çä
²Á³Ê¡§66,980±ß
¡¡¥½¥Ëー¡¦¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡ÊSIE¡Ë¤Ï¡¢¡ÖPlayStation 5 "¸¶¿À" ¥®¥Õ¥È¥Ñ¥Ã¥¯¡×¤òËÜÆü7·î17Æü¤è¤êÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï66,980±ß¡£
¡¡¡ÖPlayStation 5 "¸¶¿À" ¥®¥Õ¥È¥Ñ¥Ã¥¯¤Ï¡¢¥×¥ì¥¤¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó 5ËÜÂÎ¤Ë¡¢¥ªー¥×¥ó¥ïー¥ë¥ÉRPG¡Ö¸¶¿À¡×PS5/PS4ÈÇ¤ÎÆÃÅµ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¾¦ÉÊ¡£Æ±º¤µ¤ì¤ëPS5¤Ï¡¢¾®·¿²½¤ò¼Â¸½¤·¤¿¿·¥â¥Ç¥ë¤ÎPS5¡ÊUltra-HD Blu-ray ¥Ç¥£¥¹¥¯¥É¥é¥¤¥ÖÅëºÜÈÇ¡Ë¤Ç¡¢Ultra HD Blu-ray¥Ç¥£¥¹¥¯¥É¥é¥¤¥Ö¤ÏÃåÃ¦²ÄÇ½¡¢ËÜÂÎÆâÂ¢¤ÎSSD¥¹¥È¥ìー¥¸¤Ï1TB¤È¤Ê¤ë¡£
¡ÖPlayStation 5 "¸¶¿À" ¥®¥Õ¥È¥Ñ¥Ã¥¯¡×
¡ÚÆ±ºÊª¡Û
¡¦PS5¡ß1
¡¦¥Ç¥£¥¹¥¯¥É¥é¥¤¥Ö¡ÊPS5¤ËÁõÃåºÑ¤ß¡Ë¢¨1 ¡ß1
¡¦DualSense ¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥³¥ó¥È¥íー¥éー ¡ß1
¡¦²£ÃÖ¤ÍÑ¥Õ¥Ã¥È ¡ß2
¡¦HDMIR¥±ー¥Ö¥ë ¡ß1
¡¦ÅÅ¸»¥³ー¥É ¡ß1
¡¦USB ¥±ー¥Ö¥ë ¡ß1
¡¦°õºþÊª°ì¼° ¡ß1
¡¦ASTRO's PLAYROOM¡Ê¥×¥ê¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë¥²ー¥à¡Ë¢¨2 ¡ß1
¡¦ÆÃÅµ¡§¸¶¿À¥®¥Õ¥È¥Ñ¥Ã¥¯ ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä ¢¨2 ¢¨3 ¡ß1
¢¨1 ¥Ç¥£¥¹¥¯¥É¥é¥¤¥Ö¤ÈPS5¤Î¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÀÜÂ³¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢¨2 ¥·¥¹¥Æ¥à¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÀÜÂ³¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢¨3 ¤³¤Î¥×¥í¥À¥¯¥È¥³ー¥É¤ÏÆüËÜ¹ñÆâ¸þ¤±¤Ç¤¹¡£¥×¥í¥À¥¯¥È¥³ー¥É¤Î¤´ÍøÍÑ¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤ÎÀÜÂ³´Ä¶¤ÈPlayStation Network¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¥×¥í¥À¥¯¥È¥³ー¥É¤ÎÍ¸ú´ü¸Â¤Ï2026Ç¯6·î30Æü¤Ç¤¹¡£¥×¥í¥À¥¯¥È¥³ー¥É¤Ï1¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Ä¤1²ó¤·¤«ÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÚÆÃÅµ¡Ö¸¶¿À¥®¥Õ¥È¥Ñ¥Ã¥¯ ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡×¤ÎÆâÍÆ¡Û
¡¦¥³¥¹¥Á¥åー¥à°ú¤´¹¤¨¥Á¥±¥Ã¥È
¡¦º×ÅµÌ¾»É¡Öº×Åµ¡¦Ö±À¡×
¡¦¸¶ÀÐ ¡ß800
¡¦Âç±ÑÍº¤Î·Ð¸³ ¡ß10
¡¦¥â¥é ¡ß100,000
Copyright (C) COGNOSPHERE. All Rights Reserved.
(C)Sony Interactive Entertainment Inc. All rights reserved. Design and specifications are subject to change without notice.