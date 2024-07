長崎ならではの色！ROYAL CHESTER NAGASAKI hotel&retreat「ガラス皿作り＆風鈴絵付け体験」

「ROYAL CHESTER NAGASAKI hotel&retreat」は、2024年7月16日(火)〜2024年8月31日(土)「長崎ならではの色」でガラス皿作り&風鈴絵付けが体験ができるイベントを開催中です。

所在地 :〒852-8156 長崎県長崎市赤迫3-6-10

駐車場 :有(無料)

・JR「長崎駅」より徒歩約15分

・長崎バイパス時津方面長与出口より長崎方面へ3分

ご連絡・予約:095-856-1101

「ROYAL CHESTER NAGASAKI hotel&retreat」は、2024年7月16日(火)〜2024年8月31日(土)「長崎ならではの色」でガラス皿作り&風鈴絵付けが体験ができるイベントを開催中!

“心とからだを贅沢に癒す”英国式リトリート施設である同館がお届けするのは、「ホテルから一歩も出ない夏の思い出づくり」。

2種のサウナや、こだわりの紅茶やお酒を嗜むラウンジの他、今夏限定で「ガラス皿作り」「風鈴絵付け」の体験コンテンツを用意しました。

歴史や自然、長崎が魅せる様々な「色」を楽しむ、涼しい夏のひと時を楽しめます。

【ガラス皿作り】

和華蘭文化が根付いた異国情緒あふれる長崎の地において長崎の歴史や文化に触れながら自分色のガラス皿を作りませんか?

長崎ならではのガラスづくりなら、のせる色も「長崎色」を。

中華街の赤やざぼんの黄、海の青など長崎をイメージしたカラフルな欠片を散りばめて、自分だけのオリジナルガラスを作ることができます。

■体験料金:5,500円(税込)/皿+送料

【風鈴絵付け体験】

夏の風物詩「風鈴」。

自分だけのイラストを描いたオリジナル風鈴で、夏の涼しい思い出をつくりませんか?短い時間でも気軽に体験することができるのも魅力のひとつです。

■体験料金(絵付けのみ):1,000円(税込)/個

〜長崎のガラス文化〜

1571年の開港以来、長崎には様々な技術や物・文化が入ってきました。

「ガラス」もその中の1つ。

当時はとても高価だったガラス製品ですが、ヨーロッパ製品が盛んに輸入されること・原料となる白石が長崎の地で採れたこと・長崎に外国のガラス工が技術をもたらしてくれたことなどが重なり、長崎のガラス産業は繁栄をみせました。

今や長崎土産の定番でもある「長崎びいどろ」の誕生は1624年〜73年と言われています。

予約の際は公式サイトまたは、電話にて受付しています。

■ROYAL CHESTER NAGASAKI hotel&retreat

公式サイト :

https://nagasaki-rch.jp/

ご連絡・予約: 095-856-1101

イギリスのプライベートガーデンをモデルにしたグリーンジャグジー。

4階のガーデンは解放感があり、ジャグジー周りの色とりどりの花がさらなる癒しを与えてくれます。

サウナはドライサウナとミストサウナの2種類。

TREE SAUNAは高めの温度設定で短時間で汗を流せる他、STONE SAUNAは低めの温度設定で、ミストで潤いを保ったままリフレッシュできます。

紅茶やお菓子・アルコールも準備したプライベートラウンジ。

GUESTROOMはゆったりとした造りのプレミアムスイートをはじめ、全10の客室を用意しています。

すべてのお部屋には、極上の美容体験ができる「ReFa」の美容機器を採用。

メイク落としや基礎化粧品といったアメニティ類も充実しています。

ウォーキングマシンやバイクを取り揃えたフィットネスルームでは、人目を気にせず心地よい汗を流せます。

【施設詳細】

■お部屋タイプ

全10部屋(4タイプ)

・ロイヤルスイート :2部屋

・コーナースイート(Zen Nook):2部屋

・ジュニアスイート(Zen Nook):4部屋

・ジュニアスイート :2部屋

■館内設備

4F:ボタニカルガーデンスパ/ととのいルーム

ストーンサウナ/ツリーサウナ

フィットネスルーム/リカバールーム/ザ サロン

5F:ロイヤルスタイル客室

6F:ナチュラルスタイル客室

