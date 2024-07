Made in ピエール・エルメのチョコスイーツ、濃厚チョコケーキやカフェ限定ココアフロート

Made in ピエール・エルメ(Made in PIERRE HERMÉ)から、2024年夏に向けたチョコレートスイーツのコレクションが登場。Made in ピエール・エルメ 丸の内などにて発売される。

Made in ピエール・エルメの夏チョコレートスイーツ

Made in ピエール・エルメが2024年夏に贈るのは、冷やして味わいたいチョコレートスイーツのコレクション。チョコレートケーキやパウンドケーキ、チョコレートのアソートといった、ギフトとしても手に取りやすい品々がラインナップする。

濃厚なチョコレートケーキ

まず注目したいのは、濃厚でベーシックなチョコレートケーキ。隠し味として北海道産のこしあんを加えており、滑らかでしっとりとした口あたりを楽しむことができる。

“チョコレート×オレンジ”のパウンドケーキ

チョコレート風味のパウンドケーキには、厳選したオレンジのコンフィを使用。オレンジとビターカカオが組み合わさった上品な味わいに注目だ。

チョコレートのアソートボックス

チョコレートの詰め合わせには、エクアドル産のチョコレートガナッシュをビターチョコレートでコーティングしたものをはじめ、ゴマ入りのプラリネを使用したフレーバーや、ピンクグレープフルーツ風味のガナッシュを使用したフレーバーなどをアソート。5個入りと8個入りの2種類を用意している。

カフェ限定ココアフロートも

また、カフェ限定メニューのココアフロートも登場。甘さ控えめのココアの上に北海道産生乳のバニラソフトクリームをのせた、デザート感覚で楽しめる一品だ。

【詳細】

Made in ピエール・エルメ チョコレートスイーツコレクション〈定番品〉

取扱店舗:Made in ピエール・エルメ全店舗

メニュー:

・「チョコレートケーキ」3,240円

・「チョコレート」5個入り 2,700円/8個入り 4,320円

・「オレンジとチョコレートのパウンドケーキ」1,782円

・「ココアフロート」テイクアウト 918円/イートイン 935円



※「ココアフロート」は、Made in ピエール・エルメ丸の内、グランスタ東京、羽田空港、ルミネ大宮、中部国際空港、ディアモール大阪、福岡空港、那覇空港のみでの取り扱い。

外部サイト