湘南美容クリニック原宿院特別コラボ企画始動！TOKYO MX「Powered by TV 〜元気ジャパン〜」

湘南美容クリニック(原宿院)×元気情報番組『Powered by TV 〜元気ジャパン〜』が、「美」に悩めるすべての女性達を応援するため、特別コラボ企画を開始しました。

TOKYO MX「Powered by TV 〜元気ジャパン〜」

放送日時 : 毎月第2土曜日夜7時〜8時 (TOKYO MX)

配信日時 : 毎週土曜日夜8時

(YouTube・ビデオマーケット・カンテレドーガ・番組公式サイト)

番組出演者: ハリウッドザコシショウ、薄幸、TiiiMO、森崎智美、紺野ぶるま 他

番組HP :

https://powered-by-tv.com

企画 : インバースホールディングス

制作著作 : インバースホールディングス

湘南美容クリニック 原宿院が全面協力のもと、「美容整形に挑戦したい」「既に経験はあるが満足いく仕上がりになっていない」など、悩める女性達を大募集します。

番組では、森崎智美と紺野ぶるまが出演し本企画に密着。

今回の執刀医である湘南美容クリニック(原宿院)本間重行院長は、日本全国またアジアを中心とする海外やSBCスタッフ・某ドクターなど多方面から手術の指名がありメディア出演も多数の人気ドクターです。

特に鼻整形、目元・二重整形、顔の脂肪吸引を得意施術としています。

本間重行院長(湘南美容クリニック)の施術を無料で受けることができる特別企画の応募は下記URLから ※2024年7月28日〆切

応募フォーム:

https://forms.gle/h88c3k2Jgt7LYYoz8

