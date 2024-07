たまりしょうゆのコクと豚脂や釜炊き豚スープ！イチビキ『ストレート藤一番監修鍋スープ コク旨しょうゆ味』

イチビキは、東海地区を中心に40年以上、変わらぬ味で愛され続けているラーメンチェーン店「藤一番」監修の鍋スープ『ストレート藤一番監修鍋スープ コク旨しょうゆ味』を新発売し、2024年8月20日(火)より全国へ出荷します。

イチビキ『ストレート藤一番監修鍋スープ コク旨しょうゆ味』

内容量 :720g

希望小売価格:428円(税抜)

賞味期間 :2年

発売日 :2024年8月20日(火)

販売期間 :秋冬シーズン

【開発背景】

鍋つゆ市場は、調理の手軽さや各社の豊富なバリエーションにより市場は活性化しています。

その中でも外食店の監修商品については拡大傾向にあり、2023年度は2019年度と比較すると200%以上の伸びとなっています。

そこで東海地区を中心に40年以上、変わらぬ味で愛され続けているラーメンチェーン店「藤一番」の店舗で売上1位である定番メニュー「しょうゆらーめん」の味を再現した鍋つゆ『ストレート藤一番監修鍋スープ コク旨しょうゆ味』を発売することで、鍋つゆ市場の活性化を狙います。

【商品開発者コメント】

店舗で炊いている背脂の風味の再現に苦戦しました。

藤一番さんにご助言いただき、旨みの組み合わせで特徴的な味を出しています。

【商品特徴】

・ラーメンチェーン店「藤一番」監修の鍋スープです。

・たまりしょうゆのコクに豚脂や釜炊き豚スープを加え、シンプルで飽きのこない味を再現されています。

・幅広い世代に人気の定番メニュー「しょうゆらーめん」の味が鍋つゆで楽しめます。

