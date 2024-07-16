16日午後10時19分ごろ、茨城県、栃木県で最大震度3を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は茨城県南部で、震源の深さはおよそ70km、地震の規模を示すマグニチュードは4.2と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、茨城県の水戸市、笠間市、小美玉市、城里町、土浦市、取手市、つくば市、坂東市、それに桜川市、栃木県の鹿沼市と真岡市です。

【各地の震度詳細】

■震度3

□茨城県

水戸市 笠間市 小美玉市

城里町 土浦市 取手市

つくば市 坂東市 桜川市



□栃木県

鹿沼市 真岡市

■震度2

□茨城県

ひたちなか市 常陸大宮市 茨城町

東海村 茨城古河市 石岡市

結城市 龍ケ崎市 下妻市

常総市 牛久市 茨城鹿嶋市

守谷市 筑西市 稲敷市

かすみがうら市 行方市 鉾田市

つくばみらい市 美浦村 阿見町

河内町 八千代町 境町

利根町



□栃木県

宇都宮市 足利市 栃木市

佐野市 小山市 下野市

益子町 茂木町 市貝町

芳賀町 壬生町 高根沢町

日光市



□群馬県

太田市 館林市 板倉町

大泉町



□埼玉県

加須市 久喜市 さいたま浦和区

春日部市 八潮市 宮代町



□千葉県

香取市 神崎町 千葉花見川区

野田市 成田市 柏市

八千代市 鎌ケ谷市 印西市

白井市

■震度1

□茨城県

日立市 常陸太田市 高萩市

北茨城市 那珂市 大洗町

大子町 潮来市 神栖市

五霞町



□栃木県

栃木さくら市 那須烏山市 上三川町

野木町 栃木那珂川町 大田原市

矢板市 那須塩原市 塩谷町

那須町



□群馬県

前橋市 桐生市 伊勢崎市

みどり市 群馬明和町 千代田町

邑楽町 沼田市 片品村

みなかみ町



□埼玉県

熊谷市 行田市 本庄市

東松山市 羽生市 鴻巣市

深谷市 滑川町 嵐山町

吉見町 埼玉美里町 さいたま西区

さいたま北区 さいたま大宮区 さいたま見沼区

さいたま中央区 さいたま桜区 さいたま南区

さいたま緑区 川口市 所沢市

狭山市 上尾市 草加市

越谷市 蕨市 戸田市

朝霞市 志木市 和光市

新座市 桶川市 北本市

富士見市 三郷市 蓮田市

坂戸市 幸手市 吉川市

白岡市 伊奈町 埼玉三芳町

越生町 川島町 杉戸町

松伏町 長瀞町



□千葉県

東金市 旭市 山武市

多古町 芝山町 長南町

千葉中央区 千葉稲毛区 千葉若葉区

千葉美浜区 市川市 船橋市

松戸市 千葉佐倉市 習志野市

流山市 我孫子市 浦安市

四街道市 八街市 富里市

酒々井町 栄町



□福島県

郡山市 白河市 須賀川市

田村市 西郷村 棚倉町

矢祭町 玉川村 浅川町

いわき市 川内村 檜枝岐村

南会津町



□東京都

東京千代田区 東京中央区 東京港区

東京新宿区 東京文京区 東京江東区

東京品川区 東京世田谷区 東京渋谷区

東京中野区 東京杉並区 東京北区

東京荒川区 東京板橋区 東京練馬区

東京足立区 東京葛飾区 東京江戸川区

八王子市 武蔵野市 調布市

町田市 小平市 日野市

国分寺市 東大和市 西東京市



□神奈川県

横浜鶴見区 横浜神奈川区 三浦市

湯河原町



□山梨県

富士河口湖町



□静岡県

東伊豆町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。