ÉðµïÍ³¼ù¡¢¾°Ìï¤È¤Î¥¬¥Á¥¹¥Ñ¡¼¤Ï¡Ö¼º¤¦¤â¤Î¤¿¤¯¤µ¤ó¡×¤â¡Ö·è¤Þ¤Ã¤¿¤Ê¤é²¡Ç¦¡×¡¡Èæ²ÅÂç¸ã¤È½éËÉ±ÒÀï
¡¡¡Ö¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¦¥À¥Ö¥ëÀ¤³¦¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¡×¡Ê£¹·î£³Æü¡¢ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡£´ÃÄÂÎÅý°ìÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡Ê£³£±¡Ë¡áÂç¶¶¡á¤¬¡¢£×£Â£Ï£²°Ì¤Ç¸µ£É£Â£Æ²¦¼Ô¤Î£Ô£Ê¥É¥Ø¥Ë¡¼¡Ê£³£·¡Ë¡á¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¡á¤ÈËÉ±ÒÀï¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬£±£¶Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç¤Ï¡¢£µ¡¦£¶Åìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤Ç¥¸¥§¡¼¥½¥ó¡¦¥â¥í¥Ë¡¼¡Ê£³£³¡Ë¡á¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡á¤ËÈ½Äê¾¡¤Á¤·¤Æ£×£Â£ÏÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ¤òÃ¥¼è¤·¤¿ÉðµïÍ³¼ù¡Ê£²£¸¡Ë¡áÂç¶¶¡á¤¬¡¢£±°Ì¤Ç¸µ£×£Â£ÃÀ¤³¦¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¤ÎÈæ²ÅÂç¸ã¡Ê£²£¸¡Ë¡á»ÖÀ®¡á¤ÎÄ©Àï¤ò¼õ¤±¤Æ½éËÉ±ÒÀï¤ò¹Ô¤¦¡£
¡¡½é¤á¤ÆÀ¤³¦²¦¼Ô¤È¤·¤Æµ¼Ô²ñ¸«¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿Éðµï¤Ï¡Ö´¶³´¿¼¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥Ð¥Ê¡¼¡¢¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ë¼ÂÎÏ¤ÏÊÌ¤È¤·¤Æ¾°Ìï¤µ¤ó¤È¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¤ß¤ë¤È¡¢¤¹¤´¤¤¤¦¤ï¡¼¤Ã¤È¤¤¤¦¤Î¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¤Í¡£³Î¤«¤ËÀÕÇ¤´¶¤Ï´¶¤¸¤Þ¤¹¤Í¡£ÀäÂÐÍî¤È¤»¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¸À¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¿´¶¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡Èæ²ÅÀï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖµÒ´ÑÅª¤Ë¸«¤ÆÌÌÇò¤½¤¦¤Ê¥«¡¼¥É¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤ò´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¡¢Ê¹¤¤¤¿»þ¤«¤é¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÁ°¤Î¤á¤ê¡£Èæ²Å¤Î°õ¾Ý¤ò¡Ö¥¬¥ó¥¬¥óÁ°¤Ë½Ð¤Æ¤¤Æ¥Ï¡¼¥É¥Ñ¥ó¥Á¥ã¡¼¡£´í¤Ê¤¤Áê¼ê¤¬Íè¤¿¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¤¿¤Ö¤ó¥¬¥ó¥¬¥óÁ°¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤â¤½¤ì¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¥Ð¥Á¥Ã¤È£Ë£Ï¤ÇÅÝ¤¹¡¢¤½¤ó¤Ê»î¹ç¤ò¤·¤¿¤¤¡£Áá¤á¤Ë½ª¤ï¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡¢¤É¤Ã¤Á¤ËÅ¾¤ó¤Ç¤â¡£¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¤â¤«¤ß¹ç¤¦¤·°¤¤°ÕÌ£¤Ç¤â¤«¤ß¹ç¤¦¤Î¤Ç¡£ÆÀ°Õ¤ÊÅÚÉ¶¤Ë°ú¤¤º¤ê¹þ¤ó¤ÀÊý¤¬¾¡¤Ä¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¡×¤È¡¢Áá´ü¤Î£Ë£Ï·èÃå¤òÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡Èæ²Å¤È¤ÏÈ¬½Å³ßÅì¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤òÄÌ¤¸¤ÆÎý½¬¤ò¤È¤â¤Ë¤·¤¿·Ð¸³¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö¥â¥í¥Ë¡¼ÀïÁ°¤â¡¢ÀäÂÐ¤Ë¼è¤Ã¤ÆÍè¤¤¤è¡ª¤ß¤¿¤¤¤Ê¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¹¤´¤¤Í¥¤·¤¤Êý¤À¤Ã¤¿¤·¡×¤È¤¤¤¦´ÖÊÁ¡£¡Ö´¶¼Õ¤È·É°Õ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Ö¤ÃÅÝ¤·¤Ë¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¾¡Íø¤Ç²¸ÊÖ¤·¤¹¤ë¤È¹½¤¨¤À¡£
¡¡¥É¡¼¥à¤Ç¤Ï¡¢»î¹ç¤Þ¤Ç£±¥«·î¤òÀÚ¤Ã¤¿£´½µ´ÖÁ°¤Ë¾°Ìï¤È¤Î£±£°¥é¥¦¥ó¥É¤Î¡È¶ØÃÇ¤Î¥¹¥Ñ¡¼¡É¤ò´º¹Ô¡£¡ÖËÜÅö¤ËÎÉ¤¤·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£³ÊÆ®µ»¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖ¥Ü¥³¥Ü¥³¤Ë¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡Ö¤Ç¤¤ì¤Ð²¿¤â¤Ê¤¯»î¹ç¤ÎÆü¤ò·Þ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡£ÆÀ¤ë¤â¤Î¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼º¤¦¤â¤Î¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£¡Ê¼º¤¦¤â¤Î¤Ï¡Ë¼«¿®¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤³¤ÎÁ°¤âÁêÅö¤ä¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤ò¼º¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¥Û¥ó¥È¤ËÆÀ¤ë¤â¤Î¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ëÉôÊ¬¤âËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤ÈÀ®²Ì¤â¶¯Ä´¤·¡¢¡Ö¤â¤Á¤í¤ó·è¤Þ¤Ã¤¿¤Ê¤é¤Á¤ã¤ó¤È²¡Ç¦¤Ê¤Î¤Ç¡£²¡Ç¦¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¹Ô¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢³Ð¸ç¤â·è¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¹ç½ÉÀè¤«¤é¥ê¥â¡¼¥È¤Ç»²²Ã¤·¤¿Èæ²Å¤Ï¡¢£¶Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÀ¤³¦Àï¤Ë¡ÖÌá¤Ã¤ÆÍè¤é¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È´î¤Ó¡¢¡Ö¡ÊÉðµï¤Ï¡Ë¥Ñ¥ó¥Á¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢½ª¤ï¤Ã¤¿¤ê½ª¤ï¤é¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤ÆÁ°¤Ë½Ð¤¿¤¤¡£¶µ²Ê½ñ¤Ë¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÊÑÂ§Åª¤Ê¥Ñ¥ó¥Á¤È¤«ÂÇ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤³¤í¤Ï½é¤á¤Æ¤Î·Ð¸³¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¦¤Þ¤¯¸«¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È·Ù²ü¤·¤¿¡£
¡¡Âç¶¶½¨¹Ô²ñÄ¹¤ÏÉðµï¡ÝÈæ²Å¤È¤¤¤¦¥Þ¥Ã¥Á¥á¡¼¥¯¤Ë¡Ö¤³¤Á¤é¤ÎË¾¤à¤È¤³¤í¤Î»î¹ç¤Ê¤ó¤Ç¡£¤¹¤´¤¯ÌÌÇò¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤ª¸ß¤¤¥Ñ¥ó¥Á¤¬¤¢¤Ã¤Æ¹¥ÀïÅª¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¤¼ê¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÌÌÇò¤µ¤È¤¤¤¦¤«¡¢¿Íµ¤¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦»î¹ç¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡×¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£